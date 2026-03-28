Phòng khám phụ sản giả “vẽ" bệnh để moi tiền bệnh nhân

Phòng khám phụ sản Helia bị phát hiện sử dụng nhân viên giả danh bác sĩ, “vẽ” bệnh để bán các gói dịch vụ giá cao, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, gây bức xúc và lo ngại về an toàn khám chữa bệnh tư nhân.

Công an TP Hà Nội vừa thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng liên quan Phòng khám chuyên khoa phụ sản Helia để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia, địa chỉ tại phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 18/3/2026, Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất phòng khám trực thuộc doanh nghiệp này.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở có nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Phòng khám đã quảng cáo các dịch vụ với nội dung điều trị nhanh khỏi, dứt điểm, chi phí thấp nhằm thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, khi người bệnh đến khám, cơ sở bị cho là đã đưa ra các kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh lý, gây tâm lý lo lắng cho khách hàng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, phòng khám sử dụng một số nhân viên không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sĩ để tham gia tư vấn, thăm khám và đưa ra các chỉ định điều trị. Từ đó, khách hàng được hướng tới sử dụng các gói dịch vụ với chi phí cao, gây thiệt hại về kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Công an TP Hà Nội xác định trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Quảng cáo “giá rẻ” để thu hút khách

Theo ghi nhận, nhiều khách hàng tìm đến phòng khám sau khi tiếp cận quảng cáo trên mạng xã hội với các dịch vụ như chăm sóc, làm sạch phụ khoa, cam kết hiệu quả nhanh.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám, một số trường hợp được thông báo có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn so với kỳ vọng ban đầu. Các tư vấn tại cơ sở đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ bệnh lý, đồng thời khuyến nghị khách hàng thực hiện các gói điều trị chuyên sâu với chi phí cao.

Quá trình tư vấn được thực hiện liên tục, với nhiều phương án chi trả được đưa ra nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ ngay tại cơ sở.

Đáng chú ý, có trường hợp sau khi nhận tư vấn đã chủ động đến các bệnh viện công lập để kiểm tra lại và có kết quả khác với chẩn đoán ban đầu.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc là cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở trong quản lý, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề để tham gia khám, chữa bệnh, xâm hại quyền lợi và sức khỏe người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở được cấp phép, có đội ngũ bác sĩ đủ điều kiện hành nghề. Đồng thời, cần kiểm chứng các thông tin quảng cáo, tránh tin vào những cam kết điều trị nhanh, dứt điểm không có cơ sở.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.