Tin nóng công nghệ 25/9: iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID

Các nhà khoa học tìm thêm nguyên nhân khiến cơ bắp yếu đi theo tuổi tác, iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID và Meta ra thiết bị AI nhỏ như móc khóa là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 25/9.

1. Vì sao càng lớn tuổi, cơ bắp càng yếu?

Cơ bắp yếu dần khi tuổi cao có thể không chỉ do mất cơ. Các nhà khoa học tại Đại học Missouri (Mỹ) phát hiện khả năng truyền tín hiệu giữa dây thần kinh và cơ bắp cũng suy giảm theo tuổi tác, khiến cơ không còn phản ứng tốt như khi còn trẻ.

Khả năng truyền tín hiệu giữa dây thần kinh và cơ bắp có thể suy giảm khi con người lớn tuổi. Ảnh: Shutterstock.

Mỗi khi chúng ta đứng lên, bước đi hay cầm một đồ vật, dây thần kinh sẽ gửi tín hiệu yêu cầu cơ co lại. Khi lớn tuổi, quá trình này hoạt động kém hiệu quả hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng một trong những nguyên nhân là sự suy giảm NaV1.4, loại protein đóng vai trò giúp cơ tiếp nhận và phản ứng với tín hiệu thần kinh.

Trong thử nghiệm trên động vật, nhóm nghiên cứu đã tác động vào một protein khác có tên ClC-1 và giúp cơ phản ứng tốt hơn, từ đó tăng sức mạnh. Kết quả mở ra hướng nghiên cứu mới nhằm hạn chế tình trạng yếu cơ ở người cao tuổi, nhưng phương pháp này chưa được chứng minh hiệu quả trên người.

2. iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID

Một số người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đang gặp tình trạng Face ID không nhận diện ổn định. Apple đã xác nhận sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm vào đầu tuần tới để khắc phục lỗi.

Apple xác nhận sắp phát hành bản cập nhật sửa lỗi Face ID trên một số iPhone 18 Pro. Ảnh: MacRumors.

Trong một số trường hợp được ghi nhận, Face ID không hoạt động khi người dùng mở ứng dụng đã khóa, sau đó iPhone có thể bị treo và tự khởi động lại. Một số người cũng nhận thông báo Face ID không khả dụng khi thiết lập.

Apple đang thử nghiệm iOS 27.0.1, bản cập nhật đầu tiên sau iOS 27 và nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản chứa bản sửa lỗi. Trên iPhone 18 Pro, Apple đã chuyển camera hồng ngoại của Face ID xuống dưới màn hình để thu nhỏ Dynamic Island, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy thay đổi phần cứng này liên quan đến sự cố.

3. Meta làm thiết bị AI nhỏ như móc khóa

Meta vừa giới thiệu Muse Charm, một thiết bị AI nhỏ có thể gắn vào móc khóa. Sản phẩm được thiết kế để người dùng trò chuyện với trợ lý Muse nhanh hơn mà không phải lấy điện thoại ra.

Muse Charm có kích thước nhỏ để người dùng mang theo hoặc gắn vào móc khóa. Ảnh: Meta.

Muse Charm có màn hình hiển thị hình đại diện của Muse, hỗ trợ trò chuyện bằng giọng nói theo thời gian thực và được kích hoạt bằng cảm biến vân tay. Mark Zuckerberg cho biết người dùng còn có thể đưa thiết bị lên để cho AI biết những gì đang xảy ra xung quanh. Meta dự kiến bán sản phẩm từ tháng 12.

Muse được thiết kế để thực hiện những công việc như đặt hàng tạp hóa, đặt chuyến đi hay hỗ trợ quản lý tài chính. Tuy nhiên, việc một trợ lý AI được tiếp cận nhiều dữ liệu cá nhân cũng đặt ra vấn đề bảo mật. Meta gần đây đã phải sửa một lỗ hổng có thể cho phép kẻ xấu chiếm quyền điều khiển Muse trong một số điều kiện.

4. Mặt trăng của sao Thiên Vương từng có đại dương sâu 170 km

Ariel, một mặt trăng của sao Thiên Vương, có thể từng chứa một đại dương ngầm sâu khoảng 170 km. Con số này rất lớn nếu so với đại dương trên Trái Đất: độ sâu trung bình của Thái Bình Dương chỉ khoảng 4 km.

Ariel, một mặt trăng của sao Thiên Vương, có thể từng chứa đại dương sâu khoảng 170 km dưới lớp băng. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/PSI/Mikayla Kelley/Peter Buhler.

Ariel có đường kính khoảng 1.159 km và bề mặt phủ băng. Các nhà khoa học sử dụng mô hình để tái dựng quá trình thay đổi bên trong mặt trăng này, từ đó cho rằng đại dương cổ đại có thể từng chiếm một phần đáng kể bên dưới lớp vỏ băng.

Theo ScienceDaily, MacRumors, Ars Technica