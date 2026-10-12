Sau giải marathon kỷ lục, Vinhomes Global Gate Hạ Long hướng tới cột mốc bàn giao từ quý I/2027

Không chỉ là một sự kiện thể thao đỉnh cao, thành công của giải chạy là minh chứng chân thực cho tiến độ hạ tầng thần tốc, khẳng định sức hút dòng người khổng lồ của siêu đô thị bên vịnh kỳ quan và kích hoạt chuỗi giá trị thương mại cho dòng nhà phố Vịnh Bình Minh 1 sắp bàn giao vào quý I/2027.

“Phép thử” hạ tầng và sức hút dòng người thực tế tại siêu đô thị

Mùa giải đầu tiên của Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - “Run for Net Zero” diễn ra cuối tuần qua đã khép lại thành công rực rỡ, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam cho sự kiện có số lượng vận động viên cùng mang thông điệp giảm phát thải đông nhất cả nước.

Chia sẻ sau khi hoàn thành cự ly 21 km, anh Việt Nguyễn (39 tuổi, runner đến từ Hà Nội) hào hứng cho biết: “Trước khi về đây nhận Bib, tôi vẫn nghĩ một siêu đô thị mới ra mắt chưa đầy nửa năm thì hạ tầng chắc vẫn ngổn ngang. Nhưng khi trực tiếp sải bước trên đường chạy phẳng mịn, tôi hoàn toàn bất ngờ trước tốc độ thi công ở đây. Có lẽ đường chạy đạt chuẩn, không khí biển giàu oxy đã giúp tôi thành công bứt phá kỷ lục cá nhân.”

Cảm nhận của anh Việt cũng là ấn tượng chung của 15 ngàn người cùng tham gia. Toàn bộ cự ly 21 km nằm trọn trong khuôn viên dự án, mở ra hành trình khám phá liền mạch qua những tuyến đại lộ thảm nhựa phẳng phiu, vỉa hè thoáng rộng và không gian cảnh quan ven vịnh di sản kỳ vĩ.

Giải chạy tại Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là ngày hội của các gia đình. Ảnh ĐH.

Với một siêu đô thị quy mô gần 6.200 ha bên vịnh di sản, việc hàng nghìn runner trong và ngoài nước cùng tụ hội không chỉ tạo nên ngày hội thể thao bùng nổ, mà còn đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của dòng khách sự kiện đến trải nghiệm thực tế. Từ vạch đích của giải chạy kỷ lục, Vinhomes Global Gate Hạ Long ghi thêm một dấu mốc trên hành trình trở thành điểm hẹn thể thao, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế.

Định hướng phát triển giải chạy thành sự kiện thường niên cũng mở ra cơ hội để cuộc hẹn này được tiếp nối qua từng năm. Sau mỗi mùa giải, cộng đồng thể thao lại có thêm lý do trở lại để chứng kiến diện mạo đổi thay của cảnh quan, dịch vụ và những khu phố. Đối với Vinhomes Global Gate Hạ Long, đây vừa là “phép thử” hạ tầng, vừa là cách đưa nhịp sống cộng đồng đến sớm.

Giải chạy tại Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là ngày hội của các gia đình.

Chuyển hóa sức nóng sự kiện thành nhịp đập an cư, thương mại từ năm 2027

Dòng người thực tế đổ về cuối tuần qua chính là câu trả lời hoàn hảo, khẳng định khả năng tự tạo nguồn cầu chủ động và kích hoạt kinh tế dịch vụ tại chỗ của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Sau bước chạy mở màn của cộng đồng thể thao, năm 2027 sẽ mở ra giai đoạn chuyển động mạnh mẽ hơn khi khu Vịnh Bình Minh 1 dự kiến bàn giao những ngôi nhà đầu tiên ngay trong quý I.

Những mái nhà sáng đèn đón chủ nhân sẽ mang đến nhịp sinh hoạt thường nhật cho siêu đô thị. Nhu cầu ẩm thực, mua sắm nhu yếu phẩm, chăm sóc cá nhân và vui chơi giải trí bắt đầu nảy sinh cùng đời sống gia đình. Bên cạnh những ngày hội thể thao thu hút khách, chính cộng đồng cư dân thường trú sẽ thổi luồng sinh khí vào từng góc phố.

Sức sống ấy tiếp tục được tiếp sức mạnh mẽ vào quý IV/2027 với hàng loạt cột mốc hoàn thiện đại tiện ích. Vincom Mega Mall Nhà ga Hạ Long hoàn thành; VinWonders về đích; khách sạn 6 sao Vinpearl Legendlux kết thúc thi công. Hệ thống mua sắm, vui chơi và nghỉ dưỡng đồng loạt thành hình sẽ mở rộng sức hút của siêu đô thị với cư dân và du khách.

Vịnh Bình Minh 1 bàn giao từ quý I/2027, kết hợp chuỗi đại tiện ích hoàn thành 2027-2028, sẽ tạo nên sức sống thương mại 365 ngày/năm. Ảnh ĐH.

Từ nền tảng ấy, năm 2027 được kỳ vọng trở thành giai đoạn sôi động hơn của các hoạt động cộng đồng. Những cuộc hẹn thể thao có thêm không gian dịch vụ hỗ trợ; chuyến tham quan bên vịnh có thêm điểm dừng; các gia đình có thêm lựa chọn để dành trọn một ngày hoặc kỳ nghỉ tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

“Lần này tôi đi cùng câu lạc bộ chạy, nhưng năm sau, chắc chắn tôi sẽ đưa cả gia đình quay trở lại khi công viên giải trí VinWonders và Vincom mở cửa. Tôi tin vợ và 2 con sẽ rất thích nơi này”, anh Việt chia sẻ thêm khi nhìn dòng người tấp nập tại khu vực Expo cuối tuần qua.

Những kế hoạch trở lại của du khách mở ra triển vọng cho các sản phẩm nhà phố kết hợp công năng ở và kinh doanh. Trong đó, nhà phố liền kề 60 m² là lựa chọn tối ưu để bố trí quán cà phê, cửa hàng thể thao, cửa hàng tiện ích hoặc văn phòng du lịch tại tầng một, trong khi các tầng trên vẫn đảm bảo sự riêng tư cho sinh hoạt gia đình.

Biệt thự song lập 162 m² với diện tích sàn rộng rãi và khoảng sân vườn khoáng đạt mở rộng cơ hội cho các mô hình spa, showroom cao cấp hay studio sáng tạo cần mặt bằng nhận diện lớn, song hành cùng không gian sum họp đa thế hệ.

Khép lại Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026, những bước chân của hàng nghìn runner đã đánh thức sức sống bên vịnh di sản. Tiếp sau vạch đích là những ngôi nhà đón chủ, những đại tiện ích thành hình và những cuộc hẹn đa sắc màu tiếp nối, từng bước đưa siêu đô thị bên vịnh Hạ Long thành một tâm điểm đáng đến, đáng sống và gắn bó dài lâu.