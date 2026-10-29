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Nga tuyên bố châu Âu không có chỗ trên bàn đàm phán hòa bình Ukraine

Huyền Chi
Huyền Chi

Nga đã đồng ý về nguyên tắc nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến vào giữa tháng 11 tại UAE. Tuy nhiên, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov khẳng định các nước châu Âu sẽ không được mời, dù những bên ủng hộ Kiev đang tìm cách tham gia trực tiếp vào tiến trình hòa bình.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov trong cuộc gặp với các đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow, Nga, ngày 5/9. Ảnh: RIA.
Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov trong cuộc gặp với các đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow, Nga, ngày 5/9. Ảnh: RIA.

Nga đã đồng ý về nguyên tắc tổ chức vòng đàm phán mới với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tháng 11. Tuy nhiên, theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, các nước châu Âu sẽ không được mời tham gia cuộc đàm phán ba bên tiếp theo.

Tuyên bố được ông Ushakov đưa ra hôm thứ Tư, một ngày sau khi lãnh đạo Phần Lan và Na Uy có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Moscow nhất trí về nguyên tắc tham gia vòng đàm phán ba bên thứ tư sau cuộc gặp tuần trước giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg. Thời điểm giữa tháng 11 đang được cân nhắc, trong khi Abu Dhabi được đề xuất làm địa điểm tổ chức.

“Chúng tôi đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán ba bên, với sự tham gia của đại diện Nga, Ukraine và Mỹ”, ông Ushakov nói với kênh truyền hình Vesti. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đại diện châu Âu sẽ không được mời.

“Họ có thể đến đó nếu tự mua vé. Nhưng không ai có ý định mời họ ngồi vào bàn đàm phán”.

Phát biểu của ông Ushakov được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store điện đàm với ông Putin. Cuộc trao đổi được cho là kéo dài hơn một giờ.

Động thái này khiến những bên ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất tại châu Âu bất ngờ. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng chỉ trích sáng kiến của hai nhà lãnh đạo Bắc Âu, đồng thời khẳng định cuộc điện đàm không được phối hợp với “các đối tác châu Âu”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cuộc trao đổi hôm thứ Ba, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Stubb và ông Store không đưa ra đề xuất mới nào nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đã bị gạt khỏi cả ba vòng đàm phán ba bên trước đó và ngày càng tìm cách tham gia trực tiếp vào tiến trình hòa bình. Dù vậy, lập trường của họ về các điều kiện chấm dứt xung đột vẫn không thay đổi. Các nước này tiếp tục yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện, điều mà Moscow nhiều lần bác bỏ.

Nga lập luận rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ giúp Kiev có thời gian củng cố lực lượng và tái trang bị bằng vũ khí phương Tây.

Moscow cũng cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) là bên chủ chốt cung cấp vũ khí cho Ukraine, qua đó góp phần kéo dài xung đột. Tháng 4, Brussels thông qua khoản hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro (khoảng 100 tỷ USD) dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, được huy động thông qua thị trường vốn.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục đề nghị bổ sung 70 tỷ euro để duy trì hoạt động của ngân sách và quân đội nước này trong năm tới.

Moscow lâu nay cho rằng việc châu Âu hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine khiến khối này trở thành một bên tham gia xung đột. Nga nhiều lần mô tả cuộc chiến là một cuộc chiến ủy nhiệm do NATO dẫn dắt.

Tổng thống Putin cũng từng gọi những tuyên bố của châu Âu về mối đe dọa từ Nga nhằm biện minh cho việc tăng cường sức mạnh quân sự của khu vực là biểu hiện của “chứng tâm thần phân liệt chính trị”.

Theo RT

Từ khóa:

#EU #Nga #Ukraine #Đàm phán #Xung đột

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