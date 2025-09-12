Phẫu thuật thành công ca ung thư tụy hiếm gặp

Ca phẫu thuật cắt toàn bộ tụy bị ung thư hiếm gặp được thực hiện thành công đã mở ra hướng đi mới trong điều trị các khối u phức tạp, mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Thách thức từ ca bệnh phức tạp

Bệnh nhân Lê Thị H, 52 tuổi, đến Bệnh viện Đại học Phenikaa khám và được phát hiện mắc ung thư tụy hiếm gặp. Khối u lan rộng ra toàn bộ tụy, tăng sinh mạch, xuất hiện huyết khối tĩnh mạch lách và xâm lấn cả lách lẫn đại tràng góc lách. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, đặt đội ngũ y bác sĩ trước nguy cơ mất máu nghiêm trọng trong quá trình phẫu thuật.

Không chỉ vậy, việc cắt bỏ toàn bộ tụy kéo theo nhiều hệ lụy: rối loạn chuyển hóa, mất chức năng tụy nội tiết và ngoại tiết, khiến quá trình hồi phục sau phẫu thuật vốn đã khó khăn càng thêm phức tạp.

Phẫu thuật thành công khối u tuỵ hiếm gặp

Để đối diện với thách thức này, các bác sĩ đã lựa chọn giải pháp nút mạch trước phẫu thuật – một thủ thuật điện quang can thiệp nhằm chặn các mạch máu nuôi khối u, giảm nguy cơ chảy máu khi mổ. Thủ thuật này được thực hiện ngay trong phòng mổ, cho phép kiểm soát biến cố kịp thời và an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Nhờ bước đi chiến lược này, cuộc đại phẫu đã diễn ra thuận lợi.

TS Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đại học Phenikaa, chia sẻ: “Khối u quá lớn, giàu mạch máu và xâm lấn nhiều tạng xung quanh, nguy cơ chảy máu là rủi ro lớn nhất. Nút mạch thành công chính là bước quyết định để ca mổ đi đến kết quả thuận lợi.”

Kết quả, toàn bộ tụy, lách và một đoạn đại tràng góc lách đã được cắt bỏ thành công, mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh.

Bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị nội trú với sự chăm sóc chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ.

Đa chuyên khoa phối hợp, hướng đến phục hồi sớm

Ca phẫu thuật không chỉ ghi dấu ấn bởi kỹ thuật nút mạch mà còn ở chiến lược điều trị toàn diện, kết hợp nhiều chuyên khoa.

Đội ngũ gây mê hồi sức đã áp dụng kỹ thuật giảm đau mặt phẳng cơ dựng sống dưới hướng dẫn siêu âm, giúp kiểm soát đau tối ưu từ trước, trong và sau mổ. Cách tiếp cận này giúp hạn chế sử dụng thuốc giảm đau opioid, vốn gây nhiều tác dụng phụ, đồng thời giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.

Bệnh nhân đang hồi phục tốt sau ca mổ

Song song với đó, Bệnh viện đã triển khai phác đồ ERAS (Enhanced Recovery After Surgery – tăng cường hồi phục sau phẫu thuật). Sự tham gia của các bác sĩ nội tiết, dinh dưỡng, dược lâm sàng, giảm đau… đã tạo ra một hệ thống hỗ trợ toàn diện. Nhờ vậy, bà Hường có thể ngồi dậy tỉnh táo chỉ 17 giờ sau mổ – một con số đáng kinh ngạc nếu so với các ca đại phẫu truyền thống vốn cần nhiều ngày bất động.

Thành công này không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn cho thấy tầm quan trọng của sự phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị những ca bệnh khó. Đây chính là hướng đi giúp người bệnh không chỉ được cứu sống mà còn có cơ hội hồi phục tốt hơn, sớm trở lại cuộc sống thường nhật.

Thành công này cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trong việc xử lý những ca bệnh phức tạp, hiếm gặp. Quan trọng hơn, đây còn là cơ sở để ngành y tế tiếp tục phát triển các kỹ thuật tiên tiến, hướng đến mục tiêu điều trị an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của việc khám sức khỏe định kỳ. Ung thư tụy và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Đến khi phát hiện, bệnh thường đã ở mức độ nặng, khiến điều trị gặp nhiều khó khăn.