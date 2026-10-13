Bí ẩn thương vụ thoái vốn của Novaland tại Cảng Phú Định

Dự án Cảng Phú Định được Novaland hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần năm 2021, nhưng một số thông báo năm 2025 cho thấy tập đoàn còn liên quan dự án này.

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cảng sông TP.HCM (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - SAMCO) thuê gần 65 ha đất tại phường 16, quận 8 trước đây để xây dựng Cảng sông Phú Định, thời hạn thuê 50 năm.

Năm 2014, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty CP Cảng Phú Định, vốn điều lệ 330 tỷ đồng, Novaland là nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ cổ phần ban đầu hơn 25%.

Năm 2017, Cảng Phú Định tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, Novaland tăng tỷ lệ sở hữu lên hơn 59% trong năm 2017. Trong thời gian cổ phần hóa, TP.HCM ban hành 3 quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực cảng trong các năm 2015-2016, bổ sung chức năng đất phức hợp có nhà ở.

Ngày 24/7/2020, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 2608/QĐ-UBND hủy bỏ 3 quyết định điều chỉnh quy hoạch nói trên, do đó khu đất trở lại định hướng cảng, kho bãi và hạ tầng theo quy hoạch ban đầu.

Thanh tra TP.HCM đã kiểm tra việc cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ sau cổ phần hóa và quá trình thực hiện dự án, sau đó kiến nghị điều tra các dấu hiệu sai phạm. Từng có nhiều thông tin cho thấy, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận, điều tra các nội dung này.

Trong năm 2020, Novaland công bố thông tin chuyển nhượng 40% cổ phần tại Cảng Phú Định, giá trị giao dịch được ghi nhận hơn 2.395 tỷ đồng, khoản lãi ghi nhận theo BCTC 2020 khoảng 1.707 tỷ đồng.

Tháng 6/2021, Novaland hoàn tất việc chuyển nhượng số cổ phần còn lại (hơn 19%), giá trị giao dịch khoảng 710 tỷ đồng, khoản lãi ghi nhận theo BCTC năm 2021 gần 270 tỷ đồng.

Trong các tài liệu được Novaland công khai năm 2021 cũng xác định công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng Phú Định. Cả 2 thương vụ theo các thông tin công khai từ Novaland không nêu tên đối tác nên không xác định được bên nhận chuyển nhượng.

Từ đó đến nay, thông tin về Cảng Phú Định gần như biến mất trong các báo cáo tài chính cũng như thông tin công bố của Novaland. BCTC hợp nhất năm 2025, bán niên 2026, Cảng Phú Định không được thể hiện trong danh mục công ty con, công ty liên kết hoặc khoản đầu tư của tập đoàn.

Ngày 15/5/2025, Novaland bất ngờ công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng 40 triệu cổ phần phổ thông tại Cảng Phú Định, nhưng tài liệu đính kèm lại là thông tin về giao dịch năm 2020.

Cũng trong năm 2025, Novaland cho biết đang xin chủ trương chuyển đổi khu đất Cảng Phú Định, diện tích gần 50 ha, sang định hướng nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập trung bình. Thông tin này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hai động thái trong năm 2025 chưa đủ để kết luận tập đoàn vẫn sở hữu cổ phần hoặc trực tiếp kiểm soát dự án. Nhưng đặt ra một vấn đề: Novaland đã thoái toàn bộ vốn tại Cảng Phú Định từ 2021, vậy họ xin chủ trương chuyển đổi với tư cách nào - cổ đông, đối tác hợp tác đầu tư, bên có quyền lợi kinh tế liên quan hay chỉ là doanh nghiệp từng tham gia phát triển dự án?

Dự án Cảng Phú Định cũng nằm trong danh sách các dự án vướng mắc kéo dài nhiều năm với nguyên nhân chính liên quan đến các quyết định điều chỉnh quy hoạch và hủy bỏ các quyết định quy hoạch của UBND TP.HCM như đã nêu trên.

Tuy nhiên, chủ đầu tư là Công ty Cảng Phú Định vẫn xin được tháo gỡ bằng phương án: Đề xuất UBND TP.HCM điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất, thay đổi chức năng đối với phần diện tích 44 ha để Công ty có phương án khai thác khu đất hiệu quả; Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết hồ sơ điều chỉnh đơn vị thuê đất từ Cảng sông thành phố sang Công ty Cảng Phú Định để Công ty có cơ sở đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.