Bộ trưởng Y tế Mỹ gây phẫn nộ vì tuyên bố người Arab không tạo ra khoa học

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi tuyên bố người Arab không có đóng góp đáng kể cho khoa học và văn học, đồng thời cho rằng cộng đồng này chưa giành được các giải thưởng quốc tế lớn.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. vấp phải làn sóng phản đối từ các tổ chức dân quyền, giới vận động y tế và đảng Dân chủ sau khi đưa ra những phát ngôn sai sự thật về người Arab, cho rằng cộng đồng này không có đóng góp đáng kể cho khoa học và văn học.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. hôm 27/10 đã hứng chịu chỉ trích gay gắt sau những phát ngôn bị Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo (CAIR) mô tả là “biểu hiện điển hình của nạn phân biệt chủng tộc và thành kiến trắng trợn”.

Trong bài phát biểu hôm thứ Hai tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Michigan, nơi ứng viên Cộng hòa Mike Rogers đang cạnh tranh ghế Thượng viện Mỹ với ứng viên Dân chủ Abdul El-Sayed, ông Kennedy tuyên bố sai sự thật rằng người Arab chưa giành được các giải thưởng quốc tế lớn, đồng thời cho rằng cộng đồng này “không tạo ra” các thành tựu khoa học và văn học.

“Có 500 triệu người Arab trên thế giới, nhưng họ không tạo ra khoa học, không giành giải Nobel, không giành giải Fields, không giành giải Wolf, cũng không tạo ra văn học”, Bộ trưởng Y tế Mỹ nói.

Trên thực tế, các nhà khoa học và tác giả người Arab đã giành được những giải thưởng mà ông Kennedy đề cập.

Peter Hotez, giáo sư tại Trường Y Baylor, chuyên nghiên cứu phát triển vaccine và y học nhiệt đới, cho biết cố đồng nghiệp của ông là Ahmed Zewail, nhà khoa học người Arab từng đoạt giải Nobel và qua đời năm 2016, “chắc chắn sẽ không đồng tình” với phát biểu của người đứng đầu ngành y tế Mỹ.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Làn sóng phát ngôn chống người Hồi giáo và người Arab gây lo ngại

Các tổ chức bảo vệ quyền công dân tại Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước những phát ngôn ngày càng gay gắt nhằm vào người Hồi giáo, người Arab, người nhập cư và các nhóm thiểu số sắc tộc từ Tổng thống Donald Trump cùng các đồng minh, trong bối cảnh chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang diễn ra.

Trong tuyên bố hôm thứ Ba, Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo, tổ chức chuyên ghi nhận và phản đối các hành vi thù ghét nhằm vào người Hồi giáo và người Arab tại Mỹ, lên án mạnh mẽ phát biểu của ông Kennedy.

“Lời công kích hèn hạ nhằm vào người Arab của Robert F. Kennedy Jr. là biểu hiện điển hình của nạn phân biệt chủng tộc và thành kiến trắng trợn”, tổ chức này tuyên bố.

CAIR cho rằng việc ông Kennedy phủ nhận trên diện rộng những đóng góp của người Arab cho nhân loại không chỉ sai sự thật một cách có chủ đích mà còn làm gia tăng sự thù ghét người Arab và người Hồi giáo, trong bối cảnh các cộng đồng này vốn đã dễ trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công mang tính kỳ thị từ các quan chức công quyền trên khắp nước Mỹ.

Trong bài phát biểu, ông Kennedy cũng cho rằng sự trỗi dậy của Tổ chức Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood), một trong những phong trào Hồi giáo chính trị lâu đời và có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới Arab, được thành lập gần một thế kỷ trước, đã “tạo ra những xã hội trì trệ”.

Các nghị sĩ Cộng hòa đã cáo buộc ông Abdul El-Sayed có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo nhưng không đưa ra bằng chứng. Ứng viên Dân chủ này đã công khai bác bỏ tổ chức trên và phủ nhận mọi mối liên hệ với nhóm.

Là một người Hồi giáo, ông El-Sayed đã trở thành mục tiêu của hàng loạt cuộc công kích mang tính chống Hồi giáo trong chiến dịch tranh cử.

Cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 khi phát biểu về ông El-Sayed tại Michigan. Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần gọi ứng viên Dân chủ này là “phần tử thánh chiến”, dù cáo buộc đó không có cơ sở được xác minh.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy cũng lên tiếng phản đối phát biểu của Bộ trưởng Y tế Mỹ.

“Tôi thực sự cho rằng mọi người cần chú ý đến chiến dịch phối hợp nhằm tước bỏ tính chính danh của người Mỹ theo đạo Hồi — không chỉ với tư cách công dân mà còn với tư cách con người”, ông Murphy nói.

Tổ chức phi lợi nhuận Protect Our Care, hoạt động vận động chính sách trong lĩnh vực y tế Mỹ, mô tả phát biểu của ông Kennedy là “một tràng công kích mang tính phân biệt chủng tộc nghiêm trọng”.

Ông Kennedy, người thường xuyên thúc đẩy các quan điểm phản đối vaccine trên cương vị quan chức y tế hàng đầu nước Mỹ, cũng có mặt tại Michigan hôm đầu tuần này để quảng bá nguồn tài trợ dành cho Sở Y tế Detroit.

Tại đây, ông đồng thời giới thiệu các thỏa thuận với bệnh viện nhằm cung cấp thực phẩm lành mạnh hơn.

Những hoạt động này diễn ra trong bối cảnh phát ngôn của ông về người Arab tiếp tục làm dấy lên tranh cãi, kéo theo phản ứng từ các tổ chức dân quyền, giới vận động y tế và các chính trị gia Dân chủ.

Theo Reuters