"Pháo đài khoa học viễn tưởng" của Nga ở nơi lạnh nhất hành tinh gây sốt mạng

Trạm nghiên cứu Vostok của Nga tại Nam Cực đang gây chú ý trên mạng xã hội nhờ thiết kế tương lai, khiến nhiều người liên tưởng đến pháo đài trong Star Wars.

Căn cứ nghiên cứu công nghệ cao nằm tại nơi lạnh giá nhất Trái Đất đang khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến bộ phim khoa học viễn tưởng Star Wars.

Video ghi lại diện mạo mới của trạm nghiên cứu Vostok của Nga tại Nam Cực đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Công trình với các khối nhà được nâng cao khỏi mặt đất, mang dáng vẻ tương lai, khiến nhiều người liên tưởng đến một con tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng hoặc pháo đài trong trò chơi điện tử.

Vostok là trạm nghiên cứu nội địa duy nhất của Nga đang hoạt động tại Nam Cực. Trạm nằm ở độ cao khoảng 3.500 m so với mực nước biển, cách bờ biển khoảng 1.400-1.500 km, tại khu vực được mệnh danh là “Cực lạnh” của hành tinh.

Nơi đây đang giữ kỷ lục thế giới về nhiệt độ không khí thấp nhất từng được đo trực tiếp: âm 89,2 độ C, ghi nhận ngày 21/7/1983.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy cho thấy mặt ngoài trạm được sơn màu xanh và các màu sắc trên quốc kỳ Nga, gần như bị tuyết và băng giá bao phủ hoàn toàn. Chỉ trong hai ngày, video đã thu hút hơn một triệu lượt xem, trước khi tiếp tục lan truyền sang Instagram và Facebook.

“Địa điểm này trông chẳng khác nào bước ra từ một trò chơi khoa học viễn tưởng! Hãy tưởng tượng phải làm việc ở đó trong nhiệt độ âm 89 độ C. Thật khó tin!”, một người dùng bình luận.

“Trông giống Star Wars”, một người khác nhận xét. Nhiều người mô tả công trình có vẻ ngoài “siêu thực”, gợi nhớ đến thế giới trong bộ phim Dune hoặc những cảnh quay trong loạt phim Star Wars.

Một số người thậm chí so sánh trạm nghiên cứu với pháo đài xuất hiện trong loạt trò chơi điện tử Metal Gear Solid.

Công trình 5 khối nhà đứng trên những trụ cao giữa biển tuyết

Được thành lập năm 1957, trạm Vostok được khoác lên diện mạo tương lai vào năm 2024, thay thế khu nhà cũ kỹ phần lớn đã bị tuyết vùi lấp.

Tổ hợp mới dài 140 m, cao tối đa 17,5 m, gồm năm khối nhà được nâng đỡ bởi 36 trụ, mỗi trụ cao 3 m. Thiết kế này giúp công trình nằm phía trên lớp tuyết tích tụ, hạn chế nguy cơ bị tuyết bao phủ theo thời gian.

Bên ngoài trạm, các thành viên đội nghiên cứu phải đối mặt với không khí nghèo oxy, độ ẩm cực thấp, bức xạ tia cực tím mạnh và khoảng năm tháng chìm trong bóng tối vùng cực mỗi năm.

Tuy nhiên, bên trong công trình là một môi trường hoàn toàn khác.

Với tổng diện tích hơn 3.000 m², trạm có thể tiếp nhận tối đa 35 người vào mùa hè và 15 người vào mùa đông. Cơ sở vật chất gồm phòng ở riêng, phòng thí nghiệm, phòng tập thể dục, phòng xông hơi, khu giải trí và trung tâm y tế có cả phòng phẫu thuật.

Lớp cách nhiệt dày tới 95 cm, hệ thống sưởi và cung cấp điện do Nga sản xuất, công nghệ thu hồi nhiệt, tái chế nước cùng nhiều hệ thống dự phòng giúp duy trì hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Trạm cũng dự trữ đủ thực phẩm và nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu trong hai năm.

Nghiên cứu hồ nước bị chôn vùi dưới gần 4 km băng

Vostok là một tiền đồn khoa học quan trọng do Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực của Nga vận hành.

Các nhà khoa học tại đây phân tích những lõi băng cổ để truy tìm lịch sử khí hậu Trái Đất, theo dõi thời tiết cực đoan, tia vũ trụ và từ trường hành tinh. Họ cũng nghiên cứu hồ Vostok, một hồ nước ngọt khổng lồ bị phong kín dưới lớp băng dày gần 4 km trong hàng triệu năm.

Sự cô lập của trạm còn biến nơi đây thành địa điểm thử nghiệm phục vụ các sứ mệnh không gian trong tương lai. Những điều kiện sống biệt lập, khắc nghiệt có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu cách con người thích nghi khi phải hoạt động trong môi trường xa xôi, khó tiếp cận.

Cơ sở khoan lịch sử tại Vostok hiện được bảo vệ theo hệ thống Hiệp ước Nam Cực năm 1959, trong đó dành riêng lục địa này cho các mục đích hòa bình và nghiên cứu khoa học.

Theo RT