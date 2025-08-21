MC Khánh Vy, Đen Vâu, Hoa hậu Bảo Ngọc, Pew Pew nói về Liên minh KOL mới thành lập

Việc thành lập Liên minh KOL hôm 18/8 vừa qua là sáng kiến của Cục A05 Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam nhằm hướng hoạt động của KOL theo khuôn khổ pháp luật, đồng thời lan tỏa được nhiều hơn các thông tin tích cực.

Chia sẻ với VietTimes, các KOL đều đánh giá tích cực việc ra mắt Liên minh KOL cũng như chương trình đánh giá "Tín nhiệm người có ảnh hưởng". Việc tham gia Liên minh không hề khiến hoạt động của KOL bị giới hạn, mà trái lại sẽ có sự kết nối, chia sẻ, hỗ trợ trong hoạt động làm nghề.

Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Hoa hậu Liên lục địa 2022, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Bảo Ngọc luôn ưu tiên việc tuân thủ pháp luật lên hàng đầu. Ngọc đã làm thì phải cố gắng làm cho đúng. Tất nhiên Ngọc không nói mình hoàn hảo, nhưng chính từ việc chúng ta có những quy chế, quy định rõ ràng thì cũng sẽ là nền tảng để các anh chị và các bạn KOL dựa vào đó để thực hiện công việc của mình một cách an toàn và hiệu quả.

Riêng với ngành quảng cáo mà Bảo Ngọc là một phần trong đó, Ngọc đã phải cân nhắc rất nhiều. Nhưng từ khi có Liên minh KOL thì dường như mình có một bộ hướng dẫn sử dụng mới để dựa vào đó thực hiện cho đúng. Và những điều này thì Bảo Ngọc nghĩ cần phải lan tỏa mạnh mẽ hơn và ngày càng có những quy chế cụ thể, chặt chẽ hơn nữa.

Video những người nổi tiếng nói về việc tham gia Liên minh KOL

Rapper Đen Vâu

Tôi cảm thấy rằng đây là điều đúng đắn trong giai đoạn hiện nay. Đây là sự ủng hộ lớn lao của Nhà nước, vì khi Liên minh này được thành lập có nghĩa là Nhà nước rất coi trọng và ủng hộ lực lượng KOL, đúng như anh Xuân Bắc (Cục trưởng Cục Biểu diễn Nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã nói, đây là lực lượng quan trọng của Nhà nước trong thời kỳ mới. Từ đó các bạn KOL, những người sáng tạo trên không gian mạng sẽ được bảo vệ bởi pháp luật của Nhà nước, các nội dung đăng tải trên mạng sẽ được chuẩn hóa.

Các KOL giờ đây có một niềm tin rằng mình sẽ được bảo vệ, sẽ được thỏa sức sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Và điều quan trọng nhất là ý thức và tri thức sẽ được nâng cao. Khi những người sáng tạo được kết nối lại với nhau trong liên minh thì sự sáng tạo sẽ được nâng lên gấp bội.

Theo tôi, kể cả nếu không có Liên minh thì các KOL vẫn phải để ý đến phát ngôn, mọi thứ chúng ta làm vẫn phải đúng pháp luật, đúng văn hóa. Việc tham gia Liên minh sẽ không tạo ra các giới hạn cho KOL mà trái lại nó lại mở ra khả năng sáng tạo lớn hơn, bởi vì con người ngày càng phải kết nối với nhau thì nội dung tích cực mới có thể được lan tỏa và chia sẻ.

Streamer Pew Pew

Tôi đã có thời gian làm streamer được 14 năm, chuẩn bị sang năm thứ 15. Trong nghề này có nhiều sự vụ đã xảy ra, nhiều người đến và đi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đều mong muốn sẽ làm tốt, mang lại những giá trị, ý nghĩa nhân văn đến với cộng đồng, xã hội. Nhưng đôi khi có những vấp ngã không đáng có. Nguyên nhân có thể là do chưa hiểu rõ về luật, chưa hiểu về cách làm, đôi khi có những thứ chưa hoàn thiện thì đó là bài học xương máu cho những người làm nghề để tiếp tục phát huy và hoàn thiện.

Streamer Pew Pew

Tôi đã từng hợp tác với rất nhiều nhãn hàng và nền tảng. Cách đây hơn 10 năm tôi đã từng livestream và giới thiệu sản phẩm của một ngân hàng mà hôm nay họ cũng có mặt tại đây (Hội nghị KOL-PV). Bây giờ mọi người thấy livestream bán hàng đang bùng nổ, nhưng tôi đã bán hàng như vậy cách đây 5-7 năm rồi. Ngày hôm nay cùng với các KOL tụ họp ở đây và được nghe về khung hành lang pháp lý cho hoạt động của KOL và các nền tảng thì những người như tôi và các bạn trẻ đã biết được mình cần phải làm gì, làm như thế nào, đoàn kết ra sao và phát triển được kỹ năng bản thân như thế nào.

Tôi cũng rất mong các cơ quan quản lý nhà nước có sự cảm thông nhất định với các KOL làm các công việc liên quan đến cộng đồng. Tôi mong họ có sự tiếp cận, chia sẻ, cũng như lắng nghe để làm sao có những quy định phù hợp với từng cộng đồng riêng, bởi mỗi cộng đồng nghề có những cá tính, đặc điểm nhất định, tất nhiên là không ai được phép làm quá lố. Tôi hiểu trách nhiệm của mình nhưng cũng rất mong cơ quan quản lý nhà nước có sự cảm thông nhất định với cá tính, đặc điểm của mỗi cộng đồng.

MC Khánh Vy

Tôi nghĩ rằng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Cục A05 Bộ Công an thành lập liên minh KOL là một sáng kiến rất tuyệt vời. Đây là một dịp để các KOL, các nhà sáng tạo nội dung có một môi trường, một cơ hội để gắn kết, học hỏi, trao đổi với nhau. Đây cũng là cách mà các KOL có thể được nhận sự định hướng sát sao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành về việc làm như thế nào để có thể phát huy tối đa công việc của mình để đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội.

YouTuber, MC Khánh Vy

Có quan điểm cho rằng KOL gia nhập liên minh có thể bị gò bó, nhưng tôi thì thấy rằng không hề gò bó - cũng như ngày xưa khi mình đi học thì có trường, có lớp, khi đi làm thì có các đơn vị, có các hội, nhóm. Tương tự như vậy, một liên minh là sáng kiến được thành lập bởi Nhà nước, bởi các cơ quan bộ, ban, ngành thì đó là một điều rất là tuyệt vời để giúp cho công việc của KOL quy củ hơn. Khi mọi thứ được vận hành trong cái sự quy củ và hệ thống thì tôi nghĩ tất cả mọi thứ nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì sự đoàn kết, sự thống nhất, hợp nhất sẽ là một yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và KOL cũng không ngoại lệ.

TikToker Hùng Hà Giang

Tiktoker và YouTuber Hùng Hà Giang tên thật là Sùng Mạnh Hùng, người dân tộc Mông đến từ tỉnh Tuyên Quang. Kênh TikTok của anh chuyên quảng bá văn hóa địa phương đến với các du khách trong nước cũng như khách quốc tế. Nhận xét về việc Liên minh KOL ra mắt, Hùng Hà Giang cho biết:

Tôi thấy rằng các cơ quan quản lý nhà nước đã định hình, có những chủ trương để đảm bảo cho không gian mạng thực sự an toàn, lành mạnh, để mọi người sử dụng mạng Internet theo chiều hướng tích cực. Ở những tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là ở quê của tôi thì người dân ít được tiếp xúc với thông tin, đôi khi có những thông tin tiêu cực. Việc thành lập liên minh KOL chắc chắn sẽ giúp truyền tải những thông điệp tích cực, chính xác, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với bà con.

Bản thân cá nhân tôi không làm truyền thông để nhận được hợp đồng hay làm các việc liên quan đến quảng cáo. Tôi làm vì cộng đồng, để quảng bá những hình ảnh, sản vật đẹp nhất của đồng bào các dân tộc thiểu số của vùng cao Tuyên Quang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Tôi nghĩ việc tham gia vào Liên minh KOL sẽ giúp mọi người cẩn trọng hơn trong việc nhận quảng cáo cho sản phẩm. Một số vụ việc đáng tiếc vừa qua sẽ là kinh nghiệm để các KOL cẩn thận hơn khi đại diện cho sản phẩm, nhãn hàng.

Chuyên gia bảo mật Hiếu PC

Chuyên gia bảo mật Hiếu PC

Việc tham gia Liên minh KOL không làm giới hạn sức sáng tạo của các KOL trên mạng xã hội. Chỉ cần làm đúng quy định pháp luật, đảm bảo các nội dung đưa ra phù hợp, vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục, thì vẫn có những nguồn vô tận để KOL thực hiện sự sáng tạo. Tôi tin rằng các KOL ở đây đều có xu hướng làm các nội dung phù hợp với văn hóa Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước và giá trị ý nghĩa cho giới trẻ.