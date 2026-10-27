Mbappe bị loạt thương hiệu Trung Quốc quay lưng, hashtag tranh cãi vượt 300 triệu lượt xem

Ngôi sao Real Madrid Kylian Mbappe đang đối mặt làn sóng phản ứng dữ dội tại Trung Quốc sau khi một video lan truyền trên mạng bị cho là ghi lại phát ngôn gây tranh cãi.

Các thương hiệu lớn của Trung Quốc đồng loạt chấm dứt hợp tác với ngôi sao Real Madrid Kylian Mbappe sau làn sóng phản ứng dữ dội liên quan đến phát ngôn bị cho là xúc phạm Trung Quốc. Chủ đề tranh cãi thu hút hơn 300 triệu lượt xem trên Weibo.

Ngôi sao bóng đá người Pháp Kylian Mbappe đã bị hàng loạt thương hiệu lớn của Trung Quốc, trong đó có tập đoàn sữa Mengniu, chấm dứt hợp tác giữa lúc làn sóng phản đối ngày càng dữ dội liên quan đến phát ngôn bị cho là xúc phạm Trung Quốc.

Trong tuyên bố hôm thứ Ba, Mengniu khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết phản đối và không khoan nhượng trước bất kỳ lời nói hay hành động nào làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc”. Doanh nghiệp này đồng thời thông báo chấm dứt ngay lập tức “tất cả các quan hệ hợp tác” với Mbappe.

Cũng trong ngày này, Eastroc Beverage, hãng đồ uống tăng lực lớn của Trung Quốc, và Milkground, nhà sản xuất phô mai thuộc quyền kiểm soát của Mengniu, tuyên bố lập tức cắt đứt quan hệ hợp tác với cầu thủ người Pháp.

Động thái trên diễn ra sau khi một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng, dường như cho thấy tiền đạo của đội tuyển Pháp và câu lạc bộ Real Madrid đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về một cố lãnh đạo Trung Quốc. Video đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội nước này.

Khi được hỏi hôm thứ Ba về quyết định chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Mbappe của các doanh nghiệp Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết những phát ngôn hoặc hành động làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc “đương nhiên sẽ vấp phải sự phản đối tập thể từ mọi tầng lớp trong xã hội Trung Quốc”.

Đội ngũ đại diện của Mbappe chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo truyền thông, Mengniu ký hợp đồng với Mbappe làm đại sứ thương hiệu vào tháng 10/2021, trước thềm World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi đó, Eastroc Beverage bắt đầu hợp tác với cầu thủ này vào tháng 4 năm nay.

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt có động thái

Trong tuyên bố hôm thứ Hai, nền tảng thể thao Trung Quốc Dongqiudi cho biết sẽ không dịch những phát ngôn mà đơn vị này mô tả là “không phù hợp về Trung Quốc” của Mbappe trong một cuộc phỏng vấn.

“Dù thế nào, những phát ngôn của anh ấy đã làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ Trung Quốc và người dân Trung Quốc, điều mà chúng tôi không thể chấp nhận”, nền tảng này tuyên bố.

Dongqiudi cũng kêu gọi người hâm mộ “không vượt quá giới hạn” khi bình luận trên nền tảng, nhằm duy trì một môi trường cộng đồng lành mạnh.

Theo hãng truyền thông The Paper có trụ sở tại Thượng Hải, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã ngừng phát sóng các trận đấu thuộc giải La Liga của Tây Ban Nha và gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo có hình ảnh Mbappe kể từ tối thứ Hai. Động thái này được cho là xuất phát từ “hành vi tiêu cực nghiêm trọng liên quan đến Trung Quốc” của cầu thủ.

Cũng trong ngày thứ Ba, nền tảng mạng xã hội Trung Quốc RedNote ra tuyên bố cho biết thỏa thuận hợp tác nội dung với Mbappe, bắt đầu từ năm 2024, đã hết hạn vào ngày 31/12 cùng năm.

“Nền tảng đang tiếp tục rà soát và gỡ bỏ các nội dung liên quan. RedNote kiên quyết phản đối mọi hành động làm tổn thương tình cảm dân tộc”, tuyên bố nêu rõ.

Đến thứ Ba, người dùng không còn có thể theo dõi tài khoản RedNote của Mbappe. Trong khi đó, tài khoản của anh trên Weibo hiển thị thông báo cho biết tài khoản “hiện đang bị hạn chế đăng tải do vi phạm các luật và quy định liên quan”.

Tính đến chiều thứ Ba, hashtag liên quan đến tranh cãi về Mbappe đã đứng đầu danh sách chủ đề thịnh hành trên Weibo, thu hút hơn 300 triệu lượt xem và 50.000 bài đăng liên quan.

“Tranh cãi gần đây của Mbappe thực sự khó hiểu. Một ngôi sao bóng đá nhận tiền quảng cáo tại Trung Quốc lại đưa ra những phát ngôn không phù hợp về đất nước này trong một cuộc phỏng vấn”, một người dùng Weibo viết. “Sự tôn trọng mới là ‘hợp đồng quảng cáo’ tốt nhất”.

Theo SCMP