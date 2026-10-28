Cổ phiếu FPT thủng đáy dù doanh nghiệp báo lãi kỷ lục

Cổ phiếu FPT về mốc 54.000 đồng/đơn vị - mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua - trong khi doanh nghiệp báo lãi kỷ lục trong quý III.

Sau 2 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu FPT tiếp tục lùi về mốc 54.000 đồng/đơn vị trong phiên 28/10, đây là mức giá mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023.

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán mạnh cổ phiếu FPT với số lượng lên tới 5,2 triệu đơn vị trong khi mua vào chỉ gần 494.000 cổ phiếu.

FPT là một trong 3 cổ phiếu bị xả hàng mạnh nhất trên toàn thị trường với giá trị bán ròng 260 tỷ đồng. Hai cổ phiếu VPL và GMC bị bán ròng lần lượt 118 tỷ đồng, 42 tỷ đồng.

Nếu so với vùng đỉnh lịch sử khoảng 118.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi tháng 1/2025, thị giá FPT hiện đã mất hơn 54% giá trị.

Diễn biến giá cổ phiếu FPT từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Đáng chú ý, diễn biến kém tích cực của cổ phiếu FPT diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh FPT vẫn duy trì tăng trưởng.

9 tháng đầu năm nay, doanh thu công ty đạt 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 12% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi EPS đạt 4.142 đồng/cổ phiếu, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tính riêng quý III, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) FPT đạt 2.273 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Trong cơ cấu, khối công nghệ đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của FPT. Doanh thu của mảng này theo đó đạt 35.515 tỷ đồng, tăng gần 15%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 5.052 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 17%.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 28.538 tỷ đồng, tăng 11,6%. Nhật Bản tiếp tục là động lực tăng trưởng với doanh thu tăng 17%, tương đương 25% nếu tính theo đồng yên Nhật.

Đáng chú ý, doanh thu ký mới của mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23%. Trong giai đoạn này, FPT đã thắng thầu 16 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 14.411 tỷ đồng, tăng 16%. Riêng dịch vụ AI/Data Analytics đạt 2.915 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Tại thị trường trong nước, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 6.977 tỷ đồng, tăng 30%, còn lợi nhuận trước thuế tăng 108% lên 542 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh các dự án chuyển đổi số quy mô lớn cho khối Chính phủ và doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành và cơ cấu dự án.

Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT cũng ghi nhận doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 20%.

Trong khi đó, khối giáo dục, đầu tư và khác đạt doanh thu 4.508 tỷ đồng, giảm 3,1%, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 18%, lên 3.719 tỷ đồng, chủ yếu nhờ kết quả từ các công ty liên doanh, liên kết.