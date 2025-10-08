Phát triển năng lượng nguyên tử: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô

Đó là chia sẻ của ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN tại hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 (VINANST 16) diễn ra tại Đà Nẵng.

Hơn 400 đại biểu trong nước và quốc tế bàn phát triển năng lượng hạt nhân

Sáng 8/10, tại Đà Nẵng, hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 (VINANST 16) chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 400 người đến từ 80 tổ chức trong nước và quốc tế.

Sáng 8/10, tại Đà Nẵng, hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 (VINANST 16) chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 400 người đến từ 80 tổ chức trong nước và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 8/10-10/10, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đến từ 80 tổ chức trong nước và quốc tế đã trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân được cộng đồng khoa học Việt Nam quan tâm. Đồng thời thảo luận những vấn đề thời sự của khoa học và công nghệ hạt nhân quốc tế cũng như việc ứng dụng năng lượng nguyên tử ở các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau.

VINANST 16 còn có sự tham dự của Cơ quan năng lượng hạt nhân thế giới IAEA và phát biểu chào mừng của Tiến sĩ Najat Mokhtar (Mrs), Phó Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc VINANST 16

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết hiện Đà Nẵng đang có hơn 500 cơ sở bức xạ, tập trung chủ yếu trong việc ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ trong công tác khám, chữa bệnh với nhiều kỹ thuật tiên tiến của y học hạt nhân, ung bướu- xạ trị.

Bên cạnh đó, có các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công tác kiểm tra an ninh, soi chiếu, chiếu xạ công nghiệp, bảo quản thực phẩm… đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Công tác quản lý nhà nước về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố được đảm bảo.

“Với nhận thức sâu sắc về các giá trị to lớn của việc ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nhiều ngành, từ sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, y học hạt nhân, đến xử lý môi trường và giám sát tài nguyên thiên nhiên, thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Bộ, ngành liên quan, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học để ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hạt nhân phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như nâng cao năng lực nội sinh, tăng khả năng ứng phó với các thách thức hiện nay”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

Tại VINANST-16, 117 báo cáo nghiên cứu được trình bày tại 7 Tiểu ban chuyên môn nhằm đánh giá lại các công nghệ hạt nhân, những thành tựu phát triển và đóng góp của các nước có nền công nghệ hạt nhân tiên tiến trên thế giới.

TS. Chaeyoung Lim, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) trình bày về những thành tựu phát triển và những đóng góp gần đây của KAERI trong các công nghệ hạt nhân tiên tiến, trong đó có chương trình lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).

Trong đó, các báo cáo liên quan đến dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân - CNST, Đề án Lò phản ứng mô đun nhỏ - SMR; Công nghệ chùm tia điện tử và sự phát triển của máy gia tốc phục vụ chiếu xạ... cũng như kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và giải pháp nâng cao năng lực hỗ trợ kỹ thuật của Vinatom... được các chuyên gia quan tâm, thảo luận.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu, kinh nghiệm trong lĩnh vực hạt nhân tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thuỵ Điển, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ… được chia sẻ tại hội nghị và thu hút sự quan tâm, thảo luận, phân tích của giới khoa học trong và ngoài nước.

Không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết so với 15 lần tổ chức trước, VINANST-16 có ý nghĩa đặc biệt với ngành năng lượng nguyên tử nói chung và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) nói riêng.

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại phiên toàn thể VINANST-16.

“Hội nghị lần này là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam, cần phát triển bền vững, thận trọng, từng bước, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô, đồng thời xây dựng văn hóa an toàn làm nền tảng, phát triển năng lực nội sinh và làm chủ công nghệ hạt nhân.

Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học, hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng cao, và chuẩn bị điều kiện khoa học – công nghệ cho việc phát triển chương trình điện hạt nhân trong tương lai.

Hội nghị lần này cũng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, đây là dịp quan trọng để các nhà khoa học, cơ quan quản lý, các tổ chức trong và ngoài nước cùng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, sáng kiến và giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư vào thực tiễn phát triển ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam”, ông Định chia sẻ.

Cũng theo ông Định, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam quyết định trở lại với chương trình phát triển điện hạt nhân và ban hành nhiều chính sách và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của năng lượng nguyên tử trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Nhất là phát triển khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.