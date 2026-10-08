Nhân viên viện chống dịch hạch Nga tử vong, WHO vào cuộc

Một nhân viên phòng thí nghiệm tại Irkutsk tử vong sau cơn viêm phổi nặng không rõ nguyên nhân. WHO đang liên hệ với phía Nga để tìm hiểu thêm về vụ việc.

Thông tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là khi người này làm việc tại một viện nghiên cứu chuyên về chống dịch hạch.

Sáng 8/10, Bộ Y tế cho biết trước tình hình này, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã lập tức liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh.

Hình ảnh Trung tâm Hỗ trợ và Cứu hộ Y tế, một bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm, tại thị trấn Shelekhov thuộc vùng Irkutsk, Nga, ngày 5 tháng 10 năm 2026. Ảnh: REUTERS/Stringer.

Theo thông tin WHO cung cấp đến ngày 7/10, người tử vong là nhân viên của Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk, tỉnh Irkutsk, Nga. Người này nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng và tử vong ngày 2/10/2026.

Chi tiết đáng chú ý là cơ quan y tế Liên bang Nga khẳng định không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk.

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và xác định những người từng tiếp xúc với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe, xét nghiệm.

Theo thông tin Nga cung cấp cho WHO, chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số những người tiếp xúc. Việc theo dõi y tế đối với toàn bộ nhóm tiếp xúc cũng đã hoàn tất.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở để khẳng định ca tử vong này liên quan đến dịch hạch, cũng chưa có thông tin cho thấy một ổ dịch nguy hiểm đang xảy ra tại Irkutsk.

Tuy nhiên, WHO đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để kiểm chứng các thông tin xuất hiện trên truyền thông, đồng thời thu thập thêm dữ liệu nhằm đánh giá liệu sự việc có thể gây tác động nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế hay không.

Không hoang mang, nhưng không chủ quan

Tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, chủ động giám sát và đánh giá nguy cơ để có thể triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nếu cần thiết.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân trước hết không hoang mang trước những thông tin chưa được xác minh, đồng thời chỉ theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy sự việc tại Irkutsk liên quan đến dịch hạch, Bộ Y tế vẫn lưu ý người dân duy trì vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống chuột và bọ chét.

Đặc biệt, không nên tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm hoặc chết bất thường nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Những người từng tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc từng đến khu vực đang có dịch, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Người dân không nên tự ý sử dụng kháng sinh.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh.

WHO vẫn đang phối hợp với Nga để làm rõ nguyên nhân và nguy cơ thực sự của sự việc.