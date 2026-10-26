Cựu Tổng thống Nga tố ông Zelensky gây tổn hại cho ông Trump hơn cả Iran

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phớt lờ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sử dụng tiền viện trợ không minh bạch và tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần đi ngược lợi ích của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ việc phản đối các đề xuất hòa bình đến những cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Medvedev còn cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã hưởng lợi từ tiền thuế của người dân Mỹ.

Sự coi thường của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây tổn hại cho lợi ích của ông Trump nhiều hơn cả các vấn đề về Iran, Cuba và Venezuela cộng lại, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố hôm 25/10.

Theo ông Medvedev, nhà lãnh đạo Ukraine từng công khai ủng hộ người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Joe Biden, đồng thời bác bỏ các đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Ukraine và tìm cách khiến các lãnh đạo châu Âu quay lưng với ông Trump.

“Ông Zelensky thường xuyên phớt lờ những yêu cầu của ông Trump và kích động những người Mỹ có ảnh hưởng (cùng một số chính trị gia châu Âu ít ảnh hưởng hơn) chống lại ông ấy”, ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trong một bài đăng trên Telegram.

Ông Medvedev cáo buộc ông Zelensky đã “đút túi riêng tiền thuế của người dân Mỹ” dưới thời ông Biden. Tổng thống Trump từng tuyên bố chính quyền tiền nhiệm đã cung cấp khoảng 350 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

“Và dưới thời ông Trump, ông ta vẫn tiếp tục vét nốt phần còn lại”, ông Medvedev nói thêm.

Cựu Tổng thống Nga còn cáo buộc ông Zelensky “bắt tay với các băng đảng ma túy Mexico”, cung cấp huấn luyện tác chiến bằng máy bay không người lái để đổi lấy nguồn tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy tại Mỹ, theo hãng tin RT của Nga.

Theo ông Medvedev, ông Zelensky cũng đã phớt lờ tổng thống Mỹ khi từ chối dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp những cảnh báo liên tiếp từ ông Trump.

Bất đồng giữa ông Trump và ông Zelensky đang ngày càng sâu sắc xoay quanh các cuộc tập kích của Ukraine vào những cơ sở lọc dầu của Nga. Tổng thống Mỹ yêu cầu Kiev chấm dứt các cuộc tấn công, cáo buộc chúng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ lên cao. Đây là vấn đề nhạy cảm khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11.

Tuy nhiên, Kiev đến nay vẫn từ chối làm theo yêu cầu của Washington.

Ông Zelensky cũng cáo buộc Mỹ từng tạm thời hạn chế chia sẻ tình báo và quyền truy cập mạng vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk. Ukraine sử dụng hệ thống này để duy trì liên lạc trên chiến trường và vận hành máy bay không người lái.

Nhằm giảm bớt khủng hoảng nhiên liệu, ông Trump đã tạm thời miễn áp dụng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga trong khuôn khổ thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo thỏa thuận, Moscow đồng ý lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ, tiếp tục giao thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và thực hiện các chuyến hàng bổ sung sau đó.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Sáu cho biết ba tàu chở dầu diesel của Nga đầu tiên đang trên đường vượt Đại Tây Dương để tới Mỹ.

Theo RT