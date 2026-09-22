Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1818 nêu rõ việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở tỉnh Nghệ An. Ông là Ths chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Trước tháng 12/2010, ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty công trình 475, Công ty cổ phần xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2014, ông Vinh giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, sau đó đảm nhiệm cương vị Bí thư Huyện ủy Anh Sơn trong thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2015.

Sau giai đoạn này, ông Vinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An, rồi trở thành Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và giữ cương vị này trong hơn một nhiệm kỳ.

Cuối năm 2024, ông đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ đầu năm 2025.

Ông Lê Hồng Vinh. Ảnh: VGP.

Sau đó, ông Lê Hồng Vinh tiếp tục được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị từ tháng 11/2025 đến nay.

Sau khi kiện toàn, bộ máy lãnh đạo Bộ Xây dựng gồm Bộ trưởng Trần Hồng Minh và 7 thứ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Văn Sinh, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tường Văn, Nguyễn Xuân Sang, Lê Hồng Vinh, Bùi Xuân Dũng và Phạm Minh Hà.