Giữa 3 dòng sông, Vũ Yên định hình chuẩn sống xanh khác biệt cho giới thành đạt Hải Phòng

Tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island mở ra lựa chọn an cư trên đảo đô thị rộng 877ha, được ba dòng sông bao bọc, với hệ sinh thái cây xanh, mặt nước quy mô lớn.

Một kỳ nghỉ dưỡng rồi sẽ khép lại, nhưng với một đô thị sinh thái, chủ nhân có thể tận hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng 365 ngày/năm. Tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island mở ra lựa chọn an cư trên đảo đô thị rộng 877ha, được ba dòng sông bao bọc, với hệ sinh thái cây xanh, mặt nước quy mô lớn. Khách hàng chuyển về sinh sống trước ngày 30/6/2027 còn có cơ hội hưởng chuỗi “đặc quyền tỷ phú” dành cho cư dân về ở sớm.

Ba dòng sông tạo nên lợi thế cảnh quan khó sao chép

Khi ngôi nhà đã được chăm chút về kiến trúc và nội thất, chất lượng sống còn được quyết định bởi không gian bên ngoài. Đó là tầm nhìn thoáng đãng, những cung đường dạo bộ và khoảng xanh để cả gia đình vận động, thư giãn. Những yếu tố này phụ thuộc nhiều vào địa thế tự nhiên và quy hoạch tổng thể, khó có thể bổ sung chỉ bằng việc đầu tư cho một căn nhà riêng lẻ.

Giữa trung tâm Hải Phòng, đảo Vũ Yên sở hữu lợi thế độc nhất vô nhị với quy mô 877ha, được ba dòng sông bao bọc và tiếp giáp hơn 16km mặt nước tự nhiên. Địa thế này tạo nên đường viền cảnh quan đặc trưng của đô thị đảo Vinhomes Royal Island, mở ra những khoảng nhìn rộng và không gian sống gắn với sông nước.

Hơn 100km đường bờ Lagoon nước mặn và hồ cảnh quan mở rộng không gian ven nước, bổ sung những điểm thư giãn trong đô thị. Ảnh ĐH.

Giá trị của địa thế còn nằm ở những gì khó tái tạo tại các khu đô thị thông thường. Gia chủ có thể thiết kế sân vườn theo sở thích, nhưng không thể tự tạo nên một quần thể cảnh quan sông nước ở quy mô lớn. Bởi vậy, lựa chọn Vinhomes Royal Island cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn môi trường sống được định hình từ chính cấu trúc tự nhiên của hòn đảo.

Nền tảng cho chuẩn sống xanh được củng cố bởi hơn 280ha cây xanh và mặt nước. Cùng với cảnh quan ven sông, hệ thống 31 công viên nội khu có tổng diện tích gần 18ha đưa không gian xanh đến gần hơn với các khu nhà, tạo thêm địa điểm đi dạo, vận động và thư giãn cho cư dân.

Chuẩn sống xanh không chỉ nằm ở diện tích cây xanh, mà còn ở tần suất cư dân có thể sử dụng không gian ngoài trời. Khi thiên nhiên hiện diện ngay gần nhà, việc tận hưởng không gian mở không còn phụ thuộc vào những chuyến đi xa hay kỳ nghỉ cuối tuần.

Đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào đời sống thường nhật

Bên cạnh cảnh quan sông tự nhiên, hệ Lagoon nước mặn và hồ cảnh quan tạo thêm lớp không gian mặt nước bên trong đô thị, với tổng chiều dài đường bờ hơn 100km.

Với những căn nhà “trước phố, sau biển”, mặt nước giúp mở rộng cách sử dụng không gian sống. Khoảng ngồi ngoài trời, góc ngắm cảnh hay những cuộc trò chuyện cùng gia đình có thêm bối cảnh riêng. Giá trị nằm ở khả năng tận hưởng thường xuyên, khi cảm giác nghỉ dưỡng gắn với nơi trở về mỗi ngày thay vì chỉ xuất hiện trong những chuyến du lịch.

Hệ sinh thái tiện ích tiếp tục kết nối cảnh quan với các hoạt động ngoài trời. Sân golf 36 hố rộng 160ha dành cho những người yêu thể thao; Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia rộng 30ha bổ sung trải nghiệm vận động đặc thù; bến du thuyền Royal Marina rộng 10ha mở ra lựa chọn giải trí trên mặt nước. Nhờ đó, gia chủ có thể kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một không gian sống, từ rèn luyện thể chất đến thư giãn và gặp gỡ.

Để lợi thế cảnh quan duy trì giá trị lâu dài, chất lượng vận hành cũng đóng vai trò quan trọng. Tiêu chuẩn quản lý, vận hành của Vinhomes chú trọng an ninh, chăm sóc cảnh quan và sự thuận tiện cho cư dân.

Trong khi đó, Vincom Mega Mall và Phòng khám Vinmec đang hoạt động, đáp ứng thêm nhu cầu mua sắm, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Sự kết hợp giữa không gian tự nhiên và dịch vụ thiết yếu giúp cư dân cân bằng giữa nhịp sống hiện đại với mong muốn gần gũi thiên nhiên.

Về ở sớm, tận hưởng thêm giá trị sống

Với khách hàng Hải Phòng đang cân nhắc chuyển nơi an cư, chương trình “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” bổ sung quyền lợi khi về ở trước ngày 30/6/2027.

Tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, cư dân được cấp thẻ Loyalty Membership định danh, thời hạn một năm, miễn phí cho bốn người mỗi villa với quyền lợi lên tới 24 buổi.

Chính sách về ở sớm trước ngày 30/6/2027 bổ sung quyền lợi vui chơi, cưỡi ngựa và dạ tiệc du thuyền cho cư dân đủ điều kiện. Ảnh Đức Hoàng.

VinWonders miễn phí vé năm đầu cho bốn người mỗi villa, giảm 70% giá vé năm thứ hai và 50% năm thứ ba.

Bên cạnh đó, cư dân có thể tham gia dạ tiệc du thuyền định kỳ ba tháng một lần, kết hợp tiệc, âm nhạc và pháo hoa. Quyền lợi miễn phí áp dụng cho bốn người mỗi villa.

Với Vinhomes Royal Island, lợi thế an cư được tạo nên từ sự kết hợp giữa địa thế nằm giữa ba dòng sông, quỹ cây xanh và mặt nước rộng lớn cùng hệ tiện ích thượng lưu đã đi vào vận hành. Khi thiên nhiên không còn là điểm đến phải tìm kiếm mỗi dịp nghỉ ngơi, mà trở thành một phần của không gian sống hằng ngày, chuẩn sống xanh được thể hiện bằng những trải nghiệm cụ thể. Đó cũng là giá trị khác biệt của một đô thị đảo sinh thái ngay giữa trung tâm Hải Phòng.