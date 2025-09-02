Những "bóng hồng" trong lễ diễu binh A80

Các nữ sĩ quan tham gia lễ diễu hành A80 không chỉ duyên dáng mà còn mạnh mẽ, mang trong mình lòng tự hào về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng nay, sự xuất hiện của các nữ sĩ quan luôn nhận được sự chú ý theo dõi của người dân. Xuất hiện trong trang phục màu trắng khối nữ Quân nhạc là một trong những khối đi bộ đầu tiên thuộc quân đội nhân dân tiến vào quảng trưởng Ba Đình

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Khối nữ sĩ quan Quân y xuất hiện với vẻ đẹp rắn rỏi, xinh tươi. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”, những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan Quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam bồng súng, tham gia A80 cùng chiếc mũ nồi xanh. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động lôi cuốn mọi ánh nhìn bằng tên gọi lực lượng và trang phục, vũ khí mang theo. Họ là những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch. Với sự mưu trí, sáng tạo và cách đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo vào các cơ quan đầu não của địch, làm cho quân thù kinh hồn bạt vía.

Nhân dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh, chúng ta cùng tự hào về những nữ chiến sĩ Biệt động anh hùng, những người đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Khối nữ chiến sĩ Thông tin là lực lượng luôn góp mặt trong những trận đánh. Suốt 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Là lực lượng được ưu tiên xây dựng hiện đại, Bộ đội Thông tin quyết tâm bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời - chính xác - bí mật - an toàn”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giống như tên gọi, khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Ngày nay, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Khối nữ Du kích miền Nam là những “Cô Ba dũng sĩ tay súng, tay cày”, sục sôi ý chí “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”!

Khoác khăn rằn, đội nón tai bèo, họ luôn bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, có vai trò quan trọng trong ba mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh địch vận; góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước Bắc Nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu!

Khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông nổi bật với sắc áo màu nắng. Đây là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước; những tổ chức tiền thân của lực lượng cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược.

Ngày nay, lực lượng cảnh sát giao thông tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện với sự mạnh mẽ, hiện đại và không kém phần duyên dáng.

Là những “bông hồng thép” kiên cường của lực lượng Công an nhân dân, các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng tác chiến, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành niềm tự hào của công an nhân dân và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Khối Phụ nữ Việt Nam tham gia diễu hành với trang phục áo dài truyền thống. Với truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình, góp phần xứng đáng, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.