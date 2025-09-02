Ngắm dàn khí tài khủng của Quân đội nhân dân Việt Nam tại đại lễ A80

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, lực lượng quân đội đã phô diễn một dàn khí tài, thiết bị quân sự hiện đại và hùng hậu.

Các khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh trong đại lễ A80 bao gồm các loại xe chiến đấu bộ binh bọc thép như XCB-01, xe thiết giáp XTC-02, xe trinh sát BRĐM-2, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2, cùng các loại xe chỉ huy thông tin cải tiến.

Dàn xe tăng gồm các loại T-54B, T-55, T-62 và hiện đại nhất là T-90S với pháo 125 ly và khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo. Lực lượng pháo binh trưng bày các loại pháo tự hành Su-122, Su-152, pháo phản lực BM-21 và tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B tầm bắn 300 km.

Ngoài ra, lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam xuất hiện với đội hình bay gồm trực thăng Mi-8, Mi-17, tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 và các máy bay vận tải Casa. Lần đầu tiên còn có màn diễu binh trên biển với hải quân trình diễn các tàu hộ vệ tên lửa, tàu ngầm Kilo 636, tàu tuần tra đa năng và các loại tàu chiến khác.

Tiến vào lễ đài là khối xe tăng T-54B và T-55 - những "pháo đài" thép, được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Đặc biệt, phiên bản T-54B được cải tiến, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng này đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Tiếp theo là khối xe tăng T-90S và T-62, do xe tăng T-90S chỉ huy dẫn đầu.

Xe tăng T-62 với pháo chính 115 ly. Tiếp đó là xe T-90S, một trong những dòng xe tăng hiện đại, với kíp xe ba người, trang bị pháo 125 ly, súng máy song song và đặc biệt khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo.

Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Tiếp theo là khối xe thiết giáp lội nước! Dẫn đầu là xe trinh sát BRĐM-2, trang bị súng máy 14 ly 5 và súng máy song song 7,62 ly, kíp xe ba người, sẵn sàng trinh sát thần tốc trên mọi địa hình.

Kế đến là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với pháo nòng trơn 73 ly, súng máy song song 7,62 ly và tên lửa B72.

Xe BMP-2 với pháo 30 ly, súng máy song song 7,62 và tên lửa B89, chở theo tiểu đội bộ binh, tác chiến hiệu quả cả trên bộ lẫn dưới nước.

Đặc biệt, xe chỉ huy thông tin BTR-60PU, được Việt Nam cải tiến, là tổng trạm thông tin cơ động, bảo đảm chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập tại các đơn vị Bộ binh cơ giới và Tăng thiết giáp toàn quân.

Hình dưới là khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Dẫn đầu là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72.

Tiếp theo là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02. Xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly.

Những phương tiện chiến đấu hiện đại này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại,” sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Theo sau là khối xe, pháo quân sự của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Đi đầu đội hình là các xe vận tải kéo pháo do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng tổ chức lắp rắp tại các cơ sở trong nước, mang nhãn hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam, kéo các khẩu pháo nòng dài 130M46 và Pháo 152Đ20.

Với tầm bắn xa, uy lực lớn, hỏa lực mạnh, hiệu suất chiến đấu cao, những khẩu pháo này đã từng dội bão lửa lên đầu quân xâm lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Tiếp nối đội hình là khối xe pháo tự hành Su-122, Su-152. Đây là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Kế tiếp là đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội.

Đi cuối đội hình là tên lửa chiến lược Scud-B - hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng".

Được nhiều người chờ đợi là khối xe pháo lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu đội hình là các xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion - những hệ thống tên lửa sở hữu tầm bắn hàng trăm km, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao; là biểu tượng sức mạnh phòng thủ, tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

Tiếp theo đội hình là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất. Tổ hợp bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau.

Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại. Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khối xe pháo, khí tài Phòng không - Không quân. Dẫn đầu là xe chỉ huy Spyder - thành phần quan trọng của hệ thống tên lửa phòng không hiện đại. Tiếp theo là xe Pháo Phòng không 57 ly là thành phần không thể thiếu trong lực lượng phòng không Việt Nam với nhiều chiến công xuất sắc.

Tiếp theo là xe chiến đấu Spyder có khả năng cơ động, triển khai nhanh, hoạt động trong mọi điều kiện, nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Cũng tham gia diễu binh sáng 2/9 là Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn. Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

Tiếp theo là Tổ hợp ra đa bắt thấp VRS-2DM do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất, đảm nhận vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.

Tiếp sau là Tổ hợp ra đa ba tọa độ thế hệ mới VRS-MRS. Đây là hệ thống ra đa đa nhiệm hiện đại, có khả năng cảnh giới tầm trung và dẫn đường hiệu quả.

Hình dưới là tổ hợp phương tiện bay không người lái (UAV) do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất, bao gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao và các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.

Tiếp theo là Đội hình xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược, chiến dịch do Ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Dẫn đầu đội hình là xe chỉ huy tham mưu, tiếp theo là khối xe Vi-sát, xe vô tuyến điện và xe đầu cuối. Với ưu thế sức mạnh cơ động, được tích hợp trang bị khí tài thông tin hiện đại, thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ, có khả năng chống tác chiến điện tử, bảo mật cao.

Hình dưới là khối xe Tác chiến điện tử. Đi đầu đội hình là xe chỉ huy do Cục Tác chiến điện tử phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nghiên cứu, sản xuất.

Tiếp theo là các xe trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái E-3.2.0.2; Tổ hợp trinh sát - gây nhiễu thông tin liên lạc vô tuyến điện AJAS-1000. Xe tác chiến điện tử A2 và tổ hợp trinh sát, gây nhiễu siêu cao tần GBR-HP.

Tiếp theo là khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học - biểu tượng của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trước vũ khí hủy diệt hàng loạt, khả năng ứng phó với các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và sự cố môi trường, xử lý chất độc hóa học sau chiến tranh.

Đi đầu là xe trinh sát đa năng ID-1 để phát hiện các tác nhân hóa, sinh học, phóng xạ, hạt nhân. Tiếp theo là các xe tiêu tẩy SKID, T-14D, TMVA-17, KTH-20, TDT-09 do Việt Nam sản xuất và nhập khẩu. Dùng để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho địa hình, vũ khí trang bị.

Khối xe khí tài của Binh chủng Công binh. Đây là các loại trang bị được biên chế cho lực lượng công binh, có khả năng cơ động cao, bảo đảm cơ động linh hoạt trên mọi địa hình trong đội hình binh chủng hợp thành, đáp ứng yêu cầu của phương thức tác chiến hiện đại.