Khai mạc Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025

Hơn 140 golfer sẽ thi đấu chinh phục các giải thưởng lớn và chung tay cùng Ban tổ chức dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.

Ngày 14/9, Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan của Hội Truyền thông số Việt Nam - tổ chức Giải Golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II tại sân golf Thanh Lanh (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ).

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II sẽ chính thức diễn ra vào sáng nay. Ảnh: Xuân Lực

Đại diện ban tổ chức cho biết giải đấu lần này quy tụ hơn 140 golfer đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, CLB golf lãnh đạo và các đối tác thân thiết của Tạp chí VietTimes.

Ban Tổ chức sẽ trao bộ cúp được chế tác công phu, giá trị và các giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, gồm: Best Gross; nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Giải gần cờ nhất; Giải phát bóng xa nhất; Giải gần đường kẻ nhất. Ảnh: Xuân Lực.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, năm nay, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.

Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 4 sẽ nhận được một chiếc ô tô Ford Everest 2025 trị giá hơn 1,545 tỷ đồng. Ảnh: Đăng Khoa.

Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm Handicap ngày (System 36), chia thành 3 bảng A, B, C. Các golfer sẽ cạnh tranh các danh hiệu như Best Gross, giải Nhất – Nhì – Ba từng bảng, cùng nhiều giải kỹ thuật hấp dẫn.

Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 14 sẽ nhận được chiếc ô tô Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng. Đăng Khoa.

Ngoài hai giải thưởng Hole in One (HIO) gồm ô tô Ford Everest 2025 trị giá 1,545 tỷ đồng và Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng, cơ cấu giải thưởng của giải đấu còn đa dạng và giá trị với các hạng mục: Best Gross, Best Net, giải nhất – nhì mỗi bảng (A, B, C), giải kỹ thuật: giải gần cờ nhất, phát bóng xa nhất và gần đường kẻ nhất.