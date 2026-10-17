Thư ký báo chí của ông Trump bị sa thải sau chưa đầy một tuần làm việc

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia rời vị trí chỉ sau chưa đầy một tuần làm việc, sau khi vấp phải làn sóng chất vấn về bằng cấp hành nghề luật sư và màn thể hiện trước truyền thông.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia bị sa thải chỉ sau chưa đầy một tuần nhậm chức, theo hai quan chức Mỹ ngày 16/10, sau khởi đầu đầy trắc trở trong vai trò phát ngôn viên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump.

Hai quan chức Nhà Trắng riêng biệt cho biết bà Zacharia đã bị cho thôi việc và đang trong quá trình rời khỏi vị trí thư ký báo chí. Trong những ngày qua, bà liên tục phải đối mặt với các câu hỏi về bằng cấp, tư cách hành nghề luật sư, cũng như những chỉ trích đối với màn thể hiện trong buổi họp báo và các cuộc phỏng vấn.

Sự ra đi của bà Zacharia khiến ông Trump mất đi một trong những người truyền tải thông điệp quan trọng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, dự kiến diễn ra sau hơn hai tuần nữa. Đây là giai đoạn then chốt khi Tổng thống Mỹ muốn quảng bá những thành tựu của chính quyền và hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Quốc hội.

Trước đó, hôm 16/10, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông đã đề nghị bà Zacharia cân nhắc lại việc tiếp tục đảm nhiệm vị trí sau khi phải hứng chịu sự soi xét gay gắt của truyền thông ngay trong những ngày đầu làm việc.

“Tôi nói với cô ấy: ‘Tôi nghĩ cô sẽ tốt hơn nếu được làm điều khiến mình hạnh phúc, và tôi không chắc cô có bao giờ cảm thấy hạnh phúc với công việc này hay không. Chẳng có gì dễ dàng trong công việc này cả’”, ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng để bắt đầu chuyến đi cuối tuần.

Ông nói thêm: “Tôi thành thật bảo cô ấy: ‘Nếu là cô, tôi sẽ cân nhắc lại... hãy suy nghĩ về điều đó. Nhưng tôi sẽ cân nhắc lại’”. Ông Trump cho biết dự định sẽ tiếp tục trao đổi với bà Zacharia về vấn đề này sau đó.

Bà Zacharia bắt đầu công việc hôm 12/10 và tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Nhà Trắng vào ngày hôm sau. Bà cho biết nhận được cuộc gọi đề nghị đảm nhiệm vị trí thư ký báo chí vào ngày 7/10, đồng thời được mời thay thế bà Karoline Leavitt khoảng một tuần trước đó.

Không lâu sau khi nhậm chức, bà Zacharia phải đối mặt với những câu hỏi về quá trình công tác, trong đó bà từng nói mình có thời gian hành nghề luật. Ông Trump cũng từng giới thiệu bà là một luật sư.

“Tôi đã hành nghề luật trong lĩnh vực giao dịch quốc tế, với đầy đủ các chứng chỉ phù hợp”, bà Zacharia viết trong tuyên bố gửi qua email hôm 14/10.

Tuy nhiên, Reuters không tìm thấy hồ sơ cho thấy bà Zacharia, người tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học Pepperdine, đã đăng ký hành nghề luật sư hoặc là thành viên đoàn luật sư tại bất kỳ bang nào của Mỹ hay Đặc khu Columbia.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 15/10, bà Zacharia cho biết mình không vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư. Theo quy định tại Mỹ, người tốt nghiệp trường luật không được phép hành nghề nếu chưa được kết nạp vào đoàn luật sư của một bang.

Bà Zacharia và Nhà Trắng chưa phản hồi ngay email đề nghị bình luận về việc sa thải.

Trước đó trong ngày 16/10, bà vẫn nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng mình mong muốn được làm việc cùng giới báo chí.

Theo hai người nắm rõ các cuộc trao đổi, ông Trump tuyển dụng bà Zacharia sau khi bày tỏ lo ngại về cách truyền thông đưa tin về chính quyền của mình. Tổng thống cho rằng ông cần một người phát ngôn mới có khả năng khuếch đại thông điệp và làm nổi bật những thành tựu của chính quyền.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News hôm 16/10, ông Trump cho biết ông không vội bổ nhiệm thư ký báo chí mới.

Việc bà Zacharia nhanh chóng rời vị trí khiến nhiệm kỳ của bà được cho là ngắn nhất trong lịch sử các thư ký báo chí Nhà Trắng.

“Các kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ”, Anthony Scaramucci, người từng giữ chức giám đốc truyền thông trong 10 ngày dưới chính quyền đầu tiên của ông Trump, viết trên mạng xã hội X. “Nhưng tôi không lấy làm vui trước nỗi đau của người khác”.

Theo Reuters