NHNN: Tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại, áp lực điều hành vẫn lớn

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại, song áp lực từ tỷ giá, lạm phát và xu hướng thắt chặt tiền tệ trên thế giới đòi hỏi thận trọng với lãi suất, thanh khoản và cung ứng vốn trong những tháng cuối năm.

Tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại

Tại họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 chiều 7/10, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Theo Phó Thống đốc, áp lực đối với điều hành lãi suất là rất lớn, song NHNN đã thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Cụ thể, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN; đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất và công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Ảnh: Hoàng Giáp

Trong khi đó, theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN, bối cảnh quốc tế và áp lực lạm phát trong nước khiến công tác điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm phải xử lý đồng thời nhiều mục tiêu.

"NHNN một mặt rất thận trọng với lạm phát, không chủ quan với lạm phát, nhưng mặt khác cũng tìm mọi cách để hỗ trợ trong phạm vi cho phép của chính sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển kinh tế", ông Phạm Chí Quang cho biết.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, yêu cầu đặt ra đối với điều hành hiện nay là đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao và kiểm soát lạm phát. Trong khi nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, diễn biến giá cả trong nước đang tạo thêm áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng.

Ông Phạm Chí Quang thông tin thêm tăng trưởng GDP quý III đạt mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi mục tiêu tăng trưởng của cả năm và quý IV tiếp tục ở mức cao. Điều này đặt ra yêu cầu lớn đối với việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, song đồng thời cũng phải bảo đảm không tạo thêm sức ép đáng kể lên lạm phát.

Kiểm soát chặt tỷ giá, lãi suất

Từ nay đến cuối năm, NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ các kênh cung ứng tiền nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát; bám sát diễn biến giá cả và phối hợp với các bộ, ngành trong điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, qua đó góp phần hạn chế tốc độ tăng của CPI.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN. Ảnh: Hoàng Giáp

Một trong những nội dung được NHNN đặc biệt chú trọng là tỷ giá. Theo ông Phạm Chí Quang, đối với một nền kinh tế có độ mở lớn và quy mô xuất nhập khẩu cao như Việt Nam, biến động tỷ giá có thể tác động đáng kể đến mặt bằng giá trong nước trong điều kiện lạm phát toàn cầu còn cao.

"Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá", lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ nhấn mạnh.

Bên cạnh tỷ giá, điều hành lãi suất cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ xu hướng thắt chặt tiền tệ trên thế giới. Mặt bằng lãi suất quốc tế đang tăng khá nhanh và vẫn có khả năng tiếp tục đi lên. Đặc biệt, diễn biến thị trường lao động và áp lực lạm phát tại Mỹ tiếp tục là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong điều kiện mặt bằng lãi suất quốc tế tăng, Việt Nam không thể hoàn toàn đứng ngoài xu hướng chung. Tuy nhiên, việc điều hành phải bảo đảm sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ lãi suất trong mối tương quan với tỷ giá, theo định hướng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tìm điểm cân bằng hợp lý giữa hai yếu tố này.

Đối với tín dụng, nền kinh tế vẫn cần duy trì dòng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng. Năm 2025, tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhất trong vòng 15 năm và trong năm nay, tín dụng tiếp tục tăng khá cao.

Tuy nhiên, tốc độ tăng tín dụng cũng có quan hệ với áp lực lạm phát, do đó việc cung ứng vốn cho nền kinh tế cần được điều hành phù hợp.

"Chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì ‘dòng máu’ tín dụng, đưa vốn vào nền kinh tế. Tuy nhiên, một mặt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng sẽ gây sức ép đến lạm phát trong thời gian tới", ông Phạm Chí Quang nói.

Theo đó, NHNN sẽ tiếp tục điều tiết các công cụ tiền tệ nhằm bảo đảm nguồn vốn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng đồng thời hạn chế tạo thêm áp lực đối với lạm phát.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế và thị trường tài chính thế giới còn nhiều biến động, điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới sẽ tiếp tục phải xử lý đồng thời nhiều yêu cầu: kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và lãi suất, bảo đảm thanh khoản hệ thống và đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng.