Bộ Y tế lập 6 đoàn kiểm tra chiến dịch tiêm vắc xin sởi tại các địa phương

Đề nghị các tỉnh bố trí kinh phí cho chiến dịch tiêm phòng sởi

Công văn do Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận ký chiều 19/3, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai, bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm chỉ đạo trong Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về tăng cường phòng chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Bộ Y tế cam kết sẽ bố trí đủ, kịp thời vắc xin phòng sởi tới các địa phương theo nhu cầu mà các địa phương đã đề xuất về Bộ Y tế ngày 17/3.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh chủ động ưu tiên bố trí kịp thời, phân bổ đầy đủ kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi, gồm kinh phí rà soát đối tượng tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng, theo quy định về hoạt động tiêm chủng; đề nghị các tỉnh tiếp tục bố trí đủ kinh phí để triển khai tiêm vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, gồm tiêm chủng vắc xin sởi.

Bộ Y tế mở chiến dịch tiêm phòng sởi nhằm ngăn chặn dịch lan rộng

Cũng trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Bộ đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống bệnh sởi tại các tỉnh, thành, nhằm ứng phó với diễn biến khó lường của dịch sởi.

Bộ Y tế nhận định số ca mắc trong thời gian tới có nguy cơ tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, như các tỉnh miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế và các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp là những khu vực dễ bùng phát dịch nhất.

Các đoàn sẽ kiểm tra, giám sát tại các tỉnh, thành có số ca mắc sốt ban nghi sởi tăng cao hoặc chậm triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi năm 2025 và kiểm tra, giám sát đột xuất tại một số tỉnh, thành; đánh giá tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi; chủ động phối hợp với các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và báo cáo Bộ Y tế nếu vượt thẩm quyền.

Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền của địa phương để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi.

Dịch sởi tăng 255% ở nhiều nước

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), số mắc sởi năm 2023 tại Tây Thái Bình Dương tăng 255% so với năm 2022 với nguyên nhân chính là tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong năm 2023 chỉ có 83% trẻ em trên toàn thế giới được tiêm vaccine sởi mũi 1 và 74% được tiêm mũi 2. Năm 2024, tổ chức WHO cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới.

Trong nước, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 38.807 ca nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố; 5 ca tử vong liên quan đến sởi tại TPHCM (2), Đồng Nai (1), Bình Dương (1) và Bình Phước (1).

Số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 (111 trường hợp). Số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).