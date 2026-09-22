Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1819 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Danh Huy sinh năm 1974, quê ở tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị). Ông có trình độ Ths kỹ thuật.

Ông Nguyễn Danh Huy có gần 10 năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco8 (7/1995-1/2005).

Từ tháng 1/2005, ông Nguyễn Danh Huy về công tác tại Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), từ vị trí Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư và kinh qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.

Từ tháng 2/2020 đến ngày 15/8/2022, ông Nguyễn Danh Huy là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải. Từ ngày 16/8/2022 đến tháng 2/2025, ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Danh Huy. Ảnh: VGP.

Đầu năm 2025, ông Nguyễn Danh Huy được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và giữ chức vụ này cho đến nay.

Với việc kiện toàn nhân sự lần này, Văn phòng Chính phủ có 7 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đặng Xuân Phong và 6 Phó Chủ nhiệm, gồm các ông, bà: Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường, Đôn Tuấn Phong, Trần Anh Tiến và Nguyễn Danh Huy.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng (bao gồm cả các Phó thủ tướng).