Đội KMA.Orange của Học viện Kỹ thuật Mật mã vô địch thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN"

(VietTimes) – 56 đội thi Việt Nam và 27 đội của 9 nước ASEAN tham gia Vòng chung khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" 2024, diễn ra ngày 19/10 tại Hà Nội.

Vòng chung khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm nay được chia thành 2 bảng, có nội dung thi khác nhau, tổ chức đồng thời.

Bảng A thi theo hình thức tấn công - phòng thủ trực tiếp, gồm 20 đội thuộc nhóm các đội đạt kết quả cao nhất vòng sơ khảo của 20 trường (mỗi trường chọn 1 đội điểm cao nhất).

Bảng B thi theo hình thức jeopardy, gồm 63 đội trong nhóm đạt điểm cao vòng sơ khảo. Mỗi trường tham gia cuộc thi đều có 1 đội tham dự bảng B vòng chung khảo.

Các đội Việt Nam thi tại 2 địa điểm là Hà Nội và TP.HCM. Các đội ASEAN thi online dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo.

Kết quả, tại bảng A, đội KMA.Orange của Học viện Kỹ thuật Mật mã giành giải Nhất; KMA.Akatsuki của Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã TP.HCM và Meowcats Đại học Quốc gia Singapore giành giải Nhì; SSH1141 Trường CNTT &TT (Đại học Bách Khoa Hà Nội) và PTIT.Celebi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đạt giải Ba.

Các đội của Đại học Duy Tân, Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học FPT Hà Nội đạt giải khuyến khích tại bảng đấu này.

Hai đội đạt giải Ba của bảng A

Đối với bảng B, đội giành giải nhất là UIT.Efficiency V đến từ Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM. Đội giành được giải Nhì là KMA.404 Not Found của Học viện Kỹ thuật Mật mã; Giải Ba có 3 đội: FullSNAK Trường CNTT & TT (Đại học Bách Khoa Hà Nội), PTIT.MuSt4PanDa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Breaking Bad Đại học FPT Hà Nội.

Có 7 đội đạt giải khuyến khích: Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Đại học CNTT &TT Việt Hàn, Đại học VinUni, Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh nhân dân.

Các đội đạt giải Nhì bảng B

Các đội đạt giải Ba bảng B

Các đội thi đến từ 9 nước ASEAN đạt 1 giải Nhì (Singapore - bảng A); 1 giải Ba (Indonesia - bảng B) và 4 giải khuyến khích (Indonesia, Singapore, Thái Lan - bảng B).

Chia sẻ về những điểm mới của cuộc thi, ông Khổng Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA), Trưởng ban tổ chức, cho biết năm nay có số lượng sinh viên thi kỷ lục, với hơn 250 đội thi với gần 1.000 sinh viên từ Việt Nam và 9 quốc gia ASEAN tham dự.

Đây là năm thứ 17 cuộc thi được tổ chức, bề dày còn nhiều hơn tuổi đời một số công ty về an ninh mạng.

Năm nay vòng chung khảo được chia thành 2 bảng thi, do Ban tổ chức nhận thấy trình độ về an toàn thông tin của sinh viên được nâng cao rất nhiều. Nếu chỉ tổ chức 1 bảng đấu sẽ hạn chế cơ hội phát huy của các em sinh viên - ông Hùng cho biết.

Điểm mới thứ ba là format của cuộc thi được đổi mới nên các trường đều có ít nhất 1 đội dự thi, qua đó các trường có thể cọ xát, rút kinh nghiệm cho việc tham gia thi trong những năm tiếp theo.

Đề thi năm nay được tập hợp đa dạng từ các trường đại học, các chuyên gia về an toàn thông tin tại Việt Nam. Cách thức này tiếp thu từ format của các cuộc thi quốc tế về học thuật, cho phép các trường khi tham gia cuộc thi đều có thể đóng góp đề thi.

Ông Hùng nhấn mạnh, từ cuộc thi này, nhiều sinh viên đã trở thành những cán bộ, lãnh đạo trong các công ty về an toàn thông tin, an ninh mạng, lãnh đạo cơ quan chuyên trách - điển hình như Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) Trần Quang Hưng từng là sinh viên dự thi năm đầu tiên.

Ông Hùng tin rằng cuộc thi không chỉ là một trải nghiệm cho sinh viên mà còn là một bệ phóng cho các sinh viên trên con đường sau này.

Trước đó, chia sẻ với các sinh viên tham dự cuộc thi, ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nói rằng cuộc thi góp phần phát triển nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam.

Suốt 17 năm qua, cuộc thi được sự đồng hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự hỗ trợ nguồn lực tài chính từ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel. Ông Hưng khẳng định cuộc thi ngày càng được nâng cao chất lượng, tương đồng với các cuộc thi về an toàn thông tin trong khu vực. Các đội thi đạt giải tại cuộc thi đều đã tham gia các cuộc thi tại khu vực và đạt thứ hạng rất cao.

"Hiệp hội An toàn thông tin mong muốn sân chơi bổ ích này ngày càng thu hút các em sinh viên Việt Nam và các nước ASEAN cùng tham gia, là cơ hội để sinh viên an toàn thông tin trau dồi trình độ, học hỏi lẫn nhau", ông Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.