Trước khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh về các hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt, dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu cần đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu cạnh tranh, công khai, minh bạch với yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và năng lực thực tế của nhà thầu.

Ông Tuấn cho biết dự thảo luật đã quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chí và giới hạn áp dụng hình thức chỉ định thầu trong các trường hợp cấp bách, khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật Nhà nước.

"Giao Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp cụ thể tương ứng với từng tiêu chí. Đồng thời việc giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thực tiễn do hạn mức được xác định trên cơ sở giá gói thầu, trong khi giá cả hàng hóa, dịch vụ và chi phí thực hiện gói thầu thường biến động theo giá thị trường", ông Tuấn nói.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Quốc hội.

Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, luật đã quy định đầy đủ các tiêu chí cơ bản để Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp được áp dụng hình thức này.

Với hình thức đặt hàng, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định chi tiết tại nghị định các trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần đặt hàng, đảm bảo phù hợp với tính chất, yêu cầu thực hiện và thực tiễn triển khai.

Ngoài ra, dự thảo luật và nghị định của Chính phủ đã quy định các cơ chế kiểm soát rủi ro tương ứng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Về hợp đồng, ông Tuấn cho biết dự thảo luật đã quy định các cơ chế kiểm soát chặt chẽ ngay từ bước ký kết đến bước sửa đổi hợp đồng nhằm đảm bảo việc sửa đổi hợp đồng không làm thay đổi về bản chất kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, nội dung hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà thầu để đảm bảo hợp đồng phản ánh đúng kết quả đấu thầu ngay từ khi ký kết.

Việc sửa đổi hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp được xác định ngay từ khi ký kết nhằm phòng ngừa việc lợi dụng sửa đổi hợp đồng để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Về chuyển nhượng thầu, dự thảo luật đã quy định trong mọi trường hợp nhà thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng, phạm vi công việc do nhà thầu phụ, nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện.

Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu chính đối với thực hiện hợp đồng. Với cơ chế này, nhà thầu chính vẫn chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng, kể cả phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Dự thảo luật không quy định cứng tỷ lệ hoặc phạm vi công việc giao cho nhà thầu phụ nhằm đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với tính chất, quy mô khác nhau của từng gói thầu.

Về giá gói thầu, Chính phủ sẽ hoàn thiện các quy định về lập giá gói thầu theo hướng thu hẹp các trường hợp được sử dụng một báo giá làm căn cứ xác định giá gói thầu, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường và khả năng cung ứng của các nhà cung cấp.

Đồng thời, dự thảo nghị định sẽ quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong thu thập báo giá, bảo đảm công khai, minh bạch, khuyến khích xây dựng giá gói thầu trên cơ sở giá trung bình của báo giá và giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự, đảm bảo phù hợp với thị trường.

Xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài đến tháng 6/2028

Cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11 đến hết ngày 30/6/2028.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng và thời hạn áp dụng: Tiếp thu ý kiến của Quốc hội, dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý, xác định đối tượng là: người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) tính đến hết ngày 23/10/2026 trước thời điểm công bố dự thảo nghị quyết.

Chính sách áp dụng một lần từ ngày 21/11 đến hết ngày 30/6/2028. Người nộp thuế đã đáp ứng đủ điều kiện đúng hạn mà chưa xử lý xong thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của nghị quyết.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Quốc hội.

Thứ hai, về điều kiện và phương thức xóa: dự thảo nghị quyết quy định xóa toàn bộ tiền chậm nộp thuộc phạm vi nghị quyết khi người nộp thuế đã nộp đầy đủ nợ gốc, tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có); hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ đã được tiếp nhận đúng hạn.

Đối với khoản tiền chậm nộp liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế không được xem xét giải quyết. Vụ việc đang thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử được xem xét sau khi có đầy đủ căn cứ theo quy định.

Thứ ba, về tháo gỡ thủ tục: Cơ quan thuế sử dụng dữ liệu quản lý để xử lý, người nộp thuế không phải làm hồ sơ xóa nợ. Đối với tiền nợ gốc mà người nộp thuế thiếu giấy tờ, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh xác minh người đại diện, thông báo rõ nghĩa vụ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Dự thảo nghị định đề xuất cơ chế chủ động chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp ngưng hoạt động trên 10 năm đáp ứng đủ điều kiện. Việc giải thể thực hiện theo pháp luật về doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động và chủ nợ.

Chính phủ sẽ theo dõi thu nợ gốc, số tiền được xóa, số mã số thuế được khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể và nguyên nhân hồ sơ còn vướng. Kết quả được tổng hợp hàng năm và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028.

Theo Cổng thông tin Quốc hội