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Ông Trump tính cấm sử dụng thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo", thay bằng "siêu trí tuệ"

Thu Thủy
Thu Thủy

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ cấm sử dụng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” (AI) trong các văn bản và những bối cảnh liên quan của chính phủ, thay bằng “siêu trí tuệ” (SI).  

Hôm 5/9, ông Trump đã ký Sắc lệnh Hành pháp chỉ đạo các cơ quan thuộc nhánh hành pháp chuyển sang sử dụng thuật ngữ SI thay cho AI. Ảnh: Technews.
Hôm 5/9, ông Trump đã ký Sắc lệnh Hành pháp chỉ đạo các cơ quan thuộc nhánh hành pháp chuyển sang sử dụng thuật ngữ SI thay cho AI. Ảnh: Technews.

Theo The Hill ngày 28/10, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng chính quyền Mỹ sẽ sớm chính thức cấm sử dụng cụm từ “trí tuệ nhân tạo” (Artificial Intelligence – AI) trong “tất cả văn bản liên quan và mọi trường hợp khác”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng tên gọi này không chính xác, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng thuật ngữ mới trong bộ máy liên bang. Ông cũng chỉ trích báo The Wall Street Journal (WSJ) vì vẫn sử dụng thuật ngữ AI thay vì cách gọi mà ông ưa thích là “siêu trí tuệ” (Super Intelligence – SI).

“Bao giờ The Wall Street Journal mới bắt đầu gọi AI là SI đây?”, ông Trump viết, đồng thời cho rằng tên gọi “trí tuệ nhân tạo” vừa tệ vừa thiếu chính xác. Theo ông, nhiều người đã sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” hoặc sẽ sớm chuyển sang cách gọi này.

Từ tuyên bố của ông Trump đến chỉ đạo hành pháp

Đây không phải lần đầu ông Trump thúc đẩy việc thay đổi thuật ngữ AI. Hôm 5/9, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan thuộc nhánh hành pháp chuyển sang sử dụng thuật ngữ SI thay cho AI. Đầu tháng 10, ông tiếp tục đăng bài trên Truth Social, tuyên bố Nhà Trắng sẽ xem những người vẫn dùng thuật ngữ AI thay vì “SI” là những người đối lập với mình.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, ông Trump cũng nói Mỹ sẽ đổi cách gọi AI thành SI trong các văn bản chính thức. Ông lập luận rằng từ “nhân tạo” khiến trí tuệ do công nghệ tạo ra nghe có vẻ giả tạo, trong khi năng lực của các hệ thống này thực tế rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh cần thận trọng trước sự phát triển của công nghệ.

Những tuyên bố trên cho thấy ông Trump muốn đưa cách gọi SI vào hệ thống văn bản và hoạt động của chính phủ Mỹ. Dù vậy, phạm vi áp dụng cụ thể và cách thức triển khai trên thực tế cần được phân biệt với các tuyên bố chính trị của ông.

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Bài viết của ông Trump trên Truth Social hôm 27/10. Ảnh: FB.

Thành lập “Lực lượng siêu trí tuệ”

Song song với việc thúc đẩy thuật ngữ mới, ngày 4/10, Tổng thống Trump thông báo thành lập “Lực lượng siêu trí tuệ” (SIF), giao Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton đứng đầu; nhiệm vụ của lực lượng này là điều phối hoạt động của chính phủ liên bang nhằm bảo đảm Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực siêu trí tuệ.

Ông cho rằng nhiều người tin tác động của siêu trí tuệ có thể lớn hơn cả Cách mạng Công nghiệp và sự ra đời của Internet, đồng thời khẳng định công nghệ này có thể mang lại lợi ích và cải thiện đời sống cho người dân Mỹ.

SIF được giao nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan liên bang với người tiêu dùng, tổ chức phục vụ lợi ích công cộng, tổ chức tôn giáo, đơn vị vận hành hạ tầng thiết yếu và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực siêu trí tuệ.

Động thái này đặt việc phát triển AI vào một khuôn khổ điều phối rộng hơn của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, việc đổi tên từ AI sang SI không tự nó làm thay đổi năng lực kỹ thuật của công nghệ, cũng không đồng nghĩa hai thuật ngữ đã được giới khoa học thống nhất coi là tương đương.

Trong lĩnh vực công nghệ, AI là thuật ngữ phổ biến để chỉ các hệ thống có khả năng thực hiện những nhiệm vụ thường gắn với trí tuệ con người. “Siêu trí tuệ” thường được dùng để mô tả một dạng trí tuệ giả định vượt trội đáng kể so với con người ở nhiều lĩnh vực. Vì vậy, việc sử dụng SI thay cho AI trong văn bản chính phủ là lựa chọn thuật ngữ của chính quyền Trump, không phải sự thay đổi đã được toàn ngành công nghệ chấp nhận.

Theo TVBS, Technews

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