Tên lửa Iran né 3 đạn Patriot, đánh trúng căn cứ không quân gần Abu Dhabi

Video mới lan truyền trên mạng cho thấy một tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng căn cứ không quân Al Dhafra gần Abu Dhabi sau khi né ít nhất 3 đạn đánh chặn Patriot.

Những đoạn video chưa từng được công bố trước đây, đang lan truyền trên mạng, cho thấy một tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng căn cứ không quân Al Dhafra gần Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi né tránh ít nhất 3 tên lửa đánh chặn do các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot triển khai gần đó phóng lên.

Đoạn video cung cấp thêm bằng chứng củng cố những thông tin được công bố trước đó về việc các hệ thống Patriot không đạt hiệu quả như kỳ vọng trong đối phó với những đợt tấn công tên lửa của Iran.

Trong những giờ đầu tiên của cuộc xung đột hồi tháng 2, các video ghi lại cảnh hệ thống Patriot tại Qatar liên tục đánh chặn thất bại tên lửa đạn đạo Iran. Đến giữa tháng 3, một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu dân sự đi qua vịnh Oman đã quay được cảnh hai tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng các cơ sở dầu mỏ tại cảng Fujairah của UAE, cùng những nỗ lực đánh chặn không thành công của lực lượng địa phương bằng hệ thống Patriot.

Cả ba đoạn video nói trên đều cho thấy mỗi tên lửa đạn đạo Iran bị nhắm mục tiêu bởi 3 quả đạn đánh chặn, thay vì 2 quả theo cách sử dụng thông thường. Điều này cho thấy các lực lượng phòng thủ có thể đã nhận thức được xác suất tiêu diệt mục tiêu thực tế thấp hơn so với những gì được công bố.

Mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 có giá khoảng 4-6 triệu USD. Các khách hàng xuất khẩu tại thế giới Arab thường phải trả mức giá gần 6 triệu USD mỗi quả. Như vậy, nếu phóng 3 quả PAC-3 để đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran có giá chưa đến 400.000 USD, chi phí cho một lần đánh chặn có thể lên tới khoảng 18 triệu USD.

Sự chênh lệch lớn về chi phí này khiến việc duy trì phòng thủ tên lửa trở nên gần như không bền vững về mặt kinh tế.

Năng lực của mạng lưới phòng không khu vực do Mỹ và các đối tác chiến lược xây dựng cũng đã suy giảm nghiêm trọng kể từ khi xung đột bùng phát. Các đòn tấn công chính xác của Iran được cho là đã phá hủy radar AN/FPS-132 duy nhất đặt bên ngoài lãnh thổ Mỹ, nằm tại Qatar; hai radar AN/TPY-2 thuộc các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Jordan và UAE; cùng nhiều hệ thống radar khác có giá trị thấp hơn.

Theo MW