Giải pháp nào để nói "không" với đồ uống có cồn khi tham gia giao thông?

"Mỗi người cần ý thức rằng việc thưởng thức rượu, bia phải được thực hiện một cách có trách nhiệm, không gây ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh", TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia chia sẻ.

Xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm

Sáng 26/9, Liên minh Rượu mạnh và Rượu vang quốc tế tại Châu Á - Thái Bình Dương (APISWA), Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia và Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam (AA Vietnam) đã tổ chức tọa đàm về thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm thông qua phương pháp tiếp cận toàn xã hội.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, rượu, bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông (TNGT) ở Việt Nam. Ước tính khoảng 40% số vụ TNGT và 11% số người chết do TNGT có liên quan đến rượu, bia.

Phát biểu tại tọa đàm, TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cho biết mặc dù Việt Nam đã có những quy định pháp luật chặt chẽ, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe vẫn còn xảy ra, dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Điều này cho thấy cần phải thay đổi nhận thức và xây dựng một văn hóa thưởng thức rượu, bia có trách nhiệm.

"Văn hóa này không chỉ đơn thuần là việc tuân thủ luật lệ mà còn là sự tự giác, ý thức của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát hành vi của mình. Mỗi người cần ý thức rằng việc thưởng thức rượu, bia phải được thực hiện một cách có trách nhiệm, không gây ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh", TS Trần Hữu Minh nhấn mạnh.

Ông Trần Hữu Minh nói rằng việc thưởng thức rượu, bia phải được thực hiện một cách có trách nhiệm, không gây ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh

Bà Trịnh Thị Vân Giang, Trưởng phòng đối ngoại, truyền thông và phát triển bền vững APISWA, nói rằng giáo dục và nâng cao nhận thức được xác định là những biện pháp để giúp người tiêu dùng nhận thức được trách nhiệm của mình với bản thân và những người xung quanh, nhất là khi tham gia giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

"APISWA cùng các đối tác đang tiếp tục cung cấp cho người tiêu dùng thông tin khoa học về mức sử dụng đồ uống có cồn chừng mực, đồng thời hỗ trợ xây dựng các hướng dẫn quốc gia về uống có trách nhiệm trên toàn quốc, đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho công tác giáo dục cộng đồng, giúp mọi người đưa ra lựa chọn sáng suốt", bà Vân Giang cho biết.

Làm gì để nói "không" với đồ uống có cồn khi lái xe?

Về giải pháp để tài xế "không" với đồ uống có cồn khi lái xe, đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ông Trần Hữu Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, thực thi pháp luật và hợp tác liên ngành. Theo ông Minh, các giải pháp bao gồm: Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng thông qua các chương trình giáo dục, truyền thông; Hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường chế tài xử phạt và giám sát việc thực thi.

Trong khi đó, TS Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc nghiên cứu, Chương trình hợp tác phát triển Y tế Việt Nam nêu lên sự cần thiết phải phát triển các ứng dụng công nghệ hỗ trợ người tiêu dùng kiểm soát lượng tiêu thụ. Cụ thể là app đo nồng độ cồn cũng như đưa ra các khuyến nghị cho người dùng khi tiêu thụ đồ uống có cồn.

Bà Nguyễn Thị Quý Linh, Giám đốc điều hành AA Vietnam cho biết tổ chức này cùng với đối tác trong khu vực đã tham gia triển khai một số sáng kiến quốc tế về phòng chống uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Trong đó, nổi bật là chiến dịch "Sức mạnh của lời nói Không" do AA Vietnam phối hợp với APISWA và các câu lạc bộ thành viên của Liên đoàn Ô tô Quốc tế khu vực châu Á -Thái Bình Dương thực hiện từ năm 2021 đến nay, tại 7 quốc gia bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào,

Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia. Đối tượng của chiến dịch là các thanh niên trong độ tuổi từ 18-30, nhằm lan tỏa thông điệp nói "Không" với lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Bà Trần Thị Quý Linh phát biểu tại tọa đàm

Trong 3 giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, chiến dịch đã đã đạt được một số kết quả nhất định: Tổng lượt tiếp cận đến người dân tại 7 quốc gia là 43,5 triệu người trong đó Giai đoạn 1 tiếp cận 23 triệu người, gần 400 nghìn lượt tương tác trên trang facebook của chương trình ở các quốc gia. Đặc biệt, 93,1% số người được khảo sát nói rằng sẽ không lái xe sau khi uống rượu, bia.