Bà cụ 80 tuổi suýt mất bàn chân vì vết xây xước nhỏ

Bảo tồn thành công bàn chân

Một vết xây xước nhỏ tưởng chừng đơn giản đã đẩy bà cụ T.A.N (80 tuổi ở Hà Nội) vào nguy cơ mất bàn chân. Nhưng nhờ sự điều trị tích cực của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, ca bệnh phức tạp do vi khuẩn kháng thuốc đã được kiểm soát thành công.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn chân phải sưng, tấy đỏ, đau dữ dội. Trước đó, khoảng 3–4 ngày, người bệnh chỉ thấy ngứa và xây xước nhẹ ở mu ngón chân cái. Ban đầu được chẩn đoán viêm mô bào, song chỉ sau 24 giờ, bệnh đã tiến triển thành áp xe hóa bàn chân do tụ cầu vàng kháng methicilline (MRSA) – một trong những chủng vi khuẩn “khó nhằn” nhất trong điều trị.

Bà cụ may mắn được cứu chữa thành công đôi chân

ThS.BSNT Nguyễn Văn Dương, Khoa Ngoại Thần Kinh, lập tức hội chẩn, tham vấn các chuyên gia hàng đầu và quyết định phác đồ xử trí toàn diện nhằm tránh biến chứng nặng. Các bác sĩ phải 2 lần phẫu thuật cắt lọc áp xe, dẫn lưu nhiễm trùng hằng ngày và lấy dịch làm kháng sinh đồ, đồng thời phối hợp hỗ trợ liền thương, sau đó ghép da che phủ tổn khuyết.

Trong suốt 3 tuần điều trị, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ mới nhất, được các nhân viên y tế chăm sóc vết thương sát sao, theo dõi huyết áp và bổ sung dinh dưỡng. Nhờ đó, bàn chân đã được bảo tồn, vết thương sạch, mảnh ghép da bám dính tốt, hồng hào, bệnh nhân giảm đau rõ rệt và hồi phục ổn định.

“Lúc trước đau ở mu bàn chân kéo từ ngón chân lên trên, sau khi điều trị xong tôi cảm thấy chân nhẹ hơn nhiều. Các y bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh chăm sóc tôi rất tốt. Xin gửi lời cảm ơn đến khoa và bệnh viện”, bệnh nhân chia sẻ

Đừng chủ quan với vết thương nhỏ

Bác sĩ Dương nhấn mạnh: “Đây là tình huống đặc biệt, bởi thông thường một vết xây xước nhỏ có thể tự khỏi hoặc chỉ cần dùng thuốc kháng sinh, chăm sóc thông thường. Nhưng trường hợp này diễn biến nhanh, thuốc không cải thiện, nguy cơ mất bàn chân rất cao. Nhờ theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời, chúng tôi mới bảo tồn được chân cho người bệnh”.

Bác sĩ cũng gửi thông điệp tới cộng đồng: Tuyệt đối không chủ quan với bất kỳ vết thương hay xây xước nào, đặc biệt ở người cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch.

Cần vệ sinh vết thương bằng dung dịch sát khuẩn hoặc nước muối sinh lý, đồng thời đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu sưng đỏ, đau tăng hoặc khi thuốc không cải thiện tình trạng.

Trường hợp bệnh nhân T.A.N là minh chứng cho thấy, ngay cả những ca nhiễm trùng phức tạp do vi khuẩn kháng thuốc cũng có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được xử trí đúng phác đồ và phối hợp chuyên môn bài bản cùng với năng lực và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ trong bảo vệ sức khỏe và chất lượng sống của người dân.