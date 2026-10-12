Đối tác sản xuất MacBook, iPad cho Apple ở Việt Nam tăng vốn lên 710 triệu USD

Fukang Technology là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Foxconn tại Việt Nam, chuyên sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử, trong đó có máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook.

Công ty TNHH Fukang Technology vừa điều chỉnh vốn điều lệ, tăng từ 8.346 tỷ đồng lên hơn 17.464 tỷ đồng. Hồ sơ doanh nghiệp ghi nhận số vốn mới tương đương 710,4 triệu USD, trong đó toàn bộ nguồn vốn là vốn nước ngoài và tài sản góp vốn là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Thông tin về vốn Fukang Technology. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phần vốn góp của Fukang Technology được ủy quyền đại diện cho 3 cá nhân. Trong đó Huang, Yu-Ching và Huang, Shih-I mỗi người đại diện khoảng 1.746 tỷ đồng, tương ứng 10%.

Còn ông Yao, Chang-Hao đại diện phần vốn 13.971 tỷ đồng, tương ứng 80% vốn điều lệ. Ông Yao, Chang-Hao (sinh năm 1971) hiện là Chủ tịch HĐQTV kiêm Tổng giám đốc Fukang Technology.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo dữ liệu công bố, Fukang Technology được thành lập vào ngày 20/1/2021, có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, TP Bắc Ninh (trước đây thuộc tỉnh Bắc Giang).

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử, tham gia chuỗi cung ứng của Apple với các sản phẩm như máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 6.232 tỷ đồng (theo hồ sơ đăng ký 270 triệu USD). Tới tháng 11 cùng năm, vốn điều lệ tăng lên 350 triệu USD.

Đến tháng 9/2023, Fukang Technology điều chỉnh vốn điều lệ từ 350 triệu USD lên 352 triệu USD và đạt 353,7 triệu USD vào tháng 11/2025.

Tháng 3/2026, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 360,4 triệu USD.

Việc Fukang tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Foxconn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất điện tử quy mô lớn tại Việt Nam.

Foxconn hiện là một trong những đối tác gia công, lắp ráp thiết bị điện tử chủ lực của Apple trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tập đoàn liên tục mở rộng hoạt động sản xuất, xây dựng mạng lưới nhà máy tại nhiều địa phương phía Bắc, trong đó Bắc Ninh và Quảng Ninh là những địa bàn được doanh nghiệp quan tâm.