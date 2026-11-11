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Gần 45.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 2 tháng cuối năm

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết trong 2 tháng còn lại của năm, giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp lên tới 44.786 tỷ đồng.

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Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/10, trong tháng 10 đã có 24 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 20.131 tỷ đồng. Trong đó, 21 đợt phát hành riêng lẻ đạt 18.282 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng đạt 1.849 tỷ đồng.

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Nguồn: VBMA.

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đạt 479.113 tỷ đồng, trong đó 419.309 tỷ đồng được phát hành riêng lẻ và 59.804 tỷ đồng được phát hành ra công chúng.

Về cơ cấu, ngân hàng là nhóm phát hành nhiều nhất, chiếm 55% tổng giá trị phát hành. Tiếp đến là bất động sản (37%), còn lại là chứng khoán, tiêu dùng, tài chính...

Theo VBMA, trong tháng 10, các doanh nghiệp đã mua lại 16.965 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 2 tháng còn lại của năm, giá trị đáo hạn ước tính là 44.786 tỷ đồng.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, không ghi nhận mã trái phiếu chậm trả mới. Có 3 mã trái phiếu gia hạn ngày đáo hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 10 đạt 175.285 tỷ đồng, bình quân đạt 7.968 tỷ đồng/phiên, tăng 7% so với bình quân tháng 9.

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Nguồn: VBMA.

Liên quan tới kế hoạch phát hành sắp tới, HĐQT CTCP Vinhomes (Mã: VHM) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo (TSĐB) và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn từ 3 năm với mức lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

HĐQT Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Mã: EVF) cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 1 năm với mức lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

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