Ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Xuất bản và Thư viện

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh vừa trao quyết định điều động ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Báo chí.

Sáng 9/10, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Báo chí làm Cục trưởng Xuất bản và Thư viện. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động giữ chức Cục trưởng Báo chí.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan làm Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, cùng 5 phó cục trưởng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Xuất bản và Thư viện - làm Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế; cùng các quyết định bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm các phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lưu Đình Phúc. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Phát biểu chỉ đạo chung tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ nhiều về tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc.



Theo bà Thanh, 9 tháng qua bà đã ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, từng cá nhân trong ngành. Bà cũng đánh giá trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản có nhiều người tài năng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định cán bộ nếu có tài mà tâm huyết không đúng mức thì vẫn đáng trách. Bà mong các tân lãnh đạo cục, vụ hôm nay cần cố gắng nhiều nhất về thái độ và tâm huyết với công việc, làm việc tốt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực xuất bản và thư viện, ông Lưu Đình Phúc cho biết đây là trọng trách lớn.

Nhận định ngành xuất bản đang đứng trước những thay đổi rất lớn của công nghệ số và AI. Vì vậy, thời gian tới ông Phúc tập trung vào bốn việc.

Một là, tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp quy hướng dẫn Luật Xuất bản 2026, đồng thời tăng cường công tác quản lý đảm bảo kỷ cương, minh bạch nhưng không cản trở sáng tạo.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành. Mỗi cuốn sách phải có danh tính số, phải làm tốt hơn bảo vệ bản quyền số và sách lậu phải được phát hiện nhanh hơn.

Ba là, hình thành sàn giao dịch tài sản tri thức để người sáng tạo được hưởng thành quả xứng đáng và tác phẩm Việt Nam có cơ hội đi xa.

Bốn là, xây dựng một xã hội đọc, ở đó văn hóa đọc phải được hình thành từ trên ghế nhà trường.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lê Quang Tự Do. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Nhận nhiệm vụ Cục trưởng Báo chí, ông Lê Quang Tự Do bày tỏ lòng biết ơn khi được tin tưởng giao trọng trách, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin tưởng của lãnh đạo bộ.

Ông cũng nói lời cảm ơn với những đồng nghiệp tại Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nơi ông gắn bó hơn 10 năm.