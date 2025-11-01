Khám phá mẫu trực thăng không người lái hạng nặng T-1400 Trung Quốc vừa bay thử thành công

Chiếc trực thăng không người lái hạng nặng Bội Ảnh T-1400 của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên thành công tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đạt bước đột phá kép về tải trọng và thời gian bay liên tục.

UAV trực thăng tải trọng lớn nhất, bay liên tục lâu nhất

T-1400 là trực thăng không người lái cỡ lớn (Large UAV Helicopter), thuộc nhóm UAV công nghiệp – bán quân sự có trọng lượng cất cánh tối đa tới 1.400 kg, Khác với loại drone cánh quạt nhỏ quen thuộc, T-1400 có cánh quạt chính và đuôi, dùng cơ chế nâng thẳng như trực thăng truyền thống, giúp máy bay có thể: Cất/hạ cánh thẳng đứng (không cần đường băng); mang tải trọng lớn và bay ổn định trong thời tiết xấu. T-1400 có thể hoạt động lâu, xa, và trong môi trường mà drone đa trục cánh quạt bình thường không làm được.

Chiếc trực thăng trên bãi đỗ. Ảnh: Sina.

Theo Tân Hoa Xã, T-1400 do Công ty Khoa học công nghệ máy bay liên hợp Cáp Nhĩ Tân thuộc Tập đoàn Máy bay liên hợp nghiên cứu chế tạo.

Chủ tịch tập đoàn, ông Điền Cương Ấn, cho biết chiếc “lực sĩ trên không” Bội Ảnh T-1400 sở hữu tính năng vượt trội: trọng lượng cất cánh tối đa 1.400 kg, có tải trọng hữu ích tối đa 650 kg, thời gian bay liên tục hơn 8 giờ, giải quyết được bài toán tải trọng thấp và thời gian hoạt động ngắn ở dòng UAV công nghiệp. Khi mang tải 200 kg, máy bay có thể bay xa 900 km, đáp ứng nhiệm vụ vận chuyển vật tư liên vùng hoặc kiểm tra, giám sát diện rộng.

Bay đường trường. Ảnh: Sina.

T-1400 được thiết kế chuyên cho môi trường khắc nghiệt, có khả năng chịu lạnh -40°C và nóng tới 55°C. Trần bay 6.500 m đáp ứng hoạt động vùng cao, cùng khả năng chống gió cấp 6 khi cất/hạ cánh và cấp 8 khi bay, giúp nó vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết phức tạp.

“Lực sĩ trên không” này đã thể hiện tiềm năng mang tính đột phá trong các lĩnh vực như nông nghiệp, vận tải hậu cần và cứu hộ khẩn cấp...

Bay treo, Ảnh: Sina.

Về động lực & thiết kế: máy bay sử dụng động cơ piston công suất lớn hoặc tùy chọn turbine nhỏ (phiên bản nâng cấp).

Thân máy bay làm từ hợp kim nhôm – titan và composite sợi carbon để giảm trọng lượng và tăng độ bền. Cabin được đơn giản hóa (vì không có phi công), giúp tăng không gian chứa hàng.

Hạ cánh chính xác. Ảnh: Sina.

Ứng dụng thực tế của T-1400

Nông nghiệp quy mô lớn: Rải phân bón, gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện rộng;

Logistics – vận tải: Vận chuyển vật tư tới vùng núi, hải đảo, trạm khí tượng, giàn khoan;

Cứu hộ khẩn cấp: Thả túi cấp cứu, thiết bị cứu nạn, tìm kiếm vùng thiên tai;

Quản lý rừng & biên giới: Trinh sát phát hiện cháy rừng, giám sát biên giới, tuần tra đường ống dầu khí;

Quân sự: Vận tải tiếp tế tiền tuyến, trinh sát chiến trường, tác chiến điện tử nhẹ.

Điểm đáng chú ý: Nó có thể hoạt động trong rừng sâu, cao nguyên, vùng biển, băng tuyết, nơi con người tiếp cận khó khăn.

Video về cuộc bay thử nghiệm UAV trực thăng T-1400, Nguồn: Peopledaily.

Ý nghĩa chiến lược

T-1400 đang được xem là nền tảng UAV đa nhiệm “lưỡng dụng” (cả dân sự và quân sự): Giúp gia tăng năng lực đáp ứng hậu cần chiến tranh không người lái; giảm rủi ro trong cứu hộ thiên tai quy mô lớn; là mẫu máy bay tiêu biểu thúc đẩy kinh tế không gian bay thấp (Low-altitude economy) – lĩnh vực mà Trung Quốc đang ưu tiên đầu tư mạnh.

T-1400 được cho là đứng trong nhóm UAV trực thăng hạng nặng hàng đầu thế giới hiện nay. Hiện nay Mỹ đã có Kaman K-MAX (phiên bản không người lái), Nga có BAS-200 và Nhật cũng có Yamaha FAZER R G2; nhưng T-1400 được cho là vượt trội các mẫu này về tầm bay và tải trọng.

Theo Sina, Peopledaily