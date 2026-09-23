Tin nóng công nghệ 23/9: iPhone có thể tự khóa khi bị cướp

Trợ lý AI của Facebook có thể bị lợi dụng để lấy dữ liệu, vivo ra điện thoại pin 8.000 mAh và iPhone có thể tự khóa khi bị giật khỏi tay là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 23/9.

1. Trợ lý AI của Facebook có thể bị lợi dụng để lấy dữ liệu

Một lỗ hổng vừa được phát hiện trên Muse, trợ lý AI của Meta, công ty sở hữu Facebook. Đáng chú ý, Muse có thể được người dùng cấp quyền truy cập file, camera, microphone, lịch và nhiều dữ liệu khác trên máy Mac.

Muse có thể được cấp nhiều quyền để thực hiện công việc thay người dùng trên máy Mac. Ảnh: Getty.

Nhà nghiên cứu bảo mật Patrick Wardle phát hiện ứng dụng hoặc lệnh chạy trên máy có thể khai thác lỗ hổng để lấy mã xác thực của Muse. Sau đó, kẻ xấu có thể lợi dụng những quyền người dùng đã cấp cho trợ lý AI để truy cập dữ liệu hoặc sử dụng một số chức năng trên máy.

Meta cho biết lỗ hổng không thể bị khai thác trực tiếp từ xa và đã phát hành bản vá sau khi vấn đề được công bố. Vụ việc cho thấy người dùng cần thận trọng khi cấp cho trợ lý AI quyền truy cập dữ liệu và các chức năng nhạy cảm trên máy tính.

2. Điện thoại vivo có ống tele gắn ngoài 400 mm

Hãng điện thoại vivo vừa giới thiệu X500 Pro Max tại Trung Quốc với phụ kiện ống tele gắn ngoài, cho tiêu cự tương đương 400 mm. Phụ kiện này kết hợp với camera tele Zeiss 200 megapixel trên máy, hướng tới nhu cầu chụp những chủ thể ở xa như sân khấu, thể thao hoặc động vật.

vivo X500 Pro Max có thể gắn thêm ống tele 400 mm để chụp các chủ thể ở xa. Ảnh: vivo.

X500 Pro Max còn có pin 8.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 90 W và sạc không dây 40 W. Máy sử dụng chip Dimensity 9600 Pro, màn hình 6,85 inch với tần số quét tối đa 144 Hz.

Máy có giá từ 6.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 triệu đồng tại Trung Quốc. Ống tele 400 mm là phụ kiện gắn ngoài và không đi kèm máy ở cấu hình tiêu chuẩn.

3. Vật liệu nano giúp cơ thể "tự mọc" xương mới

Các nhà khoa học vừa phát triển một loại vật liệu nano có thể kích thích cơ thể tạo xương mới. Thay vì chỉ lấp vào phần xương bị thiếu, vật liệu giúp tạo môi trường thuận lợi để cơ thể tự phục hồi.

Vật liệu nano mới được phát triển với mục tiêu kích thích cơ thể tái tạo phần xương bị thiếu. Ảnh: Shutterstock.

Vật liệu có thể kích hoạt TGF-β1, một protein có sẵn trong cơ thể nhưng thường ở trạng thái chưa hoạt động. Quá trình này giúp thu hút các tế bào tham gia tạo xương đến khu vực tổn thương. Trong thử nghiệm trên chuột, lượng xương mới sau 8 tuần cao hơn khoảng 80% so với nhóm đối chứng.

Công nghệ có thể được nghiên cứu để phục hồi những phần xương bị thiếu do chấn thương hoặc một số dị tật. Tuy nhiên, vật liệu mới được thử nghiệm trên động vật và chưa thể sử dụng để điều trị cho người.

4. iPhone có thể tự khóa khi bị giật khỏi tay người dùng

Apple đang phát triển tính năng giúp iPhone tự khóa khi phát hiện điện thoại bị kẻ gian giật khỏi tay người dùng. Dấu vết của tính năng tiếp tục xuất hiện trong bản thử nghiệm iOS 27.2, nhưng Apple chưa công bố thời điểm triển khai.

Apple đang phát triển tính năng giúp iPhone tự khóa khi phát hiện thiết bị bị giật khỏi tay. Ảnh: Getty.

Tính năng có tên nội bộ AutoLock. iPhone có thể sử dụng các cảm biến chuyển động để nhận biết cú giật bất thường. Nếu người dùng đeo Apple Watch, hệ thống còn có thể nhận ra điện thoại đột ngột di chuyển ra xa đồng hồ.

Khi phát hiện nguy cơ bị cướp giật, iPhone có thể tự khóa để ngăn người khác tiếp tục sử dụng thiết bị. Apple cũng đang tìm cách hạn chế tình trạng khóa nhầm khi người dùng chạy, chơi thể thao hoặc thực hiện những chuyển động mạnh.

Theo Ars Technica, vivo, Chemical & Engineering News, MacRumors