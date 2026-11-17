Nữ diễn viên ảo nổi tiếng trong bộ phim ngắn AI “Cô gái bị sa thải” quảng cáo kính áp tròng với lời khẳng định đeo suốt một ngày vẫn thoải mái. Cơ quan quản lý xác định đây là trải nghiệm hư cấu, bởi nhân vật do AI tạo ra và không thể đeo kính.

“Phương Đào Tử” (Fang Taozi), nữ diễn viên ảo trong bộ phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gây sốt tại Trung Quốc “Cô gái bị sa thải”, vừa khiến công ty quản lý bị phạt số tiền lớn vì quảng cáo sai sự thật.

Sau khi bộ phim ngắn AI Cô gái bị sa thải phát sóng, tài khoản Douyin độc lập của Phương Đào Tử nhanh chóng thu hút sự chú ý. Kể từ video đầu tiên đăng ngày 14/6, tài khoản này đã có 408.000 người theo dõi.

Đội ngũ vận hành lập tức triển khai hoạt động thương mại hóa nhân vật để kiếm tiền. Đầu tháng 8, họ đăng tải một video quảng cáo kính áp tròng màu, được xây dựng dưới dạng tình huống trong phim. Trong video, Phương Đào Tử trực tiếp giới thiệu sản phẩm, khẳng định đeo kính cả ngày vẫn thoải mái và thiết kế có tính năng định trục điểm sáng.

Theo báo Nam Phương Đô thị và The Paper, căn cứ quyết định xử phạt được công bố trên nền tảng thông tin tín dụng công cộng tỉnh Quảng Đông mang tên “Tín dụng Quảng Đông”, Cục quản lý Giám sát thị trường quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu, xác định Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình (Ảnh Thị) Quảng Châu đã phát hành quảng cáo thiết bị y tế khi chưa có giấy chứng nhận thẩm định cần thiết, đồng thời có hành vi quảng cáo sai sự thật.

Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt phát hành quảng cáo vi phạm và nộp phạt 68.288 nhân dân tệ (khoảng 263.000 triệu đồng).

Cục Quản lý giám sát thị trường quận Phiên Ngung ngày 11/8 mở cuộc điều tra, tiến hành kiểm tra tại chỗ, lấy lời khai và thu thập chứng cứ để xác minh vụ việc.

Hình ảnh Phương Đào Tử trong phim "Cô gái bị sa thải". Ảnh: Sohu.

“Phương Đào Tử” tự nhận đeo kính áp tròng cả ngày vẫn dễ chịu

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ ngày 3 đến 5/8, Ảnh Thị Quảng Châu đã sản xuất quảng cáo cho Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Huaxin An Huy, sau đó đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của “Phương Đào Tử”.

Sản phẩm được quảng bá là kính áp tròng màu thuộc thương hiệu NUTNUT LOOK.

Trong video, nhân vật AI này nói ở ngôi thứ nhất: “Tôi đeo kính áp tròng cả ngày mà vẫn rất thoải mái”, đồng thời giới thiệu sản phẩm có thiết kế “định trục điểm sáng”, giúp người dùng có thể yên tâm chớp mắt.

Tuy nhiên, “Phương Đào Tử” thực chất là nhân vật ảo được tạo ra bằng công nghệ AI, không có trải nghiệm đeo kính áp tròng ngoài đời thực. Cơ quan quản lý kết luận doanh nghiệp đã hư cấu trải nghiệm sử dụng sản phẩm, cấu thành hành vi phát hành quảng cáo sai sự thật.

Ngoài ra, loại kính áp tròng được quảng cáo thuộc nhóm thiết bị y tế loại III theo phân loại quản lý của Trung Quốc. Việc quảng cáo sản phẩm này phải được cấp giấy chứng nhận thẩm định trước khi phát hành. Tuy nhiên, công ty quản lý “Phương Đào Tử” chưa có Giấy chứng nhận thẩm định quảng cáo thiết bị y tế nhưng vẫn tự ý đăng quảng cáo.

Theo quyết định xử phạt, chi phí quảng cáo của hợp đồng là 68.288 nhân dân tệ. Do đơn hàng chưa hoàn tất, công ty chưa nhận được khoản tiền này. Dù vậy, căn cứ Luật Quảng cáo Trung Quốc, cơ quan chức năng vẫn quyết định phạt doanh nghiệp số tiền tương đương chi phí quảng cáo.

Các video trên tài khoản Douyin của Phương Đào Tử thu hút từ hàng chục đến hàng trăm ngàn lượt xem. Ảnh: Sina.

Báo giá quảng cáo của diễn viên ảo cao ngất ngưởng

Diễn viên ảo “Phương Đào Tử” nổi tiếng nhờ bộ phim ngắn AI Cô gái bị sa thải. Theo Nhật báo Bắc Kinh, số liệu từ nền tảng tiếp thị Douyin Yingxiao hồi tháng 8 cho thấy, mức giá quảng cáo video dài từ 1 đến 20 giây của nhân vật này là 168.000 nhân dân tệ (646 triệu đồng); video dài hơn 60 giây có giá tới 258.000 nhân dân tệ (993 triệu đồng).

Dù bộ phim ngắn bước sang mùa thứ hai và phản hồi của khán giả có phần giảm sút, nhân vật ảo này đã chứng minh khả năng thương mại hóa. Giới chuyên môn dự báo trong thời gian tới sẽ xuất hiện ngày càng nhiều người nổi tiếng do AI tạo ra tham gia quảng cáo và kinh doanh trực tuyến.

Cuối tháng 7, khi “Phương Đào Tử” xuất hiện quảng cáo kính áp tròng trên mạng xã hội, quảng cáo đã gây ra nhiều tranh cãi. Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi: Một nhân vật ảo thậm chí không có đôi mắt thật thì lấy đâu ra trải nghiệm “đeo kính áp tròng suốt cả ngày mà vẫn cảm thấy thoải mái”? “Liệu có ai thực sự mua hàng do một nhân vật AI quảng cáo không?”; “Tôi ủng hộ nhân vật ảo mình yêu thích nhận quảng cáo, nhưng ít nhất phải dùng thử, đánh giá sản phẩm rồi mới giới thiệu chứ!”: “AI đeo kính thì người thật có thể lấy đó làm căn cứ tham khảo được không?”…Họ cho rằng cách quảng cáo này có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Nam Phương Đô thị hồi tháng 9, người phụ trách nhóm vận hành “Phương Đào Tử” thừa nhận đội ngũ đã có những thiếu sót trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là chưa đủ chuyên nghiệp.

Người này cho biết sau khi phát hiện vấn đề, nhóm đã gỡ bỏ quảng cáo, tạm dừng tiếp nhận các hợp đồng thương mại và chuyển trọng tâm trở lại hoạt động sáng tạo nội dung. Tuy nhiên động thái này vẫn không thể khiến họ thoát khỏi bị phạt.

Diễn viên AI Phương Đào Tử trong bộ phim làm nên tên tuổi cô. Ảnh: UDN.

Luật sư cảnh báo nguy cơ quảng cáo sai sự thật

Kính áp tròng màu thuộc nhóm thiết bị y tế loại III – cấp độ rủi ro cao nhất trong hệ thống phân loại quản lý của Trung Quốc. Theo Luật Quảng cáo, quảng cáo thiết bị y tế không được sử dụng người đại diện để đưa ra lời khuyên hoặc xác nhận về sản phẩm.

Luật sư hoạt động công ích Thôi Lương Thiện phân tích, luật hiện hành chưa có điều khoản riêng điều chỉnh người nổi tiếng ảo do AI tạo ra. Tuy nhiên, quảng cáo thương mại được sản xuất bằng AI vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo. Một số địa phương đã ban hành hướng dẫn yêu cầu quảng cáo do AI tạo ra phải được gắn nhãn rõ ràng, đồng thời nghiêm cấm bịa đặt trải nghiệm sử dụng sản phẩm.

Theo luật sư, AI không có cơ thể và các giác quan như con người, nhưng Phương Đào Tử lại tuyên bố “đeo cả ngày vẫn rất thoải mái”. Đây là hành vi hư cấu trải nghiệm sử dụng, có nguy cơ vi phạm quy định về quảng cáo sai sự thật.

Nếu sản phẩm gây tổn thương mắt cho người tiêu dùng, nhân vật AI không phải chủ thể chịu trách nhiệm. Trách nhiệm pháp lý thuộc về thương hiệu quảng cáo, công ty quản lý hoặc đơn vị vận hành nhân vật. Nền tảng đăng tải cũng có thể phải chịu trách nhiệm tương ứng nếu thiếu sót trong khâu kiểm duyệt.

Theo Zaobao, HK01