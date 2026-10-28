Dựng chuyện thương tâm bằng AI, kiếm cả chục triệu đồng mỗi ngày

Những nhân vật trẻ em do AI tạo ra đang gây sốt trên các nền tảng video ngắn Trung Quốc bằng những câu chuyện nghèo khó, bị bắt nạt và thiếu tiền ăn học.

Những video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, kể về những cậu bé có hoàn cảnh đáng thương, đang thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng video ngắn tại Trung Quốc. Đằng sau những câu chuyện lấy nước mắt người xem là hoạt động bán hàng trực tuyến, trong đó người sáng tạo nội dung có thể nhận hoa hồng lên tới 55%.

Các video thường kể về những cậu bé nghèo khó, bị bỏ rơi hoặc phải sống trong hoàn cảnh éo le. Nhân vật được xây dựng bằng AI nhưng có biểu cảm, lời thoại và tình tiết đủ sức khơi gợi lòng thương cảm. Sau khi khiến người xem xúc động, các video dẫn dắt họ đến những sản phẩm được quảng bá ngay trên nền tảng.

Theo các thông tin được công bố, những video dạng này đã thu hút tổng cộng khoảng 600 triệu lượt xem. Một số người làm nội dung cho biết họ có thể kiếm được 2.000-3.000 nhân dân tệ mỗi ngày (khoảng 7,9-11,8 triệu đồng), nhờ doanh thu bán hàng và hoa hồng tiếp thị liên kết.

Những câu chuyện lấy nước mắt để bán hàng

Các nhân vật trong video thường xuất hiện với hình ảnh những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, sống trong hoàn cảnh khó khăn hoặc cần sự giúp đỡ. Câu chuyện được xây dựng theo hướng đánh mạnh vào lòng trắc ẩn của người xem, sau đó khéo léo lồng ghép sản phẩm cần quảng bá.

Một số nội dung sử dụng những tình tiết như trẻ em không có người thân chăm sóc, phải tự xoay xở cuộc sống hoặc mong muốn nhận được sự quan tâm từ người lớn. Dù nhân vật và câu chuyện được tạo ra bằng AI, cách thể hiện giàu cảm xúc vẫn khiến nhiều người xem tin rằng họ đang chứng kiến một hoàn cảnh có thật.

Những video này không chỉ thu hút lượt xem mà còn thúc đẩy hoạt động mua hàng. Người sáng tạo nội dung có thể nhận hoa hồng lên tới 55% từ một số sản phẩm được giới thiệu.

Người cao tuổi dễ bị cuốn vào những câu chuyện giả tưởng

Đáng lo ngại, một bộ phận người xem lớn tuổi có thể khó phân biệt nội dung do AI tạo ra với những câu chuyện có thật, nhất là khi video được dựng theo phong cách chân thực và khai thác cảm xúc mạnh.

Một phụ nữ 79 tuổi không biết chữ đã tìm cách lên đường để gặp một nhân vật AI mà bà tin là có thật. Trường hợp này cho thấy những nội dung được thiết kế nhằm kích thích lòng thương cảm có thể khiến một số người xem hình thành sự gắn bó với nhân vật hư cấu, thậm chí đưa ra quyết định ngoài đời thực dựa trên niềm tin sai lệch.

Vấn đề càng đáng quan tâm khi người cao tuổi có thể thiếu kỹ năng nhận diện nội dung do AI tạo ra hoặc không nắm rõ cách thức hoạt động của quảng cáo và tiếp thị liên kết trên nền tảng số.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ lừa đảo

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng việc sử dụng những câu chuyện bịa đặt để thúc đẩy doanh số có thể dẫn đến những vấn đề pháp lý, đặc biệt nếu người bán cố tình khiến người tiêu dùng tin rằng các tình tiết hư cấu là sự thật nhằm thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, việc xác định hành vi có cấu thành lừa đảo hay không còn phụ thuộc vào nội dung cụ thể, ý định của người thực hiện và các quy định pháp luật có liên quan.

Giáo sư Mã Lượng thuộc Đại học Bắc Kinh cho rằng sự cô đơn của người cao tuổi là một trong những vấn đề sâu xa cần được quan tâm. Theo ông, những nội dung khai thác cảm xúc có thể tìm được khán giả bởi chúng đáp ứng nhu cầu được kết nối, quan tâm và chia sẻ của một bộ phận người xem.

Một số video dạng này đã bị gỡ khỏi nền tảng. Trong khi đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện những video nhại lại với tên gọi “Tiểu Hải độc ác”, nhằm chế giễu hoặc phê phán cách các nhà sáng tạo nội dung sử dụng nhân vật AI để thao túng cảm xúc người xem.

Sự phổ biến của những video này tiếp tục đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng trong việc kiểm soát nội dung do AI tạo ra, đặc biệt khi công nghệ được sử dụng để tạo dựng những câu chuyện sai sự thật nhằm thúc đẩy hành vi mua sắm.

Theo SCMP