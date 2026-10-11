18 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi, Bộ Y tế vào cuộc

Sau khi 18 người nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.

Sáng 11/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành, khi có 18 người nhập viện vì các triệu chứng triệu hứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt sau khi ăn bánh mì.

Theo bà Đinh Thị Thu Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Cục đã nhận được thông tin ngày 10/10, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi và đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị người bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, địa phương phải thông báo cho người dân trong khu vực xảy ra vụ việc. Những người từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nhà cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Nếu có vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần điều tra và xử lý nghiêm và thông báo kết quả điều tra công khai để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh việc xử lý sự cố, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Quảng Ngãi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở phải kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Người dân cũng cần được hướng dẫn lựa chọn thực phẩm và cơ sở chế biến bảo đảm an toàn, nhất là khi sử dụng thực phẩm tại các sự kiện đông người.

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp điều tra vụ việc. Điểm bán bánh mì hoạt động từ 5h đến 19h hằng ngày, tiêu thụ khoảng 350 ổ có nhân/ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và các thủ tục pháp lý liên quan. UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong thực phẩm còn lại, đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh.

Cơ quan chức năng lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân khiến 18 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.