Nvidia đứng trước khả năng thay CEO Jensen Huang: Hai ứng viên nội bộ lộ diện

Trước thông tin hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc tương lai của CEO Jensen Huang, hai lãnh đạo nội bộ được giới phân tích nhắc đến là CFO Colette Kress và kỹ sư Ian Buck – nhân vật đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền tảng CUDA.

Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang chưa bao giờ công bố người kế nhiệm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư cho rằng có hai nhân vật đặc biệt sáng giá nếu tập đoàn cần tìm người thay thế ông trong ngắn hạn: Ian Buck, một trong những kỹ sư hàng đầu của Nvidia, và Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters, hội đồng quản trị Nvidia dự kiến họp vào thứ Tư để quyết định liệu có cách chức ông Huang hay không. Nhà cung cấp bộ xử lý AI hàng đầu thế giới đang đối mặt với những thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân liên quan đến vị lãnh đạo lâu năm này. Nvidia chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận về cuộc họp hội đồng quản trị.

Ông Huang không phải một CEO theo khuôn mẫu thông thường. Với phong cách cuốn hút và hình ảnh thường gắn liền với chiếc áo khoác da đặc trưng, ông là người quảng bá mạnh mẽ cho các dòng chip Nvidia. Từ một công ty chuyên sản xuất bộ xử lý đồ họa phục vụ trò chơi điện tử, ông đã đưa Nvidia trở thành tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời góp phần đưa công ty lên vị trí doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

“Jensen Huang là một ngôi sao lớn trong ngành. Ông thẳng thắn, gắn liền với thương hiệu Nvidia và là kiểu lãnh đạo rất khó thay thế”, bà Anna Wu, nhà sáng lập Floodlines Research tại Sydney, nhận định.

Nỗi lo về khả năng ông Huang rời vị trí đã góp phần khiến cổ phiếu Nvidia bị bán tháo, làm vốn hóa thị trường của công ty giảm 600 tỷ USD trong tuần này. Nvidia hiện tụt xuống vị trí thứ hai trong danh sách những công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Trong ngày thứ Tư, những cái tên được đồn đoán có thể thay thế ông Huang nếu ông bị miễn nhiệm trải rộng từ lãnh đạo một tập đoàn chip đối thủ, như CEO Arm Rene Haas, đến ông Jeff Fisher, người đã làm việc tại Nvidia 32 năm, và thậm chí cả hai người con của ông Huang – những người hiện cũng giữ vị trí điều hành tại công ty.

Hội đồng quản trị sẽ chọn lãnh đạo công nghệ hay tài chính?

Theo một số nhà phân tích, một trong những cách đơn giản nhất để lấp khoảng trống lãnh đạo là bổ nhiệm người thường xuyên sát cánh cùng ông Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hằng quý: CFO Colette Kress.

Bà Kress, 59 tuổi, gia nhập Nvidia năm 2013 sau thời gian dài làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Microsoft, Cisco và nhà sản xuất chip Texas Instruments. Theo trang tin Semafor, dẫn lời những người am hiểu vấn đề, một số thành viên hội đồng quản trị Nvidia ủng hộ phương án bổ nhiệm bà làm CEO tạm quyền.

“Colette Kress là lựa chọn dễ thấy nhất để giúp công ty ổn định tình hình. Bà đã giữ chức CFO suốt 13 năm và luôn cùng Jensen Huang tham gia các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Vì vậy, bà là gương mặt quen thuộc, đáng tin cậy đối với thị trường vào thời điểm Nvidia rất cần một tiếng nói như vậy”, ông Josh Gilbert, chuyên gia phân tích cấp cao tại nền tảng giao dịch eToro, nhận định.

Tuy nhiên, ông Gilbert cho rằng vị trí CEO chính thức lại là câu chuyện khác. Lợi thế cạnh tranh của Nvidia nằm ở công nghệ, do đó hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ muốn một kỹ sư đảm nhiệm vị trí cao nhất. Theo ông, Ian Buck – người đứng sau nền tảng phần mềm giúp các nhà phát triển tiếp tục gắn bó với hệ sinh thái chip Nvidia – là một cái tên có thể được cân nhắc.

Gia nhập Nvidia năm 2004, ông Buck góp phần đưa AI lên các dòng chip của công ty và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống phần mềm CUDA. Khả năng giải quyết những bài toán kỹ thuật cực kỳ phức tạp của ông có thể trở thành yếu tố quan trọng đối với định hướng phát triển Nvidia, bất kể ai là người giữ chức CEO.

Hiện ông Buck phụ trách các sản phẩm phần cứng và phần mềm AI dành cho những khách hàng điện toán quy mô siêu lớn (hyperscale), với chức danh lãnh đạo sản phẩm AI hyperscale. Ông có bằng tiến sĩ của Đại học Stanford, với công trình nghiên cứu đặt nền móng cho các phần mềm tập trung vào AI tại hãng chip có trụ sở ở California.

Dữ liệu trên nền tảng dự đoán Polymarket cho thấy xác suất ông Huang từ chức hoặc bị miễn nhiệm trước cuối năm được đặt ở mức 83%. Trong các dự đoán về người kế nhiệm, ông Buck đứng đầu, còn bà Kress xếp thứ hai. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên thị trường dự đoán này còn nhỏ.

“Mối quan ngại lớn hơn của tôi là thập kỷ tới. Jensen không đơn thuần là CEO Nvidia, mà còn là người liên tục xác định được hướng phát triển của ngành điện toán”, ông Shay Boloor, chiến lược gia thị trường trưởng tại Futurum Equities, nói.

Ông Boloor nhận định nếu cần chuyển giao quyền lãnh đạo, Ian Buck là ứng viên nội bộ có triển vọng dài hạn nhờ vai trò trong việc tạo ra CUDA và điều hành mảng kinh doanh AI hyperscale của Nvidia.

Ông Boloor cũng cho rằng CEO Arm Rene Haas, một cựu lãnh đạo Nvidia, là nhân vật bên ngoài đáng cân nhắc. Một nhân viên ngân hàng tham gia các thương vụ trong ngành chip nói với Reuters rằng ông Haas là lựa chọn “hợp lý nhất” xét trên góc độ hồ sơ cá nhân: ông có danh tiếng trong ngành và am hiểu lĩnh vực bán dẫn.

Reuters chưa nhận được phản hồi ngay lập tức từ các công ty liên quan sau khi gửi email đề nghị bình luận về bà Kress, ông Buck và ông Haas.

Bản thân ông Buck, khoảng 49 tuổi theo một bài viết gần đây của Business Insider, cũng khá khiêm tốn khi nói về năng lực của mình.

“Một trong những phần khó khăn nhất trong công việc của tôi thường là cố gắng dự đoán tương lai, nhưng AI luôn khiến chúng ta bất ngờ”, ông Buck phát biểu tại một hội nghị của Bank of America năm ngoái.

Đầu năm nay, khi trao đổi với Reuters về quá trình AI đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của người dùng, ông nói: “Suy luận là một việc khó. Cực kỳ khó”.

Trang tác giả trên website Nvidia tập hợp một số bài viết thể hiện chuyên môn kỹ thuật của ông Buck. Các nội dung đề cập đến cách thúc đẩy AI tác nhân và AI vật lý, mối liên hệ giữa AI với an ninh mạng, cũng như những thỏa thuận hợp tác với các công ty như Microsoft và Oracle.

Bà Armina Rosenberg, nhà quản lý danh mục đầu tư kiêm đồng sáng lập Minotaur Capital tại Sydney – quỹ đang nắm giữ cổ phiếu Nvidia – đặt câu hỏi liệu hội đồng quản trị có chọn phương án kết hợp cả hai thế mạnh hay không, bởi quá trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức có thể không diễn ra nhanh chóng.

“Phương án thực tế hơn là bổ nhiệm một lãnh đạo tạm quyền từ nhóm nhân sự thân cận đã gắn bó lâu năm với công ty, có thể theo mô hình đồng CEO: một người phụ trách ổn định hoạt động kinh doanh và tài chính, chẳng hạn Colette Kress, bên cạnh một lãnh đạo phụ trách sản phẩm và công nghệ như Ian Buck”, bà Rosenberg nhận định.

Theo Reuters