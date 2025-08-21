Hà Nội đề xuất mô hình "Trạm số hóa"

Trung tâm Phục vụ hành chính công đề xuất triển khai mô hình “Trạm số hóa” tại bộ phận một cửa các cấp; người dân mang hồ sơ giấy đến được hỗ trợ số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử.

Đề xuất triển khai mô hình “Trạm số hóa”

Ngày 21/8, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội chi nhánh số 1 (tại phường Xuân La), chi nhánh số 8 và điểm phục vụ hành chính công xã Đông Anh (tại xã Đông Anh) nhằm nắm bắt tình hình, ghi nhận kết quả, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương cấp xã, phường, đặc khu.

Tại buổi làm việc, Hà Nội đã đề xuất loại bỏ các yêu cầu chứng thực không cần thiết. Thực tế hiện nay các hồ sơ chứng thực chiếm phần lớn các hồ sơ dịch vụ công tại Hà Nội, mỗi năm Hà Nội giải quyết hơn 1 triệu hồ sơ chứng thực, gây lãng phí thời gian, chi phí của người dân.

Hà Nội cũng đề xuất bỏ việc chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch của người dân khi xin việc khi đã định danh số, có thể sử dụng các tài liệu minh chứng từ VNEID. Tương tự, các bộ, ngành liên loại bỏ quy định chứng thực đối với các giấy tờ đã có dữ liệu số hoặc có thể xác thực qua mã QR, kết nối với dữ liệu được lưu trữ.

Ngoài ra, Trung tâm Phục vụ hành chính công đề xuất triển khai mô hình “Trạm số hóa” tại bộ phận một cửa các cấp; người dân mang hồ sơ giấy đến được hỗ trợ số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử.

Việc người dân mang hồ sơ giấy đến cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Không chỉ bảo đảm tính chính xác và đầy đủ của thông tin, quá trình này giúp giảm bớt gánh nặng cho những người chưa quen với công nghệ, đặc biệt là người cao tuổi hoặc ở vùng nông thôn, khi họ có thể mang hồ sơ giấy truyền thống nhưng vẫn được chuyển đổi sang dạng số một cách thuận lợi.

Ngoài ra, việc tạo lập hồ sơ điện tử từ bản giấy gốc giúp lưu trữ lâu dài, dễ dàng tra cứu, giảm nguy cơ mất mát, hư hỏng hồ sơ. Ngoài ra, khi đã có hồ sơ điện tử, người dân có thể sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng dễ dàng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả phục vụ. Như vậy, hình thức hỗ trợ này thúc đẩy chuyển đổi số một cách thực chất, bền vững.

Đoàn công tác của Bộ KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Nhiều thủ tục hoàn toàn mới, đòi hỏi chuyên môn sâu

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cũng cho biết hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng vận hành hệ thống thông tin; hơn 240 công chức, viên chức ngành KH&CN tham gia tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo bố trí bảo đảm 100% UBND xã, phường có công chức, viên chức có bằng chuyên môn về CNTT thực hiện nhiệm vụ vị trí việc làm quản lý nhà nước về CNTT, chuyển đổi số và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung phục vụ chính quyền địa phương hai cấp nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Một trong những điểm sáng là phong trào “Bình dân học vụ số” và Chiến dịch “45 ngày đêm hỗ trợ chuyển đổi số”, với sự tham gia trực tiếp của sinh viên, đoàn viên thanh niên và doanh nghiệp tại 126 xã, phường. Các lực lượng này đã đồng hành, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Thành phố tăng trưởng ấn tượng, từ dưới 1% ở giai đoạn đầu lên hơn 25% chỉ trong một tháng, con số cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tiếp cận dịch vụ số của người dân.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Khối lượng thủ tục hành chính phân cấp về địa phương rất lớn, nhiều thủ tục hoàn toàn mới, đòi hỏi chuyên môn sâu trong khi năng lực cán bộ cấp xã còn hạn chế.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, nguồn nhân lực CNTT chuyên môn sâu còn thiếu, trong khi nhiều hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa sẵn sàng kết nối, chia sẻ với Thành phố, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Ghi nhận thực tế và các ý kiến đề xuất, Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Hoàng Phương cho biết Bộ sẽ phối hợp với Hà Nội thúc đẩy ứng dụng KH&CN, chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là năng lực về chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phục vụ trong giai đoạn mới.

Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hà Nội và các địa phương trong vận hành mô hình hai cấp, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Được biết, Bộ đã thành lập Tổ thường trực và các nhóm tương tác trực tuyến 24/7 để kịp thời tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, đồng thời rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, bảo đảm hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất.