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Cô gái bại não dùng công nghệ số mở cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Yến Linh
Yến Linh

Từng 21 lần bị từ chối khi xin việc, Trần Ngọc Ánh tự học marketing online, tìm được công việc phù hợp rồi đào tạo, kết nối việc làm cho những người khuyết tật khác.

21 lần cánh cửa khép lại

Sinh năm 1995 tại Hưng Yên, Trần Ngọc Ánh chào đời chỉ nặng khoảng 1 kg. Bại não thể co cứng khiến khả năng vận động của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuổi thơ gắn với những buổi vật lý trị liệu, châm cứu và tập luyện; đôi chân co cứng khiến việc đi lại trở thành một thử thách.

Ánh đến trường muộn hơn các bạn. Khi những đứa trẻ khác chạy nhảy ngoài sân, cô chỉ có thể ngồi trong lớp. Không thể tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè, Ánh tìm đến sách vở. Học tập trở thành cách để cô mở rộng thế giới của mình.

Bố mẹ không muốn vì con yếu mà giữ con trong nhà. Họ cho Ánh đi học, giao tiếp với xã hội và học một nghề, với mong muốn sau này cô có thể tự lo cho cuộc sống.

Chiếc máy tính - công cụ mở ra cho Ánh một thế giới mới
Chiếc máy tính - công cụ mở ra cho Ánh một thế giới mới

Năm 2016, Ánh bắt đầu tìm việc. Đây cũng là lúc cô nhận ra khoảng cách giữa mong muốn tự lập và một công việc phù hợp với người khuyết tật lớn đến thế nào.

Cô nhớ mình đã bị từ chối tới 21 lần.

Thay vì tiếp tục tìm việc theo cách thông thường, Ánh tự hỏi: nếu mình không thể đáp ứng yêu cầu của một công việc theo cách mà số đông vẫn làm, liệu có một phương thức làm việc khác phù hợp hơn?

Câu hỏi ấy đưa cô đến với chiếc máy tính. Từ người tìm cơ hội thành người tạo cơ hội

Ánh bắt đầu tự học. Từ sáng tạo nội dung, cô tìm hiểu về Google, Google Maps, website và cách tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp. Công việc marketing online dần mở ra một hướng đi mới.

Trên môi trường số, những hạn chế vận động không còn là rào cản lớn nhất. Kiến thức, kỹ năng và khả năng tạo ra giá trị trở thành yếu tố quyết định.

Ánh tìm được công việc phù hợp và có thu nhập. Nhưng hành trình ấy cũng khiến cô nhận ra mình có thể không phải người duy nhất đang đứng trước một cánh cửa chưa biết cách mở.

Năm 2022, cô bắt đầu mở các lớp marketing online miễn phí cho người khuyết tật trên cả nước.

Ánh dạy những gì mình từng phải tự mày mò: cách tìm kiếm khách hàng, nhận đơn hàng và triển khai công việc. Nhưng cô không muốn việc đào tạo chỉ dừng ở một khóa học hay một chứng nhận.

Một buổi đào tạo marketing online của Ánh - nơi trở thành chiếc cầu nối người khuyết tật với cơ hội việc làm tại nhà.
Một buổi đào tạo marketing online của Ánh - nơi trở thành chiếc cầu nối người khuyết tật với cơ hội việc làm tại nhà.

Sau đào tạo, những học viên phù hợp được Ánh nhận vào làm hoặc kết nối với cơ hội việc làm. Năm 2024, cô thành lập Gucomedia, tập hợp những người khuyết tật làm marketing online ở nhiều tỉnh, thành. Họ làm việc từ xa, phối hợp qua môi trường số và tạo thu nhập từ chính công việc mình đảm nhận.

Với Ánh, điều quan trọng không phải người khuyết tật phải cố gắng để làm mọi thứ giống số đông, mà là tìm được một công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi người.

Từ việc làm đến một cộng đồng để thuộc về

Càng đồng hành với những người khuyết tật, Ánh càng nhận ra việc làm chỉ giải quyết được một phần khó khăn.

Nhiều người vẫn dành phần lớn thời gian ở nhà, thiếu những cuộc gặp gỡ, các mối quan hệ và một cộng đồng để chia sẻ những điều mà đôi khi chỉ người cùng hoàn cảnh mới có thể hiểu.

Từ đó, Ánh thành lập Câu lạc bộ Người trưởng thành sống chung với bại não tỉnh Hưng Yên và đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm.

Sau đào tạo, Ánh trực tiếp đưa học viên vào đội ngũ hoặc kết nối họ với những công việc phù hợp.
Sau đào tạo, Ánh trực tiếp đưa học viên vào đội ngũ hoặc kết nối họ với những công việc phù hợp.

Cô mong muốn câu lạc bộ không chỉ là nơi mọi người tìm đến khi cần giúp đỡ, mà trở thành một cộng đồng để cùng chia sẻ thông tin, học hỏi, kết nối và tìm kiếm cơ hội.

Nếu trước đây Ánh từng cần một người chỉ cho mình con đường, giờ đây cô đang cố gắng trở thành người chỉ đường cho những người khác.

Nối những câu chuyện đẹp thành những giá trị đẹp

Hành trình của Trần Ngọc Ánh cũng là tinh thần mà chương trình Nối trọn yêu thương” hướng tới.

Hơn 7 năm qua, chương trình do ê-kíp Kênh Truyền hình Nhân đạo thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát từ những ngày đầu, đã đi qua nhiều vùng miền để tìm kiếm, gặp gỡ và kể lại câu chuyện của những con người bình dị với nghị lực vượt lên hoàn cảnh, sống trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Hàng trăm nhân vật là hàng trăm câu chuyện khác nhau. Có người đối diện với bệnh tật, có người vượt qua mất mát, có người sống cùng những khiếm khuyết từ khi sinh ra. Nhưng điều chương trình tìm kiếm không chỉ là nghịch cảnh, mà là cách mỗi người lựa chọn bước tiếp sau nghịch cảnh ấy.

Câu lạc bộ Người trưởng thành sống chung với bại não tỉnh Hưng Yên là dự án tiếp theo của Ánh với mong muốn nâng đỡ những người cùng hoàn cảnh.
Câu lạc bộ Người trưởng thành sống chung với bại não tỉnh Hưng Yên là dự án tiếp theo của Ánh với mong muốn nâng đỡ những người cùng hoàn cảnh.

Với Tân Hiệp Phát, sự đồng hành cùng “Nối trọn yêu thương” không chỉ là hỗ trợ để những câu chuyện được kể đến với công chúng. Đó còn là sự đồng điệu về những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi: tinh thần vượt khó, sự lạc quan, nghị lực, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Một người vượt qua giới hạn của mình có thể truyền động lực cho người khác. Một cơ hội được trao đi có thể trở thành nhiều cơ hội khác. Một câu chuyện được lan tỏa có thể tiếp tục tạo ra những câu chuyện đẹp.

Trần Ngọc Ánh là một minh chứng cho hành trình ấy.

Cô không thể thay đổi những gì đã xảy ra, cũng không thể xóa đi 21 lần bị từ chối khi tìm việc. Nhưng cô có thể lựa chọn điều mình làm sau tất cả. Ánh lựa chọn bước tiếp.

Hơn 7 năm đồng hành cùng “Nối trọn yêu thương”, Tân Hiệp Phát cùng chương trình góp phần lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, sự sẻ chia và tinh thần sống trách nhiệm, vì cộng đồng.
Hơn 7 năm đồng hành cùng “Nối trọn yêu thương”, Tân Hiệp Phát cùng chương trình góp phần lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, sự sẻ chia và tinh thần sống trách nhiệm, vì cộng đồng.

Không chỉ bước tiếp cho mình, cô còn mở thêm những cơ hội cho những người đang đứng ở nơi cô từng đứng.

Đó cũng là ý nghĩa của “Nối trọn yêu thương” – từ một cuộc gặp, một câu chuyện và một sự sẻ chia, những nhịp cầu yêu thương tiếp tục được nối dài.

Và trên hành trình ấy, Tân Hiệp Phát cùng chương trình tiếp tục đồng hành để những câu chuyện về nghị lực, sự sẻ chia và tinh thần sống trách nhiệm được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Từ khóa:

#THP #Tân Hiệp Phát #Nối trọn yêu thương #sống trách nhiệm

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