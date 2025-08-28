Ngắm xe Lạc Hồng 900 LX chống đạn đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ 2/9

Mẫu xe đặc biệt Lạc Hồng 900 LX vừa được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao, để phục vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Lạc Hồng 900 LX được phát triển dựa trên mẫu VF9 với hai phiên bản: Tiêu chuẩn và Chống đạn. Tuy nhiên, so với VF9, mẫu Lạc Hồng có kích thước bề thế hơn với chiều dài 5.342 mm, trục cơ sở 3.349 mm, đi cùng động cơ điện kép 150 kW cho tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Nhờ đó, mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,8 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

Lạc Hồng 900 LX phát triển dựa trên mẫu VF9, nhưng kích thước lớn hơn

Bộ pin 123 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 595 km sau mỗi lần sạc đầy, sạc nhanh từ 10% đến 70% trong 35 phút. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hệ thống treo tay đòn kép phía trước và đa điểm khí nén phía sau giúp xe vận hành ổn định và êm ái.

Đầu xe mang lại cảm giác vững chãi nhờ mặt tản nhiệt lớn, đi cùng logo cánh chim mạ vàng phía trên.

Nội thất là điểm nhấn quan trọng, với sự kết hợp của da Nappa, gỗ quý Golden Nanmu và chi tiết mạ vàng thủ công. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế sau có khả năng chỉnh điện 10 hướng, tích hợp làm mát, sưởi và bệ tì chân.

Nội thất tương tự VF9 nhưng xuất hiện các chi tiết ốp gỗ cao cấp và mạ vàng

Một vách ngăn kính cách âm có rèm chỉnh điện tách biệt khoang lái và khoang hành khách, mang lại sự riêng tư tối đa. Hệ thống giải trí được đảm bảo bởi màn hình trung tâm 15,6 inch cùng dàn âm thanh Audison 13 loa cao cấp, kèm theo hệ thống điện đàm hiện đại giữa hai khoang.

Ghế được thêu chỉ vàng biểu tượng cánh chim

Đặc biệt, phiên bản Chống đạn của Lạc Hồng 900 LX do INKAS Armored (Canada) triển khai, đạt chuẩn quốc tế VPAM VR7 – cấp độ an toàn dành cho xe nguyên thủ. Xe được bọc thép, gia cố toàn bộ khung gầm, cửa kính và vách ngăn, có thể chịu được 440 phát đạn súng trường NATO Ball M80, cùng nhiều vụ nổ mìn và lựu đạn DM51 trong các bài kiểm thử tại Đức.

Đuôi xe với tem chữ Lạc Hồng cách điệu tạo điểm nhấn

Mẫu xe này trang bị lốp run-flat cho phép tiếp tục di chuyển 80-100 km sau khi xịt, cùng các tùy chọn cao cấp như hệ thống dưỡng khí, cứu hỏa tự động, điện thoại vệ tinh và còi hú chuyên dụng.

Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, độ an toàn tối đa và thiết kế tôn vinh bản sắc văn hóa Việt qua logo cánh chim Lạc mạ vàng, mặt ca-lăng lấy cảm hứng từ trống đồng và tre Việt, Lạc Hồng 900 LX trở thành biểu tượng của tinh thần “Mãnh liệt Việt Nam”.

Sự kiện VinFast bàn giao dòng xe này cho Bộ Ngoại giao trong thời khắc trọng đại của dân tộc không chỉ khẳng định năng lực sản xuất ô tô Việt, mà còn đánh dấu bước tiến mới trên hành trình khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.