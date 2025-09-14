Khai mạc Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025

Ngày 14/9, Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan của Hội Truyền thông số Việt Nam - tổ chức Giải Golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II tại sân golf Thanh Lanh (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ).
Đại diện ban tổ chức cho biết giải đấu lần này quy tụ hơn 140 golfer đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, CLB golf lãnh đạo và các đối tác thân thiết của Tạp chí VietTimes.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, năm nay, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.
Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm Handicap ngày (System 36), chia thành 3 bảng A, B, C. Các golfer sẽ cạnh tranh các danh hiệu như Best Gross, giải Nhất – Nhì – Ba từng bảng, cùng nhiều giải kỹ thuật hấp dẫn.
Ngoài hai giải thưởng Hole in One (HIO) gồm ô tô Ford Everest 2025 trị giá 1,545 tỷ đồng và Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng, cơ cấu giải thưởng của giải đấu còn đa dạng và giá trị với các hạng mục: Best Gross, Best Net, giải nhất – nhì mỗi bảng (A, B, C), giải kỹ thuật: giải gần cờ nhất, phát bóng xa nhất và gần đường kẻ nhất.