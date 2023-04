Quân đội Syria và các đơn vị Nga huấn luyện diễn tập chung chống khủng bố

Ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Syria công bố video ghi lại cuộc diễn tập ở giai đoạn cao trào, khi binh sĩ Syria đổ bộ từ trực thăng vận tải tấn công vũ trang hạng nhẹ Mi-8AMTSh của Nga, tiến hành cuộc diễn tập tấn công bắn đạn thật với hỏa lực yểm trợ từ xe tăng chủ lực T-90A và xe thiết giáp bánh lốp BTR-82A.

Tham gia cuộc diễn tập có máy bay ném bom chiến trường Su-24MK2 của Syria và trực thăng tấn công Ka-52 Nga, yểm trợ hỏa lực đường không cho bộ binh tấn công trong cuộc diễn tập.

Lực lượng bộ binh thực hiện cuộc diễn tập thuộc sư đoàn Đặc nhiệm số 25 của quân đội Syria, trong chiến tranh được biết đến với tên gọi Lực lượng Mãnh Hổ. Đây là sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ đổ bộ đường không, dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Suhail Al-Hassan trực tiếp do quân đội Nga huấn luyện và trang bị, có nhiệm vụ chủ yếu chống lại các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hậu thuẫn trên trên khu vực chiến trường tây bắc và đông bắc Syria

Năm 2022, quân đội Syria và quân đội Nga thường xuyên tiến hành những cuộc diễn tập quân sự chung nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Syria và sự liên kết phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng. Cuộc diễn tập lần này được thực hiện trong bối cảnh nhóm tàn binh IS lại tăng cường các hoạt động khủng bố, sát hại dân thường.

Theo nhóm Giám sát Nhân quyền Syria (SORH), có trụ sở ở London, ủng hộ lực lượng thánh chiến và đối lập, nhóm tàn binh khủng bố IS ở Syria đã sát hại 105 người trong tháng lễ Ramadan linh thiêng Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 23/3 đến ngày 20/4.

Trong một bản tin trên trang web chính thức của nhóm ngày 21/4, SORH cho biết, IS đã thực hiện tổng cộng 40 vụ tấn công trong 30 ngày qua. 14 vụ tấn công của nhóm khủng bố diễn ra trong vùng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) phía đông bắc Syria. 6 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

26 vụ tấn công khủng bố diễn ra ở các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát, 99 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công đều nhắm dân thường, đi khai thác nấm cục sa mạc ở vùng trung tâm Syria.

Một vụ tấn công đẫm máu nhất đã diễn ra trên vùng nông thôn phía đông Homs ngày 17/2. Các tay súng khủng bố IS đã sát hại 53 người đang thu hái nấm cục gần thị trấn al-Sukhnah thuộc tỉnh Homs.

Tàn binh IS đã bị đánh bại ở Syria năm 2019. Nhưng các tay súng khủng bố, lợi dụng sự hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, dẫn đầu là nhóm khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, ẩn nấp trên vùng đông bắc và miền Nam, miền Trung Syria vẫn tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công khủng bố.

IS có sự hiện diện lớn tại các khu vực do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và chiếm giữ trên vùng nông thôn miền bắc và tây bắc Syria. Đây là địa bàn trú ấn và tổ chức các hoạt động khủng bố của các thủ lĩnh cao cấp IS. Tuần trước, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích bằng trực thăng vào địa bàn này, tiêu diệt một chỉ huy cấp cao IS ở khu vực phía bắc Syria.

Trong các nỗ lực chính trị để chấm dứt mâu thuẫn với các quốc gia láng giềng, quân đội Syria đã ngừng tất cả các chiến dịch quy mô lớn khoảng 3 năm trước. Syria đang quay trở lại khối Ả Rập và từng bước bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, IS tăng cường tấn công nhằm phá hoại tiến trình hòa bình này.

Cuộc chiến chống khủng bố của Syria, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và sự hiện diện của quân đội nước ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi cho IS nổi dậy. Thực tế này cho thấy, với điều kiện như hiện nay, cuộc chiến chống khủng bố ở Syria tiếp tục kéo dài nhiều năm nữa.

Theo South Front