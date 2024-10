10 quốc gia dự cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2024 tại Việt Nam

Đây là năm thứ hai 10 nước ASEAN có đội sinh viên tham dự cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN.

Cuộc thi năm nay chia thành 02 vòng thi là Vòng Sơ khảo và Vòng Chung khảo. Vòng Sơ khảo cuộc thi được tổ chức vào ngày 05/10/2024 dưới hình thức thi trực tuyến (online) trong thời gian 08 tiếng, với sự tham gia của 248 đội thi (gần 1.000 thí sinh) từ 63 cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng của 10 nước thành viên ASEAN. Đây là số lượng đội thi và thí sinh dự thi lớn nhất trong những năm vừa qua.

Trong đó, Việt Nam có 187 đội thi đến từ 37 cơ sở đào tạo đại học, có một số trường lần đầu tham gia cuộc thi như đại học Phenika, đại học Văn Lang.

9 nước ASEAN khác với 61 đội thuộc 26 trường đại học tham dự, trong số này có các đội đến từ các trường đại học hàng đầu của các nước như Đại học quốc gia Singapore, Đại học Sains Malaysia, Viện Công nghệ ITS Indonesia….

Thí sinh được tổ chức thành từng đội (mỗi đội không quá 4 thành viên) tham dự cuộc thi.

Tại vòng thi Sơ khảo, tất cả các đội đều thi online theo dạng bài thi Vượt qua thử thách, với nội dung gồm: Pwnable (khai thác lỗ phần mềm); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm); Web (các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web); Crypto/ACM (đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kỹ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

Sinh viên các đội thuộc các trường Đại học trong khu vực ASEAN tranh tài kỹ năng An toàn thông tin

Điểm mới của Quy chế cuộc thi năm nay là sau vòng Sơ khảo, tất cả trường đều có ít nhất một đội tham dự thi Chung khảo.

Vòng Chung khảo sẽ được tổ chức vào ngày 19/10/2024 với sự tham gia của 56 đội thi Việt Nam và 27 đội của 9 nước ASEAN khác.

Thí sinh các nước ASEAN dự thi online hoàn toàn dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo.

Các đội Việt Nam sẽ thi tập trung (làm bài online) tại hai địa điểm là Hà Nội (tại Học viện Kỹ thuật Quân sự) và TP. Hồ Chí Minh (tại Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh).

Vòng Chung khảo năm nay sẽ được chia thành 2 Bảng có nội dung thi khác nhau, được tổ chức đồng thời, trong đó: Bảng A gồm 20 đội thuộc nhóm các đội đạt kết quả cao nhất vòng Sơ khảo của 20 Trường. Bảng B gồm các đội trong nhóm đạt điểm cao vòng Sơ khảo còn lại, số đội sẽ bằng số trường tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi sẽ có 2 hệ thống giải thưởng cho 2 hình thức thi khác nhau. Dự kiến Bảng A có 11 Giải thưởng (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích) và Bảng B có 16 Giải thưởng (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích)

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi được tổ chức cùng ngày thi vòng Chung khảo. Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (cho các đội đạt giải cao Bảng A) được thực hiện trong Hội thảo - Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024” tổ chức vào ngày 21/11/2024 tại Hà Nội.

Các đội thi của Việt Nam đạt kết quả cao của bảng A sẽ được Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) đề cử tham dự các cuộc thi an toàn thông tin ở khu vực và quốc tế như ASEAN Cyber Shield, Cyber Sea Game và FIRST CTF for ASEAN trong năm tới.