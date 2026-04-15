Pearl Residence: Tâm điểm căn hộ cao cấp tại đô thị biển Cửa Lò

Yến Linh
Trên bức tranh thị trường bất động sản Cửa Lò đang phát triển mạnh mẽ, Pearl Residence nổi lên nhờ khả năng vừa để ở vừa khai thác. Sở hữu vị trí trung tâm, tầm nhìn hướng biển rộng mở, hệ vận hành chuyên nghiệp, và pháp lý sở hữu lâu dài, dự án mở ra cơ hội đầu tư linh hoạt, đón đầu dư địa tăng trưởng của đô thị biển.

Pearl Residence sở hữu tọa độ vàng "đắt giá", chỉ vài bước chân để chạm tới biển xanh và liền kề Quảng trường Bình Minh – biểu tượng văn hóa, lễ hội của đô thị biển xứ Nghệ.

Pearl Residence gây ấn tượng mạnh mẽ khi thiết lập một tiêu chuẩn mật độ sống mơ ước: Chỉ sáu căn hộ mỗi tầng với ba phòng ngủ rộng thoáng. Không gian sinh hoạt được tối ưu để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái, khác biệt so với mặt bằng chung tại khu vực.

Phong cách thiết kế mở kết nối phòng khách, phòng ăn và bếp, tạo nên một tổng thể liền mạch. Khu bếp được thiết kế khoa học khi đặt cạnh cửa chính và hệ thống thông gió tự nhiên, giúp đối lưu không khí hoàn hảo, đảm bảo sự thông thoáng.

Không gian phòng khách gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ cửa kính lớn, mở ra tầm nhìn Panorama như kéo dài đến vô tận. Bình minh trên biển, hoàng hôn buông nhẹ và nhịp sống đô thị đều hiện diện trong cùng một khung nhìn. Ánh sáng tự nhiên và gió biển trở thành chất liệu chính của không gian sống.

Rời không gian sinh hoạt chung, khu vực phòng ngủ tinh tế với hệ thống cửa kính chạm sàn và ban công đón ánh sáng. Đặc biệt, bộ sưu tập Premier Garden sở hữu ban công được mở rộng thêm 10m2, chủ nhân có nhiều không gian để thỏa sức sáng tạo khoảng sân vườn riêng giữa tầng cao. Thiết kế không chỉ gia tăng diện tích sử dụng mà còn mở rộng biên độ sống, mang đến trải nghiệm an cư gần gũi thiên nhiên trong khi vẫn đảm bảo tính riêng tư.

Pearl Residence mang đến trải nghiệm 365 ngày nghỉ dưỡng cùng chuỗi tiện ích hoàn thiện, được quản lý vận hành bởi Savills theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng ổn định và duy trì giá trị tài sản lâu dài.

Đặc biệt, việc chuẩn bị mở bán khối đế thương mại chính là điểm nhấn chiến lược của dự án, mở ra quỹ sản phẩm hiếm hoi cho khai thác kinh doanh giữa lòng khu dân cư sôi động, mang đến cơ hội đầu tư linh hoạt với tiềm năng sinh lời ấn tượng.

Với những ưu điểm về vị trí, thiết kế và tiện ích, Pearl Residence là điểm đến của những chủ nhân tinh hoa đang tìm kiếm một chốn an cư hòa hợp với thiên nhiên, một tài sản linh hoạt khai thác, đồng thời giá trị gia tăng bền vững tại đô thị biển Cửa Lò.

Đừng bỏ lỡ

Bất động sản dòng tiền lên ngôi, thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc mới

Khi hiệu quả khai thác thực trở thành ưu tiên, nhà đầu tư đang dần rời bỏ tư duy “mua để giữ” để hướng đến những sản phẩm tạo dòng tiền bền vững. Trong xu hướng đó, Newtown Diamond nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng khai thác cho thuê và lợi thế đón dòng khách chi tiêu cao tại Đà Nẵng.

BIM Land giới thiệu tòa tháp The Sea: Dấu ấn kiêu hãnh bên vịnh du thuyền

Tòa tháp The Sea được kiến tạo bởi BIM Land, xác lập chuẩn sống riêng tư và trải nghiệm hiếm có với số lượng giới hạn 159 căn hộ trực vịnh Hạ Long và mật độ vượt trội chỉ 6 căn hộ mỗi tầng. Sự cộng hưởng giữa tọa độ kế cận bến du thuyền và hệ tiện ích cao cấp, thiết lập một bến đỗ kiêu hãnh dành riêng cho cộng đồng ưu tú.

Giải đi bộ Green Family Walk: Hành trình “3 trong 1” tại Vinhomes Green Paradise

Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, giải đi bộ Green Family Walk tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) được thiết kế như một trải nghiệm “3 trong 1”: gắn kết gia đình đa thế hệ, khám phá ngôi nhà xanh chuẩn sống nghỉ dưỡng và tiếp cận cơ hội sở hữu tài sản tự vận hành, sinh lời giữa siêu đô thị biển tầm vóc quốc tế.

Vừa ra quân, Vinhomes Hải Vân Bay đã chuẩn bị “đóng sổ” khu đầu tiên vì “cháy hàng”

Sau tháng khuấy động thị trường với chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Vinhomes Hải Vân Bay đã chính thức lộ diện trong lễ ra quân diễn ra đồng thời tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, ngày 7/4. Dự kiến chỉ sau 1 tuần nữa, khu Bạch Vân sẽ “đóng sổ” khi phần lớn quỹ căn đã có chủ, khiến cuộc đua sở hữu tài sản thực tại đô thị vịnh biển miền Trung càng thêm khốc liệt.

Techcombank – đối tác tài chính hàng đầu đồng hành cùng SME kiến tạo “Việt Nam mới”

Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hạ tầng trọng điểm quốc gia, yêu cầu đặt ra là bảo đảm năng lực tài chính và vận hành để khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Với vai trò đối tác tài chính hàng đầu, Techcombank đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các giải pháp toàn diện, giúp nâng cao năng lực, tăng trưởng thực chất và đóng góp vào hành trình kiến tạo “Việt Nam mới” hùng cường, thịnh vượng.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế FTSE.

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Ngày 12/4 tới, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tốc độ thiết kế 350 km/h, sẽ chính thức khởi công. Hạ tầng tỷ đô rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất miền Bắc xuống còn 23 phút, sẽ đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long - “Hà Nội mới” bên vịnh di sản - lên bản đồ an cư và đầu tư toàn cầu.