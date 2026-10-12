Chuyện gì đang xảy ra tại Thép SMC khi 6 công ty con cùng đổi giám đốc?

CTCP Đầu tư Thương mại SMC vừa thay đổi lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật tại 6 công ty con.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Thép SMC - Mã: SMC) vừa thông báo thay đổi nhân sự.

Cụ thể, ông Trương Xuân Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại 5 đơn vị gồm Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC, Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC, Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước và Công ty TNHH Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ống thép Sendo, ông Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ quyền biểu quyết của SMC tại 6 công ty con là 100%.

Ở chiều ngược lại, SMC miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Thắng khỏi vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC và Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu thôi làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC và Công ty TNHH Liên doanh Ống thép Sendo.

SMC cũng miễn nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ đối với ông Võ Đình Tuyên.

Sản phẩm của Thép SMC. Ảnh: SMC.

Trước đó, vào ngày 30/9, SMC thông báo hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đặt tại Khu công nghiệp Tân Tạo, TPHCM.

Sau giao dịch, SMC không còn sở hữu vốn góp tại SMC Tân Tạo và công ty này không còn là công ty con của SMC.

Việc thoái vốn diễn ra trong quá trình SMC rà soát, sắp xếp lại hoạt động và ngành hàng kinh doanh. Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 11/9, ông Phạm Hoàng Anh – Chủ tịch SMC cho biết quá trình tái cấu trúc của Công ty đang ghi nhận những chuyển biến tích cực và có khả năng hoàn thành sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Thép SMC được thành lập từ năm 1998, tiền thân cửa hàng vật liệu xây dựng số 15 thuộc trung tâm bán buôn bán lẻ vật liệu xây dựng miền Nam và ra mắt thương hiệu SMC, viết tắt cho “Steel Materials Company”.

Công ty hiện sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất và thiết bị xây lắp các loại, thiết bị cơ khí, khung kho, nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm thép inox.

Bên cạnh đó, công ty còn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, sửa chữa nhà ở và trang trí nội ngoại thất theo quy định pháp luật.