Một ngày của cô giáo mầm non thời chuyển đổi số

Từ lớp vận hành học thủ công đến quản trị thông minh, Trường Mầm non Hương Sen (Tuyên Quang) đang cho thấy hình ảnh mới của giáo dục trẻ thơ thời chuyển đổi số: Hiện đại, nhân văn và ngập tràn yêu thương.

Kết nối thông minh, an toàn, thân thiện

Trong khuôn viên xanh mát của Trường Mầm non Hương Sen (phương Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang), 7h15 mỗi buổi sáng, tiếng cười nói trong trẻo của các em bé hòa cùng âm nhạc chào ngày mới rộn rã.

Khác với hình ảnh quen thuộc của một ngôi trường mầm non truyền thống, Hương Sen nay đã mang hơi thở hiện đại, nơi công nghệ số len lỏi vào từng hoạt động, giúp các cô giáo giảm tải để tập trung cho việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền (đứng) trao đổi với các cô giáo về sử dụng ứng dụng trong quản lý dạy học.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường, chia sẻ: “Chuyển đổi số không chỉ giúp giảm khối lượng sổ sách, giấy tờ cho giáo viên, mà còn mở ra một môi trường tương tác hai chiều giữa nhà trường và phụ huynh một minh bạch, tin cậy và gần gũi hơn bao giờ hết”.

Thay vì ký sổ điểm danh hay ghi chép thủ công, giờ đây các cô nhập điểm danh trực tiếp trên ứng dụng Drive, phụ huynh chỉ cần quét mã QR đặt ngay trước cửa lớp. Trong tích tắc, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin: Chương trình học, thực đơn trong ngày, bảng dinh dưỡng và có khi cả những lưu ý riêng cho bé.

Chỉ với một lần quét QR, phụ huynh cập nhật ngay chương trình học, thực đơn và bảng dinh dưỡng.

Việc các cô giáo điểm danh qua ứng dụng hỗ trợ quản lý học sinh đã giúp dữ liệu tự động cập nhật lên hệ thống quản lý của trường. Tất cả thông tin - từ thời điểm trẻ đến lớp, hoạt động trong ngày, cho đến phản hồi của giáo viên - đều được đồng bộ hóa, giúp phụ huynh có thể theo dõi tiến trình học tập của con mọi lúc, mọi nơi.

“Trước đây, giáo viên phải ghi chép thủ công, vừa mất thời gian, vừa dễ sai sót. Giờ đây, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, mọi dữ liệu đã được cập nhật tức thời, bảo mật và khoa học”, cô Hiền cho biết.

Học sinh làm quen với AI

Trong một tiết học STEAM, lớp học 5-6 tuổi trở nên sôi nổi khi cô giáo hướng dẫn các bé dùng AI để vẽ lại ý tưởng của mình. Bé Gia Bảo, 5 tuổi, hồn nhiên nói: “Con vẽ nhà của con. Máy tính giúp con làm mái nhà cong cong giống lâu đài!”

Cô giáo hướng dẫn trẻ tiếp xúc, làm quen công nghệ.

Gen AI sau khi nhận phản hồi sẽ ra hình ảnh như mong muốn, đôi khi cô hướng dẫn trẻ tải bản phác thảo của trẻ lên Chat GPT hoặc Gemini để giúp các bé thấy được sản phẩm hoàn chỉnh của ý tưởng ngay lập tức. Bên cạnh đó, cô giáo còn hướng dẫn các con thực hành với vật liệu tái chế, khuyến khích trẻ sáng tạo và hợp tác nhóm.

Giáo án và kế hoạch bài học đều được lưu trữ trên Drive không còn những tập hồ sơ giấy cồng kềnh. Các công cụ như ChatGPT hay NotebookLM cũng được giáo viên sử dụng linh hoạt để có thêm ý tưởng, thiết kế hoạt động trải nghiệm, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng dạy học.

Số hóa khẩu phần ăn, minh bạch dinh dưỡng

Tại Hương Sen, mỗi bữa ăn của trẻ đều được tính toán chính xác bằng phần mềm khẩu phần ăn tự động. Cô Nguyễn Hiền Dịu - kế toán nhà trường - chỉ cần nhập khối lượng thực phẩm, hệ thống sẽ tự động tính ra năng lượng, tỷ lệ đạm – béo – tinh bột theo đúng chuẩn dinh dưỡng quốc gia, thay vì phải mất cả tiếng để cân đối bữa ăn cho trẻ như trước đây.

Tại bảng tin của các lớp học và nhà trường có sẵn mã QR để phụ huynh quét và xem khẩu phần ăn trong ngày minh bạch, hiện đại và cập nhật liên tục.

“Nhật ký bếp ăn, hồ sơ an toàn thực phẩm, bảng kiểm tra vệ sinh đều được số hóa và lưu trữ trên Google Drive, giúp công tác quản lý và thanh tra thuận tiện, minh bạch hơn rất nhiều”, cô Hiền chia sẻ.

Ứng dụng AI giúp các cô giáo tiết kiệm thời gian và đa dạng hóa nội dung dạy học

Khi những đôi mắt trẻ thơ khép lại trong giấc ngủ trưa, cô giáo lại mở máy tính hoặc điện thoại, cập nhật kế hoạch, nhật ký lớp và minh chứng hoạt động lên hệ thống quản lý nội bộ của trường.

Nếu như trước đây, công việc này thường phải thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian cho việc ghi chép, photo và gửi sổ kế hoạch cho Ban giám hiệu thì giờ đây, mọi thao tác đều được số hóa, giúp tiết kiệm thời gian, giảm tải cho giáo viên.

Những phản hồi từ Ban giám hiệu cũng diễn ra trực tiếp trên sổ kế hoạch điện tử, thay vì phải tổ chức họp hoặc gửi giấy tờ qua lại. Nhờ đó, thông tin được trao đổi nhanh chóng, minh bạch và chính xác.

Nhiều giáo viên còn tận dụng công cụ AI để soạn giáo án, tạo liệu số, tìm kiếm ý tưởng cho các bài học mới hoặc thiết kế các trò chơi giáo dục phù hợp với từng nhóm trẻ.

Nhà trường tạo ra chatbot “Cô Mầm non” và “Trợ lý Hiệu trưởng” để hỗ trợ giáo viên và phụ huynh.

Chẳng hạn, cô giáo có thể nhờ AI gợi ý các hoạt động tương tác giúp trẻ học về màu sắc, hình khối hay âm nhạc, sau đó chỉnh sửa phù hợp với đặc thù lớp học. Nhờ đó, giáo viên không chỉ rút ngắn thời gian chuẩn bị mà còn nâng cao chất lượng bài học, tạo ra những trải nghiệm phong phú và sinh động cho trẻ.

Ứng dụng công nghệ trong mọi hoạt động

Không chỉ trong tiết STEAM, công nghệ số còn hiện diện trong hầu hết các hoạt động của trẻ. Khi dạy chủ đề về các loại quả, cô giáo sử dụng AI để tạo hình minh họa sinh động, giúp trẻ dễ hình dung và hứng thú hơn với bài học.

Các hoạt động của trẻ được ghi hình và lưu trữ trong kho học liệu số của trường. Video này được dùng cho sinh hoạt chuyên môn nội bộ hoặc chia sẻ với phụ huynh – một cách kết nối cảm xúc tự nhiên, chân thực và tin cậy.

Công nghệ giúp các cô giáo thiết kế bài học linh hoạt, sinh động, đồng thời tạo ra nhiều trải nghiệm học tập hấp dẫn cho trẻ..

Kết nối phụ huynh qua nền tảng số

Khi buổi học kết thúc, các cô gửi video, hình ảnh thông qua thư viện số tới nhóm Zalo lớp. Nhờ đó, phụ huynh nhận được hình ảnh, video ngắn và bảng tổng hợp các hoạt động “học - ăn - ngủ - chơi” của trẻ. Trực tiếp đồng hành cùng quá trình chuyển đổi này, phụ huynh cũng cảm nhận rõ những đổi thay tích cực từ khi nhà trường chuyển đổi số.

Chị Nông Thị Thu Huyền, phụ huynh bé Lý Bảo Ngọc học lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi B, chia sẻ: “Từ ngày con học ở Hương Sen, tôi thấy mọi thông tin đều được cập nhật đầy đủ và minh bạch. Mỗi ngày, tôi có thể xem con ăn gì, học gì, ngủ ra sao. Cảm giác rất yên tâm khi gửi con, vì thấy các cô luôn tận tâm, chu đáo trong từng chi tiết”, chị Huyền nói.

Còn theo ông Trần Ngọc Tiềm, cháu gái ông từ một em bé nhút nhát, giờ phát triển đồng đều hơn về kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ và sáng tạo. Bé thích đến lớp, luôn háo hức kể chuyện về cô và bạn bè.

“Cháu rất yêu cô, yêu trường. Nhiều hôm nghỉ cuối tuần còn đòi đến trường để được chơi với cô Trần Thị Hảo, cô Hiền (Hiệu trưởng) và các bạn”, ông Tiềm vui vẻ nói.

Chị Hà Thị Nhung - Trưởng Ban phụ huynh của nhà trường - chia sẻ các phụ huynh đều chung cảm nhận Hương Sen không chỉ là nơi trông trẻ, mà là môi trường giáo dục toàn diện, nơi trẻ được phát triển cả thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Việc ứng dụng công nghệ khiến phụ huynh thêm tin tưởng, đồng hành chặt chẽ cùng nhà trường, còn trẻ thì được lớn lên trong niềm vui, sự an toàn và tình yêu thương.

“Nhờ chuyển đổi số, nhà trường và phụ huynh trở nên gần gũi hơn. Chúng tôi không chỉ biết mỗi ngày con ăn gì, học gì, mà còn thấy được nỗ lực mỗi ngày của các cô”, chị Nhung nói thêm.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen - là một trong 3 cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Buổi chiều, khi trẻ đã về, giáo viên chuẩn bị bài cho ngày học tiếp theo. Đôi lúc họ sử dụng khoảng thời gian quý báu này để xem xét kế hoạch, giáo án được duyệt ngay trên Google Drive, với các góp ý hiển thị rõ qua chức năng “comment”.

Nhà trường còn phát triển chatbot “Trợ lý Hiệu trưởng” trên nền tảng Chat GPT có thể tạo nhanh kế hoạch họp, biên bản, báo cáo chỉ bằng một câu lệnh. Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ hành chính giảm tới 40%, giúp giáo viên tập trung hơn cho chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học.

“Trước kia, mọi thứ đều làm thủ công - từ điểm danh, viết giáo án, đến báo cáo. Nhiều khi giáo viên phải ở lại đến tối muộn chỉ để hoàn thiện hồ sơ. Nay, nhờ chuyển đổi số, công việc nhẹ nhàng hơn, dữ liệu được lưu trữ an toàn, dễ tra cứu, tiện sử dụng”, cô Hiền nhớ lại thời gian trước đây.

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chuyển đổi số còn “giải phóng” giáo viên khỏi áp lực hành chính, để các cô có nhiều thời gian hơn cho sáng tạo, cho trẻ và cho chính niềm vui nghề nghiệp của mình. Các cô giáo đã xây dựng thành công kho học liệu số đồ sộ với hơn 600 tài liệu học tập bao gồm 300 câu chuyện, bài thơ, 250 hoạt động STEAM và 90 video bài giảng,…

Với việc sử dụng linh hoạt và hiệu quả nhiều ứng dụng công nghệ số, Trường Mầm non Hương Sen đang trở thành một trong những mô hình tiêu biểu về chuyển đổi số trong giáo dục mầm non.

Từ sổ giấy đến sổ số, từ ghi chép thủ công đến quản trị thông minh, hành trình chuyển đổi số ở Trường Mầm non Hương Sen đã mang lại niềm vui trọn vẹn: Trẻ lớn lên trong hạnh phúc, cô giáo dạy bằng đam mê và phụ huynh đồng hành trong niềm tin, tạo nên bức tranh đẹp của giáo dục mầm non hiện đại thời chuyển đổi số.