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PVcomBank triển khai sản phẩm tín dụng thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm

Yến Linh
Yến Linh

Từ ngày 16/9/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức triển khai sản phẩm thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm, giúp khách hàng có thêm một giải pháp tín dụng trực tuyến linh hoạt để dễ dàng tiếp cận nguồn tiền phù hợp trên ứng dụng PVConnect, đáp ứng nhu cầu tài chính theo thực tế.

PVcomBank triển khai sản phẩm tín dụng thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm

Sản phẩm thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm trên PVConnect giúp khách hàng có thêm nguồn tiền dự phòng để chi tiêu khi cần mà vẫn bảo toàn được tiền lãi tiết kiệm. Theo đó, các khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện về tiền gửi và tài khoản thanh toán tại PVcomBank khi sử dụng sản phẩm này sẽ không mất đi khoản lãi của số tiền gửi.

PVcomBank ra mắt sản phẩm thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm
PVcomBank ra mắt sản phẩm thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm

Với quy trình phê duyệt nhanh gọn, đơn giản, chỉ trong vòng 03 phút đăng ký sử dụng sản phẩm thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm ngay trên PVConnect, người dùng sẽ có cơ hội sở hữu thêm một khoản dự phòng với hạn mức lên đến 01 tỷ đồng. Tùy theo nhu cầu thực tế, khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền này vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian hiệu lực còn lại của khoản tiền gửi tiết kiệm đã cầm cố - tối đa không quá 12 tháng.

Với khoản dự phòng có hạn mức hấp dẫn, khách hàng có thể linh hoạt sử dụng cho các nhu cầu giao dịch chi tiêu, thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, thanh toán QR hoặc trong những trường hợp khẩn cấp phát sinh nhu cầu tài chính… Mọi thủ tục đều được thực hiện 100% online ngay trên ứng dụng PVConnect, không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm sản phẩm mọi lúc mọi nơi, mà người dùng còn hoàn toàn chủ động về thời gian trả nợ.

Đặc biệt, sản phẩm thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm của PVcomBank chỉ tính lãi dựa trên số tiền và số ngày sử dụng thực tế, giúp khách hàng không bị tính lãi khi chưa sử dụng. Bên cạnh đó, Ngân hàng hoàn toàn miễn phí đăng ký, miễn phí duy trì và phí quản lý tài khoản cho khách hàng trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm.

Chia sẻ về giải pháp tín dụng mới trên nền tảng Ngân hàng số PVConnect, đại diện PVcomBank cho biết: “Sản phẩm thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm tiếp tục khẳng định chiến lược của PVcomBank đối với mục tiêu mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trực tuyến, đa dạng hóa các giải pháp tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu linh hoạt của khách hàng, đồng thời hỗ trợ người dùng quản lý tài chính cá nhân một cách an toàn, hiệu quả”.

Khi xu hướng tích hợp đa tính năng trên cùng một ứng dụng ngày càng phổ biến, PVcomBank không ngừng phát triển nền tảng công nghệ nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giao dịch cá nhân của khách hàng. Thông qua hệ sinh thái PVConnect, người dùng hiện có thể dễ dàng trải nghiệm nhiều dịch vụ số và tiện ích linh hoạt như: chuyển tiền quốc tế online, thanh toán hóa đơn tự động, thanh toán QR-VNPAY từ nguồn thẻ tín dụng, mua sắm hoàn tiền, tính năng quỹ hội nhóm, tích điểm đổi quà PVOne…

Từ khóa:

#PVcomBank #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng

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