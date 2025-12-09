Nền kinh tế trải nghiệm và sự trỗi dậy của không gian sống sành điệu

Nền kinh tế trải nghiệm đang trở thành xu hướng lớn dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, không gian sống hàng hiệu là xu hướng nổi bật trong ngành bất động sản được dẫn dắt bởi các tên tuổi hàng đầu.

Nền kinh tế trải nghiệm

Thuật ngữ “nền kinh tế trải nghiệm” được tác giả Joseph Pine & James Gilmore miêu tả chi tiết đến trong cuốn sách cùng tên: “The Experience Economy” (Nền kinh tế trải nghiệm) xuất bản những năm 1990. Được ca ngợi là một trong những cuốn sách kinh doanh nổi bật cuối thế kỷ XX, tác phẩm kinh điển này đã định hình chiến lược rõ ràng hơn cho nhiều thương hiệu bước vào thế kỷ XXI: “Thời gian là tiền bạc. Nếu bạn có thể khiến khách hàng dành nhiều thời gian với doanh nghiệp của mình, họ sẽ chi thêm cho thứ mà bạn bán. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi bạn phải giành giật sự chú ý của khách hàng trong lúc họ còn nhiều lựa chọn khác.”

Trong kỷ nguyên Internet chỉ cần một cú chạm tay vào màn hình cảm ứng, khách hàng đã hòa mình vào xa lộ thông tin. Trong khoảnh khắc vài giây, hàng nghìn lựa chọn xuất hiện. Trong thời đại kỹ thuật số thách thức lớn nhất với doanh nghiệp không chỉ là việc xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm mà còn giữ chân khách hàng mục tiêu. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, thời gian và sự chú ý của khách hàng trở thành tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ của nền kinh tế trải nghiệm. Ảnh: Masterise Homes

Ngược chiều xu hướng đó có những lát cắt kinh doanh thú vị: Đoàn người xếp hàng dài kiên nhẫn chờ mua sản phẩm Iphone trong ngày ra mắt, giới trẻ mộ điệu không tiếc tiền bạc săn lùng để sưu tầm các phiên bản giới hạn giày Nike, giới thượng lưu ưa thích lưu trú tại khách sạn thương hiệu Four Seasons hay Park Hyatt.

Nếu quan tâm các hiện tượng trên, bạn đã đến với nền kinh tế trải nghiệm. Gốc rễ kinh doanh nguyên thủy, mọi trao đổi và mua bán hàng hóa dựa trên giá trị và công năng sử dụng. Bước tiến của nền kinh tế hiện đại đã khai sinh ra nhóm các doanh nghiệp siêu việt như Apple, Nike, Four Seasons hay Park Hyatt. Họ bán trải nghiệm, cảm xúc, tạo tương tác và sự hài lòng của khách hàng. Họ không chỉ bán sản phẩm vật lý hay dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà tạo ra phong cách, lối sống khẳng định đẳng cấp của khách hàng.

Trải nghiệm, cảm xúc, sự hài lòng của khách hàng là thước đo của nền kinh tế trải nghiệm. Ảnh: Masterise Homes

Các công ty vĩ đại đã biến trải nghiệm thành mối liên kết độc đáo: thu hút sự chú ý của khách hàng, tạo ra trải nghiệm phong phú, xây dựng thiện cảm, tạo ấn tượng tích cực. Đó là nền kinh tế trải nghiệm. Từ sợi dây gắn kết đó doanh nghiệp tạo ra một tập khách hàng trung thành, nhờ đó đạt được hiệu suất hoạt động tốt hơn, kinh doanh bền vững hơn. Ngược lại, các sản phẩm với phong cách riêng là thuyết minh hùng hồn nhất về chủ nhân sở hữu chúng.

Xu thế bùng nổ

Theo nghiên cứu của Wise Guy Report, quy mô nền kinh tế trải nghiệm toàn cầu đạt khoảng 778 tỷ USD năm 2024, dự kiến tăng lên 809 tỷ USD năm 2025. Dự kiến vào năm 2035, con số này vượt 1.200 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép 4% mỗi năm, tập trung vào các ngành dịch vụ, giải trí, du lịch và lưu trú. Điều này phản ánh xu hướng người tiêu dùng cao cấp toàn cầu dành chi tiêu cho các sản phẩm, dịch vụ mang lại trải nghiệm, cảm xúc, thay vì chú trọng tích lũy tài sản hữu hình.

Người tiêu dùng cao cấp ưu tiên cho các sản phẩm, dịch vụ mang lại trải nghiệm, cảm xúc, thay vì chú trọng tích lũy tài sản hữu hình. Ảnh: Masterise Homes

Trong bất động sản, “nền kinh tế trải nghiệm” không còn là khái niệm lý thuyết mà trở thành một làn sóng định hình lại cách thiết kế, vận hành và định giá tài sản trên toàn cầu. Trong phân khúc cao cấp, các dự án không chỉ bán sản phẩm mà tạo ra một trải nghiệm sống trọn gói, từ dịch vụ, tiện ích đến cảm xúc cộng đồng cư trú.

Tại Việt Nam, sự trỗi dậy của nền kinh tế trải nghiệm càng rõ nét khi cấu trúc dân số và ưu tiên sống của thế hệ trẻ thay đổi nhanh chóng. Tốc độ sinh giảm mạnh từ mức 6,3 con/phụ nữ (1960) xuống chỉ còn 1,88 vào năm 2025 khiến tỷ lệ sống độc thân tăng và nhu cầu “sống cho bản thân” trở nên phổ biến. Độ tuổi sinh con trung bình tăng lên 27,2 tuổi (toàn quốc) và đạt 30,4 tuổi tại TP.HCM, kéo dài giai đoạn trung niên và thúc đẩy nhu cầu về các không gian sống giảm tải áp lực, nuôi dưỡng sự cân bằng.

Cùng lúc đó, 50% dân số Việt Nam đã trên 33,4 tuổi (2025), bước vào giai đoạn “già hóa năng động” – nhóm khách hàng ưu tiên môi trường sống yên bình, xanh và chú trọng sức khỏe. Theo UNICEF, 64% Gen Z cho biết cảm xúc cá nhân ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định sống hằng ngày; 75% nhận định sức khỏe tinh thần tác động trực tiếp đến kế hoạch tương lai và 42% đã từng trải qua lo âu kéo dài. Những con số này lý giải vì sao người trẻ ưu tiên không gian có ánh sáng tự nhiên, mảng xanh, sự riêng tư và tiện ích phục hồi – tái tạo.

Song song đó, Gen Z và thế hệ trẻ có nhiều trải nghiệm du lịch, văn hóa và quốc tế hơn, họ quen với dịch vụ 5 sao, wellness retreat, các sự kiện quốc tế. Vì vậy, kỳ vọng về nơi ở cũng được nâng lên: không chỉ là chỗ ở, mà là một hệ sinh thái sống nơi thiết kế, tiện ích và cộng đồng cư dân phản chiếu phong cách sống riêng.

Tất cả những chuyển dịch này đưa trải nghiệm trở thành trung tâm của quyết định mua nhà — nơi người mua tìm kiếm cảm xúc, sức khỏe, sự cân bằng và bản sắc cá nhân thay vì chỉ sở hữu tài sản hữu hình.

Tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM" do báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Công Thương TP.HCM, Bà Thi Anh Đào - Giám đốc khối marketing của Masterise Group, chia sẻ: “Các xu hướng lớn hiện nay cho thấy một thay đổi rất rõ trong hành vi tiêu dùng: tầng lớp trung lưu tăng mạnh, trở thành nhóm dẫn dắt, và người Việt ngày càng ra quyết định dựa trên những khoảnh khắc rất cụ thể trong cuộc sống, từ những khoảnh khắc tự thưởng, những khoảng “gap” để tái tạo năng lượng. Trải nghiệm vì thế không còn là những kỳ nghỉ dài, mà được chia nhỏ thành những điểm chạm chất lượng, tinh tế và xuất hiện liên tục trong ngày. Đây là động lực làm thay đổi kỳ vọng của khách hàng đối với mọi loại hình sản phẩm, đặc biệt là không gian sống”.

Trong bất động sản, để đáp ứng những nhu cầu trải nghiệm ở cấp độ ‘khoảnh khắc’ này, theo bà Đào, nền tảng quan trọng nhất phải bắt đầu từ phần cứng của dự án: quy hoạch, kiến trúc, vật liệu, cảnh quan và hệ tiện ích đủ tiêu chuẩn. Khi nền tảng được làm tốt, không gian sống sẽ hỗ trợ vận hành, dịch vụ và cả nhịp sinh hoạt hằng ngày của cư dân trơn tru hơn. Và khi cư dân được sống trong một môi trường tốt, cộng đồng văn minh và bền vững sẽ hình thành một cách tự nhiên.

Không gian sống hàng hiệu

Xu hướng trên cũng chính là động lực để Masterise Homes - với sự đồng hành của Savills Hotels - tổ chức Branded Living Summit 2025, diễn đàn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam thảo luận về nền kinh tế trải nghiệm và khái niệm “branded living” (không gian sống hàng hiệu). Nền kinh tế trải nghiệm dù đang bùng nổ trên toàn cầu nhưng lần đầu tiên tại Việt Nam được phác thảo và mổ xẻ qua góc nhìn từ nhiều chuyên gia. Không gian sống hàng hiệu là một phần của nền kinh tế trải nghiệm. Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không gian sống hàng hiệu ngày nay không còn mang tính “trưng bày” mà đã kết hợp tinh thần thương hiệu, thiết kế để tạo nên các trải nghiệm sống đẳng cấp.

Dịch vụ tiền sảnh 5 sao tại LUMIÈRE Riverside, một dự án thuộc dòng LUMIÈRE Series của Masterise Homes. Ảnh: Masterise Homes

Mang tinh thần kiến tạo, nắm bắt xu thế dịch chuyển của nền kinh tế và người tiêu dùng, Masterise Homes là nhà phát triển đầu tiên tại Việt Nam hiện nay tiên phong kiến tạo không gian sống hàng hiệu ở tất cả các phân khúc sản phẩm từ Masteri Collection, LUMIÈRE Series, cho đến những dự án bất động sản hàng hiệu hợp tác với các thương hiệu toàn cầu.

Ở Masteri Collection, Masterise Homes kiến tạo phong cách sống quốc tế dành cho cộng đồng cư dân trẻ thành đạt – những cá nhân ưu tiên tính hiện đại, tiện nghi và nhịp sống kết nối giữa trung tâm đô thị. Mỗi dự án trong dòng sản phẩm này được phát triển với tư duy hiệu quả – thông minh – kết nối, tối ưu công năng căn hộ và hệ tiện ích nhằm nuôi dưỡng cộng đồng và nâng cao trải nghiệm sống mỗi ngày. Trong khi đó, LUMIÈRE Series là bộ sưu tập căn hộ hạng sang do Masterise Homes phát triển tại những vị trí đắc địa, được định danh bởi triết lý thiết kế Biophilic – đưa ánh sáng tự nhiên, thông gió đối lưu và mảng xanh thẳng đứng vào mọi không gian sống. LUMIÈRE hướng đến cộng đồng tinh anh mong muốn cân bằng thân-tâm-trí. Các dự án nổi bật với mặt đứng phủ xanh, lõi thông gió xuyên suốt, hệ tiện ích chuẩn quốc tế tập trung vào phục hồi – tái tạo – thư giãn, cùng chất lượng hoàn thiện và vận hành mang tinh thần branded living đặc trưng của Masterise Homes.

LUMIÈRE hướng đến cộng đồng tinh anh mong muốn cân bằng thân-tâm-trí.

Trong khi đó, những dự án hợp tác quốc tế như Grand Marina, Saigon hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi - dành cho tầng lớp siêu giàu - là bước đi quan trọng giúp Masterise Homes chứng minh năng lực triển khai các bộ tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe, mở đường cho chiến lược đưa chất lượng hàng hiệu đến gần hơn mọi phân khúc khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của tầng lớp trung – thượng lưu đang tăng trưởng mạnh.

Từ các dự án hợp tác với thương hiệu toàn cầu đến dòng Masteri Collection và LUMIÈRE Series, Masterise Homes thể hiện chiến lược sản phẩm nhất quán: chất lượng hàng hiệu hiện diện ở mọi phân khúc, để mỗi khách hàng dù là người trẻ thành đạt mua căn hộ đầu tiên hay nhà đầu tư săn tìm sản phẩm siêu sang đều sở hữu một “Branded Living” được “may đo” riêng. Triết lý này hiện diện từ mọi điểm chạm, từ kiến trúc, cảnh quan, tiện ích đến dịch vụ vận hành và cộng đồng cư dân đều được “đóng dấu” bởi tiêu chuẩn thương hiệu. Chiến lược này không chỉ tạo ra các cộng đồng cư dân đẳng cấp mà giúp giá trị tài sản tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Không chỉ tiên phong mang bất động sản hàng hiệu quốc tế về Việt Nam, Masterise Homes tiên phong và định hình một chuẩn mực mới về không gian sống hàng hiệu trong bất động sản. Đưa sản phẩm may đo riêng đến nhiều thế hệ cư dân thành đạt, Masterise Homes là thương hiệu cam kết về chất lượng, trải nghiệm sống và giá trị bền vững.