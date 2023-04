Nga tung tiêm kích Su-35 cảnh báo cứng rắn quân đội Mỹ ở Syria

Theo dữ liệu do AFCENT công bố, “máy bay chiến đấu vũ trang Nga” đã trực tiếp bay trên không phận các căn cứ của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria ít nhất 26 lần trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 19/4/2023.

Bộ tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ nói thêm, đã có 63 “vi phạm” kể từ tháng 3 đối với những giao thức giảm xung đột, đã được thống nhất giữa các lực lượng Mỹ và Nga trong năm 2019.

Tư lệnh trưởng AFECNT, trung tướng không quân Alexus Grynkewich cho biết trong một tuyên bố:

“Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa từng thấy kiểu coi thường các giao thức và quy tắc giảm xung đột đã được thống nhất như thế này. Điều đáng lo ngại vì những hành vi đó làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, dẫn đến những sự cố như vụ đánh chặn MQ-9 và sau đó drone bị rơi trên Biển Đen, đó không phải là phương thức hành động mà tôi mong đợi từ một Lực lượng Không quân chuyên nghiệp.”

Theo AFCENT, một chuyến bay gần đây nhất của không quân Nga diễn ra vào ngày 15/4 hướng vào căn cứ đồn trú quan trọng của liên minh quân sự ở khu vực al-Tanf, đông nam Syria.

Trung tướng Grynkewich cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện máy bay Nga đến cách máy bay của chúng tôi trong vòng 500 feet (152 mét). “Là một lực lượng không quân chuyên nghiệp, chúng tôi đã làm mọi việc trong khả năng của mình để đảm bảo duy trì an toàn cho những chuyến bay và thực hiện theo các hướng dẫn đặc biệt của lực lượng. Nhưng nếu bất kỳ thực thể nào đe dọa an toàn và an ninh của các lực lượng liên minh trên bầu trời hoặc trên mặt đất, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để giải quyết mối đe dọa”.

Căng thẳng giữa hai lực lượng Mỹ và Nga ở Syria gia tăng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022.

Quân đội Nga hiện diện tại Syria từ năm 2015 theo yêu cầu của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad, giúp quân đội Syria chống lại IS và những nhóm khủng bố khác.

Thời điểm gần đây, những đe dọa đối với lực lượng quân sự Nga ở Syria gia tăng. Một tài liệu tình báo của Mỹ, bị rò rỉ gần đây cho biết về một âm mưu của tình báo Ukraine, lên kế hoạch tấn công các căn cứ của Nga ở khu vực phía tây và miền trung của quốc gia này với sự giúp đỡ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ lực là lực lượng dân quân người Kurd.

Những cuộc tuần tra vũ trang đường không của Nga trên các căn cứ của liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo ở Syria dường như là một biện pháp cảnh báo cứng rắn đối với các nhóm vũ trang được Mỹ hậu thuẫn, có ý đồ tấn công căn cứ quân sự Nga.

Quân đội Nga thường sẵn sàng thực hiện những biện pháp quyết liệt để bảo vệ lực lượng trên đất nước, đang có nhiều nhóm vũ trang chống lại chính quyền Syria được Mỹ hậu thuẫn. Tháng 11/2022, hệ thống pháo – tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga đã bắn vào một máy bay không người lái chiến đấu MQ-9 Reaper của Mỹ khi chiếc UAV này tiếp cận một sân bay quân sự quan trọng do chính phủ Syria kiểm soát trên vùng đông bắc đất nước này.

Trong tình huống bị tấn công, quân đội Nga có thể sẽ có những động thái quyết liệt nhằm vào các nhóm vũ trang, hỗ trợ cho tình báo Ukraine bất chấp phản ứng từ phía liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Theo South Front