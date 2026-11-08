Ông Trump muốn đưa ông trùm UFC vào Nhà Trắng, gọi 6 võ sĩ làm trợ lý

Tổng thống Donald Trump muốn Giám đốc điều hành UFC Dana White đảm nhận vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng, đồng thời đề nghị 6 võ sĩ nổi tiếng tham gia đội ngũ trợ lý để “đối phó với phe Cánh tả điên rồ”. Ông White cho biết sẽ gặp Tổng thống Mỹ vào ngày 9/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đề nghị Giám đốc điều hành Giải vô địch võ thuật tổng hợp (UFC) Dana White đảm nhận vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng. Đáng chú ý, ông Trump còn muốn đưa 6 võ sĩ UFC, trong đó có những nhà vô địch nổi tiếng đến từ Nga và Brazil, vào đội ngũ trợ lý để “đối phó với phe Cánh tả điên rồ”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 7/11, ông Trump gọi Dana White là một “võ sĩ và chiến binh bạo lực”, đồng thời đề nghị người đứng đầu UFC đưa một số võ sĩ đi cùng, “dù một số người không đến từ đất nước chúng ta”.

Danh sách 6 võ sĩ mà ông Trump muốn mời tham gia đội ngũ của ông White gồm Islam Makhachev và Khabib Nurmagomedov, hai võ sĩ đến từ vùng Dagestan của Nga; các võ sĩ Mỹ Justin Gaethje, Daniel Cormier và Kayla Harrison; cùng Amanda Nunes, nữ võ sĩ gốc Brazil đã nhập quốc tịch Mỹ năm ngoái.

“Chúng ta cần những người này để bảo vệ đất nước trước phe Cánh tả điên rồ”, ông Trump viết.

Đáng chú ý, trong bài đăng, Tổng thống Mỹ ghi tên Kayla Harrison thành “Kayla Harris”. Đây nhiều khả năng là lỗi nhầm tên của nữ võ sĩ từng giành huy chương vàng Olympic môn judo và hai lần vô địch UFC ở hạng bantamweight nữ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở London hôm 7/11, sau một sự kiện quyền Anh, ông Dana White cho biết sẽ gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào thứ Hai (9/11). Tuy nhiên, việc ông có chấp nhận lời đề nghị đảm nhận vị trí thư ký báo chí hay không vẫn chưa được xác nhận.

Theo hãng tin AP, ông White đã đăng lại hình ảnh bài viết của ông Trump trên Instagram, kèm một bức ảnh ông đứng sau bục phát biểu trong phòng họp báo Nhà Trắng và dòng chú thích “Bước sang chương mới”. Nhà Trắng chưa đưa ra xác nhận chính thức về lời đề nghị này.

Vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng hiện bỏ trống kể từ khi bà Katie Zacharia rời nhiệm sở hồi tháng trước, chỉ sau chưa đầy một tuần đảm nhận công việc. Bà Zacharia được lựa chọn thay thế bà Karoline Leavitt, người rời vị trí vào cuối tháng 8.

Từ mối quan hệ với ông Trump đến vị trí tại Nhà Trắng

Ông White và Tổng thống Trump bắt đầu hợp tác từ đầu những năm 2000, khi sòng bạc Taj Mahal của ông Trump tổ chức một số sự kiện UFC. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn sau khi ông White công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016.

Trong những năm gần đây, ông Trump thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện UFC. Hồi tháng 6, Nhà Trắng thậm chí tổ chức một đêm thi đấu UFC ngay trong khuôn viên dinh tổng thống, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

Theo AP, sự kiện này được tổ chức trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, với võ đài bát giác được dựng gần khu nhà điều hành. Đây là một sự kiện hiếm thấy tại địa điểm vốn gắn với các hoạt động chính trị và ngoại giao của Mỹ.

Văn phòng báo chí Nhà Trắng hiện cũng có một nhân vật từng làm việc cho UFC là ông Steven Cheung, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng. Ông Cheung từng làm việc cho tổ chức của ông White trong giai đoạn 2013-2016.

Đề nghị đưa ông White và các võ sĩ UFC vào đội ngũ truyền thông Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang tìm người thay thế vị trí phát ngôn viên hàng đầu. Theo AP, lời đề nghị này cũng xuất hiện sau khi đảng Cộng hòa của ông Trump chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Lưu ý biên tập về diễn biến mới: Bài Reuters gốc cho biết ông Dana White nói sẽ gặp ông Trump vào thứ Hai, nhưng chưa xác nhận nhận lời. Một số nguồn tin khác cũng nhấn mạnh Nhà Trắng và UFC chưa chính thức xác nhận đề nghị này. Vì vậy, ở thời điểm đăng bài, nên dùng cách diễn đạt “ông Trump đề nghị” hoặc “muốn đưa ông White vào Nhà Trắng”, không viết như thể ông White đã được bổ nhiệm.

Theo Reuters, Washington Post